33-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte u.a. in Untersuchungshaft

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann erlassen. Er steht

in dringendem Verdacht, am Montagnachmittag (09.11.) einen Bekannten körperlich

misshandelt zu haben. Außerdem wird er dringend verdächtigt, einen tätlichen

Angriff auf Polizeibeamte begangen, Widerstand gegen diese geleistet sowie diese

beleidigt zu haben.

Der Tatverdächtige konsumierte gemeinsam mit einem 54-jährigen Bekannten

alkoholische Getränke in dessen Wohnung in Laudenbach. Plötzlich soll der

Tatverdächtige den 54-Jährigen ohne ersichtlichen Grund angegriffen, ihn mit

beiden Händen am Hals gepackt, gewürgt und mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen

haben. Der Bekannte habe sich daraufhin zur Wehr gesetzt. In einem entstandenen

Gerangel sei er zu Boden gefallen. Danach soll der Tatverdächtige den Bekannten

zwei Mal gebissen und mit beschuhten Füßen an den Kopf getreten haben.

Die von einer Zeugin verständigten und gegen 17:40 Uhr eingetroffenen

Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim nahmen den Tatverdächtigen in der

Wohnung des 54-jährigen Mannes fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Während

der Fahrt dorthin sowie in den Revierräumen soll der Tatverdächtige die Beamten

mehrfach beleidigt und ein zunehmend aggressives Verhalten gezeigt haben. Gegen

die polizeilichen Maßnahmen soll der Tatverdächtige Widerstand geleistet, sich

mit erheblicher körperlicher Gewalt gewehrt und gezielt versucht haben, einem

Beamten gegen das Schienbein zu treten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 33-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz erlassen. Er

wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls

wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 54-Jährige wurde noch in seiner Wohnung durch Rettungskräfte medizinisch

erstversorgt und anschließend vorsorglich in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der Beschuldigte war erst Ende Oktober aus der Haft entlassen worden. Die

Hintergründe der Streitigkeiten, die zu den Handlungen zum Nachteil des

54-jährigen Bekannten des Tatverdächtigen führten, sind nach wie vor unklar. Die

weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das

Polizeipräsidium Mannheim dauern derzeit an.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Hausfront und Hoftor mit Farbe beschmiert – zuvor schon Auto zerkratzt und Terrasse verwüstet – Gesamtsachschaden ca. 20.000 Euro – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

(10./11.11.2020) beschmierte ein unbekannter Täter die Hausfront und ein Hoftor

aus Metall eines Hauses in der Hauptstraße, Höhe Große Lachstraße mit blauer

Farbe. Der Geschädigte ist in diesem Jahr bereits mehrfach Opfer von

Sachbeschädigungen geworden. Wenige Tage zuvor (8./9.11.20) war sein im Hof

abgestellter VW-Golf rundum zerkratzt worden, ebenso am 6./7.08.20 und am

09.02.20. Während der Urlaubsabwesenheit wurde am 15.8.20 die Terrasse

verwüstet. Der Gesamtsachschaden summiert sich zwischenzeitlich auf etwa 20.000

Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

unter Telefon 06224/2481 beim Polizeiposten Sandhausen oder außerhalb dessen

Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch, tel. 06222757090, zu melden.

Weinheim/BAB 5: Lkw-Fahrer verursacht beim Ausparken hohen Sachschaden und flüchtet – Zeugen gesucht

Weinheim/BAB 5 – Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

und hohem Sachschaden kam es am Mittwoch, gegen 3:30 Uhr, auf dem

Autobahnparkplatz „Wachenburg“ der BAB 5 bei Weinheim. Ein bislang unbekannter

Lkw-Fahrer beschädigte beim Ausparken einen Lkw-Anhänger und zwei

Sattelauflieger. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne

seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich auf über 13.000 Euro. Beim Lkw des Verursachers soll es sich um eine grüne

Sattelzugmaschine gehandelt haben, welche mit Betonplatten beladen war. Eine

eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Autobahnpolizei Mannheim unter der Nummer 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Hemsbach/BAB 5: Betrunken in Leitplanke gekracht – hoher Sachschaden

Hemsbach/BAB 5 – Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstagabend,

gegen 20:30 Uhr, die BAB 5 von Darmstadt kommend in Richtung Heidelberg und

beabsichtigte an der Anschlussstelle Hemsbach die Autobahn zu verlassen. Im

Ausfahrtsbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte

linksseitig mit der Leitplanke, wobei diese nahezu im gesamten Kurvenbereich

beschädigt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein wurde

sichergestellt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.