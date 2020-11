Frankfurt: Sicherstellungen nach Fahrzeugkontrolle

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – Während der Verkehrskontrolle eines Pkw stellten Beamte des 11. Polizeireviers am gestrigen Dienstag 10.11.2020, bei 3 jungen Männern eine Waffe, Bargeld und Drogen sicher. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein mit 3 Personen besetzter VW in eine auf der Breitenbachbrücke in Richtung Rödelheim eingerichtete Kontrollstelle. Für den Fahrer begann die Kontrolle mit einer Fahrtauglichkeitsprüfung, nachdem dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Anschluss der Kontrolle erfolgte zudem eine Blutentnahme.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fiel den Beamten ein Stück gelockerte Innenverkleidung auf. Ein genauerer Blick führte schließlich zum Auffinden einer Plastiktüte mit rund 79 Gramm Kokain. Die weitere Suche brachte außerdem eine Schusswaffe und Patronen zum Vorschein sowie mehrere tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Weiteres Bargeld in ähnlicher Stückelungen konnten bei den Personen selbst aufgefunden werden. Drogen, Waffe und Munition sowie das Bargeld stellten die Beamten kurzum sicher.

Da im weiteren Verlauf der Durchsuchung ein Drogenspürhund an einer nicht einsehbaren Stelle im Fahrzeug anschlug, erfolgte außerdem die Sicherstellung des Autos. Von der Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchen verliefen ergebnislos.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen kam es seitens eines 19-Jährigen, der in einer der Wohnungen angetroffen wurde und damit offenbar nicht einverstanden war, zu Widerstandshandlungen. Die Beamten nahmen ihn zunächst in Gewahrsam. Im Anschluss der Durchsuchung wurde er entlassen.

Ebenso erfolgte die Entlassung des 21-jährigen Fahrers und seinen zwei 28 und 22 Jahre alten Begleitern nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen.

Frankfurt: Verkehrsunfall – Autobahnpolizei sucht Zeugen

Frankfurt/BAB 66 (ots)-(em) – Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am Montagnachmittag (09.11.2020) auf der A66 zwischen 5 Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Die Frankfurter Autobahnpolizei bittet Zeugen erneut darum, sich zu melden.

Kurz vor 15.00 Uhr kam es auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Zeilsheim und Höchst zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt waren 5 Fahrzeuge in den Unfall involviert: ein weißer Dacia Duster (SUV), ein schwarzer Porsche 911 Carrera, ein blauer Audi RS6, ein Lkw der Marke Scania mit Anhänger sowie ein weißer Peugeot Partner (Kastenwagen). Der 52-jährige Fahrer des Audi wurde schwer und der 22-jährige Beifahrer des Kastenwagens leicht verletzt.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun im Hinblick auf den konkreten Unfallhergang sowie die Unfallursache. Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall und/oder dem (vorangegangenen) Fahrverhalten der Unfallbeteiligten machen können, werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-46400 an die Polizeiautobahnstation Frankfurt am Main oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

