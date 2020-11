Worms – Polizisten bei Maskenkontrolle attackiert

Worms – Gemeinsam mit dem kommunalen Kontroll- und Vollzugsdienst führte

die Polizei gestern erneut Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der geltenden

Corona-Bestimmungen in der Innenstadt durch. Hierbei wurden zwei Polizisten im

Rahmen der Personalienfeststellung von Maskenverweigerern angegriffen und

verletzt. Zwei Beamte der Bereitschaftspolizei Mainz und zwei Mitarbeitende der

Stadtverwaltung Worms trafen um 14:15 Uhr auf dem Parmaplatz auf eine

vierköpfige Personengruppe, von denen zwei Männer keine vorgeschriebene

Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Bei der Kontrolle zeigte sich ein 19-Jähriger, der

keine Maske trug, aggressiv und schrie die Beamten an. Die Feststellung seiner

Personalien verweigerte er strikt. Als er nach Ausweisdokumenten durchsucht

werden sollte, schlug er einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Der

Rest der Gruppe zeigte sich ebenso aufgebracht, woraufhin seitens einer

Mitarbeiterin der Stadt Worms durch Einsatz von Pfefferspray zunächst ein

weiterer Angriff auf die Polizeibeamten unterbunden werden konnte. Ein

33-Jähriger stürmte dennoch los und schlug einem Beamten von hinten kommend mit

der Faust ins Gesicht. Dieser konnte infolge der Verletzung seinen Dienst nicht

mehr fortsetzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Durch das

hinzugezogene zweite Kontrollteam konnte der flüchtende Schläger eingeholt und

festgehalten werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide

Männer wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung wurde eingeleitet.

E-Roller-Fahrer lebensgefährlich Verletzt

Alzey – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Mittwoch gegen 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Rheinhessen-Centers in Alzey. Ein 88 Jahre alter Mann war dort mit seinem E-Roller auf einem Fußgängerüberweg unterwegs. Ein Lkw-Fahrer erkannte den Rollerfahrer, welcher hinter einer Sichtschutzwand hervorkam, zu spät. Es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer, welcher keinen Helm trug, erlitt durch den Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht derzeit Lebensgefahr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.

Alsheim – 56-Jährige nach Unfall unter eigenem Fahrzeug eingeklemmt

Worms – Auf der L438 zwischen Alsheim und Dorn-Dürkheim kommt es gestern

zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wird. Kurz nach

17:30 Uhr befährt ein 24-Jähriger mit seinem PKW die Landstraße aus Richtung

Dorn-Dürkheim kommend in Richtung Alsheim. In einer langgezogenen Rechtskurve

gerät er nach ersten Erkenntnissen aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und

streift den entgegenkommenden VW-Bus der 56-jährigen Frau aus Guntersblum. Durch

die Kollision kommt die Fahrerin von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen

Erdwall. Das Fahrzeug wird hierbei herum- und die Fahrerin aus dem Fenster der

Beifahrertür geschleudert. Der VW-Bus kippt auf die Beifahrerseite und klemmt

die Frau ein. Die Feuerwehr befreit die Schwerverletzte unter ihrem Fahrzeug,

welche unmittelbar ins Klinikum gebracht wird. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr

fahrbereit und werden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro

beziffert.

körperliche Auseinandersetzung auf der B9

Worms – Am Dienstag, den 10.11.2020, gegen 14:30 Uhr kam es auf der B9

zwischen Ludwigshafen und Worms zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der bisher unbekannte Beschuldigte blockierte

mit seinem Transporter beide Fahrstreifen der B9 in Höhe AS Worms-Süd in

Fahrtrichtung Worms. Im Anschluss steigt er aus, geht zu dem PKW des 55-jährigen

Geschädigten und schlägt gegen die Seitenscheibe der Fahrertür. Als dieser

ausstieg wurde er unmittelbar mit mehreren Faustschlägen attackiert. Im

Anschluss setzte sich der Täter in seinen Transporter und fuhr von der

Örtlichkeit weg. Der Geschädigte kam aufgrund seiner Verletzung ins Klinikum

Worms.

Da die Situation vor Ort durch Zeugen geschlichtet wurde bittet die Polizei

darum, dass sich diese mit der Polizei in Verbindung setzen und sich zur

Verfügung stellen.

Worms – Smart dreht sich bei Auffahrunfall um 180 Grad

Worms – Auf der B9-Nord ist gestern Mittag eine Person bei einem

Auffahrunfall verletzt worden. Der 65-Jährige befährt gegen 12:00 Uhr die B9 aus

Richtung Worms kommend in Richtung Mainz. In Höhe der Oberrheinstraße stoppt er

seinen PKW Smart an der roten Ampel. Der 49-jährige Volvo-Fahrer, der dem Smart

in gleicher Richtung folgt, kann infolge zu geringem Sicherheitsabstand nicht

mehr rechtzeitig anhalten und versucht noch rechts an dem stehenden PKW

vorbeizulenken. Dabei trifft er den Smart an er hinteren rechten Stoßstange und

schleudert das Fahrzeug um 180 Grad in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Hierbei

wird der 65-Jährige Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum

gebracht. Beide PKW werden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro

beziffert.