Corona-Verstoß

Bingen – Sprendlingen, 11.11., Bahnhofstraße, 01:30 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle eines Mercedes Benz` konnte bei den drei männlichen Insassen (24, 24 und 25) ein Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt werden: alle drei stammten aus verschiedenen Haushalten, keiner trug eine erforderliche Mund-Nasen-Maske. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen – Waldalgesheim, 10.11., Rümmelsheimer Straße, 15:00 Uhr. Ein 75-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Ford Fusion die Rümmelsheimer Straße aus Richtung Hochstraße und streifte dabei einen parkenden Fiat Panda. Aus bisher ungeklärten Gründen kippte der Ford mit der linken Fahrzeugseite auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte durch Anwohner über den Kofferraum herausgezogen werden. Er kam mit einem Schock davon, wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht.

3 x versuchter Enkeltrick

Bingen – Bingen Kempten, Bacharach und Bingen-Büdesheim. Vermehrt gingen gestern Anrufe bei Bürgern in der Lehrer-Vock-Straße, Fürstenbergstraße und Ockenheimer Straße ein, bei denen sich die Anrufer als Enkel oder Verwandte der Anrufer ausgaben. Meist schilderten die Betrüger eine dramatische Lage, um so an das Geld der älteren Bürger zu gelangen. Alle Betroffenen reagierten auf hervorragende Weise und meldeten sich bei der Binger Polizei.

Falsche Polizeibeamte

Bingen – Bingen und Bingen-Büdesheim, 10.11.. Im Laufe des gestrigen Tages gingen vermehrt Anrufe, besonders bei älteren Bürgern in Hafenstraße, Rochusallee, Bischof-Brückstraße, und Nostadtstraße ein, bei denen sich die Anrufer als falsche Polizei- und Kripobeamte ausgaben. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen versuch(t)en sie so, an Informationen über Vermögens- und Lebensverhältnisse zu gelangen. Auf diese Masche fielen die Angerufenen glücklicherweise nicht oder nur bedingt herein und meldeten diese Vorgänge umgehend bei der Binger Polizei. Es gab keinerlei Schadenseintritt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen – Sprendlingen, 09.11., Gau-Bickelheimer Straße, 23:10 Uhr. Bei einer Streifenfahrt durch die St.-Johanner-Straße wurde der Ford Focus eines 44-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen eines zeitnahen BTM-Konsums auf, was ein Drogentest bestätigte. Bei der Durchsuchung wurden außerdem ein Einhandmesser und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt + Corona-Regeln

Bingen – Sprendlingen, 10.11., Marktplatz, 03:55 Uhr. Es wurden in der späten Nacht Personen gemeldet, die laut Musik hörten und hupten. Vor Ort traf die Streife auf drei alkoholisierte Personen im Alter von 22, 24 und 29 Jahren, die sich den Polizisten gegenüber verbal aggressiv verhielten. Bei einem der amtsbekannten Ruhestörer, der neben seinem Auto stand, wurde ein Alkoholwert von 1,91 Promille gemessen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Da die drei Störer aus mehr als drei Haushalten stammten, und der erforderliche Mindestabstand nicht einhielten, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Trunkenheitsfahrt II

Bingen – Welgesheim, 10.11., Obergasse, 01:00-01:06 Uhr. Ein dunkler Smart ForFour fiel den Beamten bei einer Streifenfahrt auf, weshalb das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dieser wurde bei dem 25-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Es wurde ein Wert von 0,58 Promille gemessen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Bingen – Münster-Sarmsheim, 09.11., Rheinstraße, 17:30 Uhr. Ein Anrufer meldete einen auffällig fahrenden Ford, welcher zwischen Grolsheim und Bingen immer wieder auf den Grünstreifen fuhr. Am Ortsausgang Münster-Sarmsheim wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 42-jährigen Fahrer konnte deutlicher Alkoholatem wahrgenommen werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille; auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Falsche Polizeibeamte

Bingen – Bingen, 09.11., Hafenstraße, 20:30 Uhr. Bei Bewohnerinnen der Hafenstraße gingen abends mehrere Anrufe von der angeblichen Kriminalpolizei ein, in welchen die Anrufer nach dem Barvermögen, Schmuck und sonstigen Lebensverhältnissen fragten. Zwei angerufene ältere Damen erkannten darin eine Masche und meldeten sich bei der Polizei-Inspektion in Bingen. Eine dritte Anruferin meldete sich gegen 21:19 Uhr über den Notruf mit dem gleichen Sachverhalt. Sie jedoch hatte den Betrügern bereits ausreichend Auskunft erteilt; glücklicherweise kam es auch hier nicht zum Schadenseintritt.

Im Sinne Ihrer Sicherheit: Bleiben Sie bitte wachsam und rufen Sie immer bei Ihrer Polizeidienststelle an.

Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben Tipps zum sicheren Onlineshopping

Mainz – Ohne Maske kein Einlass, teilweise lange Schlangen vor den Läden,

geschlossene Umkleidekabinen – all das hat viele Konsumenten bewogen, in den

vergangenen Wochen vermehrt online einzukaufen. Zudem steht der

Vorweihnachtsverkauf vor der Tür und viele werden ihre Weihnachtseinkäufe vor

dem Hintergrund der aktuellen Situation online tätigen. Zahlreiche Online-Shops

werben im Internet mit unschlagbar günstigen Preisen. Doch Verbraucherinnen und

Verbraucher sollten sich nicht blenden lassen: Denn hinter einigen Schnäppchen

verbergen sich Kriminelle, die mit gefälschten Internet-Verkaufsplattformen,

sogenannten Fake-Shops, Einkäufer abzocken wollen. Die Verbraucherzentrale und

das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz geben im Rahmen der Präventionskampagne

„Genug Betrug“ Tipps und Hinweise, wie man sich vor dieser Abzocke beim

Onlineshopping schützen kann.

Fake-Shops sind auf den ersten Blick schwer von seriösen

Online-Verkaufsplattformen zu unterscheiden. Real existierende Webseiten werden

von den Betrügern einfach kopiert und wirken auf den ersten Blick oft seriös.

Dazu werden gerne Produkte angeboten, die in anderen Online-Shops vergriffen

sind, oder die Waren werden zu einem günstigeren Preis als anderswo angeboten.

Eins haben alle Fake-Shops gemeinsam: Die Bezahlung erfolgt über die riskante

Vorauskasse, warnt LKA-Präventionsexperte Michael Krausch: „Die Vorauskasse ist

gefährlich, weil Sie das Geld überweisen müssen, noch bevor Sie die Ware

erhalten. Für Betrüger ist das ideal, da Sie das Geld im Nachhinein auch meist

nicht zurückerlangen können.“ Zwar wird auf manchen Seiten auch eine andere,

sicherere Bezahlmethode angeboten. Will man diese jedoch auswählen, erscheint

der Hinweis, dass diese Methode aus technischen Gründen gerade nicht möglich

sei. Auf diese Weise werden Verbraucher dann doch zur Zahlung per Überweisung

verleitet.

Nach der Bezahlung wird entweder nichts oder Ware mit minderwertiger Qualität

geliefert. Oft täuschen die Händler sogar Lieferschwierigkeiten vor und

vertrösten Betroffene wochenlang, um sie daran zu hindern, weitere Schritte

einzuleiten. In anderen Fällen ist der Anbieter überhaupt nicht mehr erreichbar

und reagiert auch nicht mehr auf E-Mails.

Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben sieben einfache Tipps zum Schutz

vor Fake-Shops:

Impressum und Kontaktmöglichkeiten kontrollieren

Betreiber von Online-Shops sind verpflichtet, auf ihrer Internetseite ein

Impressum vorzuhalten und darin unter anderem den Firmennamen, die geographische

Adresse und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Unstimmigkeiten im Impressum oder

fehlende Kontaktdaten können ein Hinweis darauf sein, dass es sich um einen

Fake-Shop handelt. Ist auf der Internetseite überhaupt kein Impressum vorhanden,

sollte auf gar keinen Fall dort bestellt werden.

Bewertungen kritisch hinterfragen

Vor dem ersten Kauf gilt es, sich über den Ruf des Unternehmens zu informieren.

Kundenbewertungen können gefälscht sein. Hier gilt es misstrauisch zu bleiben.

Informieren Sie sich bei unterschiedlichen Bewertungsportalen und sozialen

Medien, ob Verbraucher bereits negative Erfahrungen mit diesem Shop machen

mussten. Holen Sie sich ein Meinungsbild ein.

Gütesiegel auf Echtheit prüfen

Verwendet der Shop ein Gütesiegel, kann durch einen Mausklick auf das

Siegelemblem überprüft werden, ob der Online-Shop es rechtmäßig verwendet. Bei

frei erfundenen, nichtssagenden Labels ist Vorsicht geboten. Unter

http://internet-guetesiegel.de/ sind vertrauenswürdige Siegel zusammengestellt.

Sichere Zahlungsmethoden wählen

Sichere Zahlungsmethoden bieten einen guten Schutz. Am sichersten ist die

Bezahlung nach Erhalt einer Rechnung oder das Erteilen einer

Einzugsermächtigung, also die Zahlung per Lastschriftverfahren. Teilweise ist es

auch möglich über Zahlungsdienstleister die Zahlung erst nach 14 Tagen zu

veranlassen. Zahlen Sie nicht mit riskanten Zahlungsmethoden wie der

Vorauskasse, wenn Sie den Onlineshop nicht kennen.

Günstige Preise hinterfragen

Wird das Produkt auffallend günstiger angeboten als in anderen Shops, ist

Skepsis angebracht.

