Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Wiesbaden (ots) – Am Montag kam es in der Eisenbahnstraße in Mainz-Kastel zu

einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 31-jährige

Frau aus Wiesbaden befuhr mit ihrem schwarzen Golf gegen 17.00 Uhr die

Eisenbahnstraße in Richtung Hochheimer Straße und beabsichtigte nach links in

die Klober Straße abzubiegen. Um einen Fußgänger passieren zu lassen, bremste

sie ihr Fahrzeug ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem

entgegenkommenden silbernen Mercedes. Der Golf wurde dabei gegen einen Ampelmast

geschleudert, der daraufhin umknickte und splitterte. Splitter der Ampel

beschädigten ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Die 25 Jahre alte Fahrerin des

Mercedes sowie ihre 42 und 18 Jahre alten Mitfahrerinnen als auch die

Golffahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in

verschiedene Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa

20.000 Euro. Durch die Sperrung der Fahrbahn während der Unfallaufnahme kam es

zu Verkehrsbehinderungen.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Breckenheimer Weg, Dienstag, 10.11.2020, 19:20 Uhr,

(ka)Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in

Wiesbaden-Nordenstadt eingebrochen, haben jedoch nichts entwendet. Aktuellen

Ermittlungen zufolge bemerkte der Bewohner Geräusche im Erdgeschoss seines

Hauses im Breckenheimer Weg. Dabei verschlossen die Täter mutmaßlich eine

Zwischentür zum Treppenhaus, weshalb der Senior das Obergeschoss nicht verlassen

konnte. Die durch einen Zeugen alarmierte Streife der Wiesbadener Polizei

befreite den Geschädigten und stellte vor Ort fest, dass die Einbrecher eine

Terrassentür aufgehebelt hatten und auf diese Weise in das Haus gelangten. Dabei

beschädigten die Täter eine weitere Tür im Inneren des Hauses, brachen jedoch

ihr Vorhaben mutmaßlich durch den aufmerksamen Hausbesitzer ab und flüchteten

ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Katalysator ausgebaut und gestohlen – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Kolberger Straße, Donnerstag, 05.11.2020, 10:30 Uhr bis Dienstag, 10.11.2020, 11:30 Uhr,

(ka)Den Katalysator eines roten „Seat Arosa“ haben bisher unbekannte Täter in

der Zeit von Donnerstagmorgen bis Dienstagmorgen in Wiesbaden-Nordenstadt

gestohlen. Die Seat-Besitzerin bemerkte am Dienstag um 11:30 Uhr, dass am zuvor

an ihrer Wohnschrift in der Kolberger Straße abgestellten Fahrzeug extrem laute

Motorgeräusche zu vernehmen waren. In einer Autowerkstatt konnte schließlich

festgestellt werden, dass der Katalysator ausgebaut und entwendet wurde. Zeugen

und Hinweisgeber wenden sich bitte an das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540.

Wechselfallenbetrug im Supermarkt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Dienstag, 10.11.2020, gegen 15:50 Uhr,

(däu)In einem Supermarkt in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden kam es am

Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr zu einem sogenannten Wechselfallenbetrug.

Hierbei bat der Täter die Kassiererin bei einem Geldwechsel um einen 50-Euro

Schein mit einer bestimmten Banknotenziffer. Dazu nahm der Unbekannte

eigenständig sämtliche 50 Euro Scheine aus der Kasse, hantierte mit diesen und

gab sie augenscheinlich vollständig wieder an die Kassiererin zurück. Beim

späteren Kassensturz wurde dann ein Fehlbetrag in Höhe von 750 Euro

festgestellt. Der Täter soll ca. 35-40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und dick

gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke sowie einem

gestreiften Poloshirt. Über die Schulter trug er eine schwarze Umhängetasche der

Marke Eastpack. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Trickdiebe unterwegs, Wiesbaden, Burgstraße, Dienstag, 10.11.2020, 17:20 Uhr,

(däu)Zwei dreiste Trickdiebe waren am Dienstagnachmittag in der Wiesbadener

Innenstadt unterwegs und erbeuteten in einem Bekleidungsgeschäft in der

Burgstraße zwei Jacken im Wert von über 1.000 Euro. Während einer der beiden

Täter die Verkäuferin geschickt ablenkte, gelang es seinem Komplizen unbemerkt

mit der Beute das Geschäft zu verlassen. Der Täter, welcher die Verkäuferin

ablenkte, soll Anfang 20 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er habe eine

dünne, schlaksige Figur und schwarze Haare. Bei dem zweiten Täter soll es sich

um einen ca. 1,75 Meter großen und Ende 30 Jahre alten Mann handeln. Er sei

komplett schwarz gekleidet gewesen und trug eine sogenannte Schiebermütze.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem 1. Polizeirevier unter (0611)

345-2140 zu melden.

