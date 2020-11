Betrüger erbeuten Gold und Bargeld, Hattersheim am Main, Kriemhildring, Dienstag, 10.11.2020, 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr

(jn)Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben perfide Betrüger im Verlauf des Dienstagabends bei einem Senior aus Hattersheim gemacht. Gegen 20:00 Uhr hatten sich die Täter erstmals bei dem Geschädigten gemeldet und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Hierbei machten sie sich das übliche Märchen zu Nutze, dass es im unmittelbaren Umfeld des Angerufenen eine Festnahme von Kriminellen gegeben habe. Man müsse nun davon ausgehen, dass es weitere bislang noch nicht gefasste Täter auf die Wertgegenstände des Seniors abgesehen hätten. Im Verlauf weiterer Telefonate schürten die falschen Polizeibeamten weiter Angst und bauten Druck auf den Geschädigten auf, seine Vermögensverhältnisse preiszugeben, damit diese gesichert werden könnten. Letztendlich packte der Mann Gold, Uhren und Bargeld in eine Tasche, deponierte diese vor seiner Haustür im Kriemhildring und kam der Anweisung der dreisten Täter nach, seine Wohnanschrift mit seinem Pkw zu verlassen. Als er gegen Mitternacht zurückkehrte, waren seine Wertgegenstände absprachegemäß abgeholt worden. Da weitere Absprachen seitens der Kriminellen jedoch nicht mehr eingehalten wurden, schöpfte er Verdacht und wählte die 110.

Aufgrund einer privaten Videoüberwachung kann der Abholer wie folgt beschrieben werden:

Mann mit kräftiger Figur

Schwarze Haare und schwarzer Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem weiß-roten Oberteil

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich des Kriemhildringes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, um erneut auf diese Betrugsvariante hinzuweisen und gibt dazu folgende Empfehlungen:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn fremde Personen Sie anrufen

anrufen

Eine gesunde Skepsis ist auch gegenüber Polizeibeamten am Telefon angebracht

Telefon angebracht

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf

Sie einfach auf

Die Polizei wird sich niemals nach Ihren Vermögenswerten am Telefon oder an der Haustür erkundigen

Telefon oder an der Haustür erkundigen

Machen Sie niemals Angaben zu Ihren Vermögenswerten, wertvollen Gegenständen in Ihrer Wohnung, Ihren Lebensverhältnissen oder persönlichen Geldverstecken

Gegenständen in Ihrer Wohnung, Ihren Lebensverhältnissen oder

persönlichen Geldverstecken

Die Polizei wird Ihr Vermögen niemals vorsorglich sicherstellen oder für weitere Ermittlungen nutzen

oder für weitere Ermittlungen nutzen

Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der 110 oder ähnlichen Kombinationen an! Diese Nummer wird grundsätzlich nicht übertragen

Kombinationen an! Diese Nummer wird grundsätzlich nicht

übertragen

Lassen Sie sich in gar keinem Fall zu übereilten Geldübergaben überreden

überreden

überreden Für Enkel und Kinder gilt: Bitte teilt diese sehr gut gemeinten

Ratschläge mit Euren Eltern und Großeltern. Wir wollen Sie

schützen und Ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines

Trickbetrügers wurden

Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter

www.polizei-beratung.de erfahren

Weitere Informationen zu den Maschen der Betrüger können Sie auch über die Sicherheitsberater für Senioren/innen unter http://www.seniorenberater.help und https://www.praeventionsrat.de erhalten

auch über die Sicherheitsberater für Senioren/innen unter

http://www.seniorenberater.help und

https://www.praeventionsrat.de erhalten

1,5 tonnenschweres Baggerteil gestohlen, Hattersheim am Main, Südring, Nacht zum Dienstag, 10.11.2020

(jn)Von einer Baustelle im Südring in Hattersheim haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen über 1.500 kg schweren Hydraulik-Meißel eines Baggers gestohlen. Das ca. 8.500 Euro teure Teil war mit Hilfe der Baggerschaufel so eingeklemmt worden, dass ein Diebstahl erheblich erschwert und nur durch Bewegen des Baggers möglich war. Folglich müssen die Täter das Fahrzeug auf bislang nicht abschließend ermittelte Art und Weise in Betrieb gesetzt und dann den Hydraulik-Meißel abtransportiert haben.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Polizei in Hofheim.

Akkus aus Tiefgarage entwendet, Eschborn, Odenwaldstraße, Nacht zum Dienstag, 10.11.2020

(jn)In Eschborn haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag die zwei Akkus eines E-Bikes demontiert und gestohlen. Dafür verschafften sie sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu der in der Odenwaldstraße gelegenen Tiefgarage und lösten die zwei Batterien des Zweirades mit entsprechendem Werkzeug. Anschließend flüchteten sie mit der Beute, die in etwa einen Wert von knapp 2.000 Euro haben dürfte. Zudem entstand an dem Fahrrad ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei. Diese werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 entgegengenommen.