Bestellbutton muss korrekt sein

Um den Bestellvorgang abzuschließen, muss der Bestellbutton mit der Aufschrift

„Zahlungspflichtig bestellen“, „Jetzt kaufen“ oder „Zahlungspflichtig buchen“

beschriftet sein. Sollte es auf dem Bestellbutton nur „Anmelden“ oder

„Bestellen“ heißen, ist Vorsicht geboten.

Vorsicht bei vergriffener Ware

Hinweise darauf, dass die Ware im Lager vorhanden ist und als sofort lieferbar

deklariert ist, obwohl sie auf anderen Seiten nicht mehr lieferbar ist oder nur

nach langer Lieferzeit wieder, sind ein weiteres Indiz für einen Fake-Shop.

Wer Opfer eines Fake-Shops geworden ist, sollte Strafanzeige bei der nächsten

Polizeidienststelle erstatten und sich umgehend bei seinem Geldinstitut

erkundigen, ob es den gezahlten Kaufpreis zurückholen kann. Wenige Stunden nach

einer Onlinebestellung ist das meist noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten wie

dem Lastschriftverfahren kann die Zahlung noch bis zu acht Wochen nach Einzug

rückgängig gemacht werden. Verbraucher sollten hierfür alle Beweise für ihren

Online-Kauf – ob Kaufvertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails – sichern.

Weitere Informationen zum sicheren Online-Einkauf bieten Verbraucherzentrale und

Polizei auf ihren Internetseiten unter folgenden Links:

www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/abzocke-online-

wie-erkenne-ich-fakeshops-im-internet-13166

www.cybersicherheit-rlp.de

Weitere Auskünfte, Hilfen und schriftliche Informationen gibt es bei den

Beratungsstellen der Verbraucherzentrale sowie in den Polizeipräsidien.

Rückfragen bitte an: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz Pressestelle Telefon:

06131-65-2009/-2053 Fax: 06131-65-2125 E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. Pressestelle Tel. (06131) 28 48 – 85

Fax (06131) 28 48 – 66 E-Mail: presse@vz-rlp.de www.verbraucherzentrale-rlp.de

Autofahrer fährt wegen „Sekundenschlaf“ gegen Baum

Mainz – Dienstag, 10.11.2020, 23:57 Uhr

Ein 38-Jähriger befährt mit seinem Auto die Rheinallee von der Kaiserstraße

kommend in Richtung Mombacher Kreisel. Er kommt mit seinem Auto nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Nach eigenen Angaben sei der

38-Jährige kurz eingeschlafen. Er kann selbständig aus dem Fahrzeug aussteigen

und ist augenscheinlich unverletzt. Am Fahrzeug und am Baum entstehen

Sachschäden. Das Auto wird abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme sind

die beiden Fahrspuren stadtauswärts kurzzeitig komplett gesperrt. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall in Weserstraße

Mainz – Montag, 09.11.2020, 14:00 Uhr

Ein 30-Jähriger befährt mit seinem Auto die Weserstraße in Richtung Mombach. Ein

19-Jähriger befährt die Weserstraße in Richtung Elbestraße. Nach Zeugenangaben

fährt der 19-Jährige ohne erkennbaren Grund in die Gegenfahrbahn und kollidiert

dabei mit dem Auto des 30-Jährigen. Beide werden leicht verletzt, vom

Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. An beiden

Fahrzeugen entstehen Sachschäden und sie werden abgeschleppt. Die Weserstraße

wird für Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist

noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl

Mainz-Laubenheim – Samstag, 07.11.2020, 12:30 Uhr bis Montag, 09.11.2020,

15:40 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag brechen unbekannte Täter in

Mainz-Laubenheim in ein Mehrfamilienhaus ein. Sie hebeln die Terrassentür auf

und entwenden Uhren im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mit Motorroller über die Autobahn

Rheinhessen/Alzey – Er wolle auf dem schnellsten Weg nach Alzey, so die

Erklärung eines 39-jährigen Vorderpfälzers aus dem Raum Frankenthal, als ihn

eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.11.2020 geen 13:50

Uhr in Alzey kontrollierte, nachdem er an der Anschlussstelle die Autobahn

verlassen hatte. Für seinen an sich nicht ungewöhnlichen Weg über die Autobahn

ab Frankenthal nach Alzey nutzte der Mann jedoch einen Motorroller, der nach

eigenen Angaben „so ca. 45 km/h schnell“ fährt. Verkehrsteilnehmer meldeten den

Roller dann auch der Polizei. Der 39-Jährige, der darüber hinaus über keine

gültige Fahrerlaubnis verfügte, musste seinen Roller indes zu seinem Ziel

schieben. Ein Fahrer mit einer passenden Fahrerlaubnis war nicht aufzutreiben

und der Roller hatte technische Mängel. Den Vorderpfälzer erwartet nun eine

Strafanzeige.