Mehrere Schockanrufe durch Trickbetrüger, Wiesbaden, Dienstag, 10.11.2020, 12:00 Uhr – 14:00 Uhr,

(däu)Am Dienstag wurden in Wiesbaden gleich mehrere Personen von Trickbetrügern

angerufen. Die Täter erzählten in den Telefonaten die bereits bekannte

Geschichte, dass ein naher Angehöriger in Not geraten sei und nun dringend die

finanzielle Unterstützung des Angerufenen benötige. Bei allen der Polizei

bekannt gewordenen Fällen reagierten die potenziellen Opfer glücklicherweise

misstrauisch, woraufhin der jeweilige Anrufer das Gespräch beendete. Auch wenn

die Betrüger dieses Mal keinen Erfolg für sich verbuchen konnten ist Vorsicht

geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um

an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die

Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Höhe Seligmann-Baer-Platz, Dienstag, 10.11.2020, gegen 16.00 Uhr,

(däu)Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Äppelallee in

Biebrich wurde ein 30-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt und musste

anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 58-jährige Frau fuhr mit

ihrem Corsa auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Schierstein,

während neben ihr auf der rechten Spur der Lkw fuhr. Aus bislang noch

ungeklärten Gründen kam es in Höhe des Seligmann-Baer-Platzes zu einem

seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden.

Motorradfahrer weicht Pkw aus – Sturz, Wiesbaden, Emser Straße, Walramstraße, Dienstag, 10.11.2020, gegen 12.25 Uhr,

(däu)Am Dienstagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Sturz in der Emser

Straße in Wiesbaden leicht verletzt. Als ein 38-jähriger VW-Fahrer aus der

Walramstraße kommend nach rechts in die Emser Straße einbiegen wollte, übersah

er offensichtlich den von links kommenden Motorradfahrer. Dieser leitete eine

Vollbremsung seiner Kawasaki ein, um einen Zusammenstoß mit dem Touran zu

vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall.

An dem Motorrad und der Jacke des Bikers entstand ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt ca. 2.600 Euro.

Zeugen gesucht – Kind mit Fahrrad von Pkw angefahren, Wiesbaden, Waldstraße / Steinberger Straße, Montag, 09.11.2020, 13:30 Uhr,

(däu)Bereits am Montagnachmittag kam es in Wiesbaden gegen 13:30 Uhr an der

Kreuzung Waldstraße / Steinberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines

vermutlich weißen VW Golfs kam die Waldstraße entlang aus Richtung Schiersteiner

Straße. An der Verkehrsinsel Waldstraße / Steinberger Straße hielt die gesuchte

Fahrerin an, um einige Kinder über die Fahrbahn zu lassen. Als das 11-jährige

Mädchen mit seinem geschobenen Fahrrad ebenfalls von der Verkehrsinsel die

Fahrbahn betreten hatte, soll nach dessen Angaben die Golf-Fahrerin plötzlich

losgefahren und mit ihrem Wagen gegen das Fahrrad des Mädchens gestoßen sein,

wodurch das Kind leichte Verletzungen erlitt. Beschrieben wurde die Autofahrerin

als ca. 50 Jahre alt mit dunkelblonden Haaren. Von dem weißen VW Golf ist

lediglich bekannt, dass er ein Wiesbadener Kennzeichen haben soll. Hinweisgeber

melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611)

345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

18-Jähriger angegriffen – Zeugen gesucht, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Dienstag, 10.11.2020, gegen 15:20 Uhr

(ka)Am Dienstagnachmittag ist ein 18-Jähriger in Taunusstein von einem bislang

unbekannten Täter angegriffen worden. Gegen 15:20 Uhr soll der Heranwachsende im

Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Hahn während des Einstiegs in

einen Linienbus mit einem Mann in Streit geraten sein. Nach Angaben des

Geschädigten sei er im weiteren Verlauf geschlagen und getreten worden. Bei dem

Angreifer habe es sich um einen ca. 25 Jahre alten und ca. 1,80 Meter bis 1,85

Meter großen Mann gehandelt. Er habe eine weiße Basecap und weiße Bekleidung

sowie einen Bart im Ansatz getragen. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum unbekannten

Täter unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden. Zum genannten Zeitpunkt

sollen sich viele Schülerinnen und Schüler im Bereich des ZOB aufgehalten haben,

weshalb insbesondere diese Personengruppe gebeten wird, sich mit Hinweisen bei

der Polizei zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruch, Niedernhausen, Engenhahn, Gartenfeldstraße, Dienstag, 10.11.2020, 19:55 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend versucht, in eine Wohnung in

Niedernhausen einzubrechen. Die Einbrecher wollten nach derzeitigem

Ermittlungsstand um 19:55 Uhr über einen Nebeneingang in die Wohnung eines

Hauses in der im Ortsteil Engenhahn gelegenen Gartenfeldstraße einbrechen. Dabei

wurden sie von den Bewohnern bemerkt, flüchteten zunächst fußläufig und fuhren

anschließend mit einem dunklen Kleinwagen mit Stufenheck und einem Wiesbadener

Kennzeichen in Richtung Niederseelbach davon. Nach Angaben der Zeugen habe es

sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete Männer gehandelt. Sie seien mit

schwarzen Bomberjacken bekleidet gewesen und sollen dunkle, kurze Haare getragen

haben. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben den

Fall übernommen und bitten um Hinweise, insbesondere zu den unbekannten Tätern

und dem genannten Fluchtfahrzeug, unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.