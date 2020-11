Einbruch in Hallenbad

Heringen (Werra) – Am Montagmittag (09.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor in der Dickesstraße in ein altes Hallenbad eingebrochen waren. Die Täter traten eine Tür ein, demontierten diverse Elektrokabel, ließen diese jedoch am Tatort zurück. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von Pkw gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht auf Dienstag (10.11.) stahlen Unbekannte in der Jenaer Straße das hintere Kennzeichen ESW-CM 159 eines silbernen Golfs. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in der Gemeinde Kalbach

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am 11.11.2020, gegen 7.30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Uttrichshausen und Döllbach.

Der 19-jährige Fahrer eines PKW Toyota, in der Gemeinde Kalbach wohnhaft, kam im Verlauf einer leichten Linkskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der befestigten Fahrbahn ab. Aufgrund einer zu heftigen Lenkbewegung verlor der PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte nach links die Fahrbahn und prallte gegen einen Hang. Hierbei überschlug sich der PKW und schleuderte, mit dem Dach auf der Fahrbahn liegend, zurück.

Der PKW – Fahrer und einer der beiden Mitfahrer verletzten sich leicht.

Am PKW entstand Totalschaden von circa 2.500 Euro. Vor Ort war ein Rettungswagen eingesetzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht in Kalbach

Neuhof – Zwischen Neuhof und Mittelkalbach ereignete sich am Mittwoch (11.11.), gegen 2.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Kalbach befuhr mit seinem PKW VW Golf die Landstraße L 3206 von Neuhof kommend, in Richtung Mittelkalbach. In einer leichten Linkskurve kam der 29 – Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr auf einer Länge von etwa 100 Metern einen Graben und stieß dort gegen einen gepflasterten Ablauf. Durch den Aufprall kippte der PKW auf das Dach, kam aber wieder auf allen vier Rädern zum Stehen.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da am PKW Blutanhaftungen festgestellt wurden, bestand der Verdacht, dass eine Person sich möglicherweise nicht unerheblich verletzt hatte.

Polizeiliche Ermittlungen führten zum Auffinden des Unfallverursachers, der zwar nur leichtverletzt war, aber unter Alkoholeinfluss stand. Daher musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein wurde einbehalten und der Staatsanwaltschaft übergeben.

Der Gesamtschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei Neuhof um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06655-9688 0

Verkehrsunfall

Bebra-Weiterode- Am 10.11.20, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein Fahrer aus Kroatien mit seinem Sattelzug (MAN) mit Anhänger die Eisenacher Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Am Eingang einer Bahnunterführung fuhr der Fahrer zu weit rechts und stieß mit dem Obergestell des Anhängers gegen den Steinbogen. Gesamtschaden circa 11.000 Euro.

Kennzeichen von Lkw gestohlen

Großenlüder – In der Nacht auf Dienstag (10.11.) stahlen Unbekannte in der Straße „Am Bahnhof“ das hintere Kennzeichen BRA-GG 833 eines Lkws. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden beträgt 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Hünfeld – In der Nacht auf Dienstag (10.11.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Landerneau-Allee ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Schnapsflaschen und hinterließen circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tötungsdelikt in Einfamilienhaus

Wildeck / Bosserode – Am Dienstag (10.11.), zwischen 02:30 Uhr und 04:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße „Eisfeld“ zu einem Tötungsdelikt an einer 79-jährigen Frau aus Bosserode. Vorangegangen war ein verbaler Streit mit ihrem 60-jährigen Sohn. Im Rahmen dieses Streits kam es zu einem körperlichen Übergriff des Sohnes gegenüber seiner Mutter, wodurch diese, nach derzeitigem Ermittlungsstand, tödlich verletzt wurde. Nach der Tat fuhr der 60-Jährige zur Polizeistation Rotenburg und stellte sich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 60-Jährige dem Opfer mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Ermittlungen aufgenommen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Fulda hat beim Amtsgericht Bad Hersfeld Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles gestellt. Die Vorführung findet am heutigen Nachmittag statt.

Die Polizei klärt auf: Rotes X sagt Dir nix? – Über 230 Verstöße festgestellt

Gießen/A5 – „Rotes X sagt Dir nix?“ – diesen Eindruck hatten mittelhessische Polizisten offenbar bei vielen Verkehrsteilnehmern nach einer LKW Panne auf der A5 vor etwa einem Monat.

Nahezu jeder Autofahrer müsste die roten X auf den Autobahnen mittlerweile schon bemerkt haben bzw. kennen. Aber wie ist es mit der Bedeutung? Weiß jeder, auf was dieses Zeichen auf den Signalanlagen hindeutet?

Fahrspurensperrung über Verkehrsbeeinflussungsanlage

Bei über 230 Fahrzeugführern haben sich die Polizisten an einem Freitag im Oktober (09.10.) gefragt, ob die Verkehrssünder sich der Bedeutung bewusst sind oder ob es sie einfach nicht interessiert hat. Eine Polizeistreife musste an diesem Tag gegen 14.25 Uhr zu der Panne eines LKW, der die mittlere Fahrspur der Autobahn 5 in Richtung Kassel kurz vor der Ausfahrt Homberg (Ohm) blockierte. Das Fahrzeug ließ sich kein Stück mehr bewegen und die Fahrspur musste für die Dauer der Bergungsarbeiten fast zwei Stunden gesperrt werden. Frühzeitig erfolgte die Sperrung über die Verkehrsbeeinflussungsanlage und wies jeden Verkehrsteilnehmer darauf hin. Eine hohe Anzahl der Fahrer ignorierte das X offenbar, teilweise fuhren sie bis kurz vor die Pylonen der Polizeiabsperrung.

90 Euro Bußgeld und ein Punkt

Der Verstoß wird mit 90 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet. Die Verkehrssünder dürfen sich nun über ihr Verhalten ärgern, wenn die Post vom Regierungspräsidium Kassel eingeht.

Bei dem roten X handelt es sich um Dauerlichtzeichen, die in der Regel über mehrspurigen Fahrbahnen – wie beispielsweise auf der Autobahn – angebracht werden und einzelne Spuren für die Fahrzeugführer sperren. Dies geschieht regelmäßig aus wichtigen Anlässen: So kann es erforderlich sein, den fließenden Verkehr beispielsweise aufgrund einer nahen Unfallstelle, in Kürze beginnender Baustellen oder unzähliger weiterer Gründe von einem bestimmten Fahrstreifen abzuleiten. Gesetzlich geregelt sind Dauerlichtzeichen in § 37 (3) der Straßenverkehrsordnung.

