Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in zwei Schulen – hoher Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – Einen hohen Sachschaden von rund 5.500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter mit ihrem brachialen Vorgehen bei Einbrüchen in zwei Schulen in Bad Wildungen. Sie erbeuteten Bargeld aus den Sekretariaten und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Wildungen. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Ereignet hatten sich die Einbrüche in den Schulen in der Gustav-Stresemann-Straße und Breiter Hagen, nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Dienstagabend 10.11.2020 gegen 22:00 Uhr und Mittwochmorgen 11.11.2020 gegen 07:00 Uhr. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Bad Wildungen berichten, waren die Täter auf bisher ungeklärte Weise in das Gymnasium in der Gustav-Stresemann-Straße eingestiegen.

In der Schule Breiter Hagen hingegen, wurde gewaltsam eine Seitentür aufgebrochen, um in die Schule zu gelangen. In beiden Schulen brachen die Täter mehrere Türen auf und gingen in beiden Fällen gezielt in Richtung Sekretariat vor. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu Schränken und jeweils einem Tresor. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei beiden Einbrüchen um die gleichen Täter gehandelt haben dürfte. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen

Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Volkmarsen-Külte: Erneuter Einbruch in Sägewerk – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am letzten Oktoberwochenende 2020 brachen unbekannte Täter in ein Sägewerk in der Straße “Alte Mühle” ein. Sie erbeuteten eine Geldkassette, einen Schranktresor und Werkzeug. In der vergangenen Nacht wurde das Sägewerk erneut durch unbekannte Täter aufgesucht. Genau wie beim letzten Mal, brachen die Täter die Eingangstür zum Bürogebäude auf und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten.

Aus einem Kühlschrank im Aufenthaltsbereich ließen sie Lebensmittel und aus einem Werkstattraum eine Fräsmaschine im Wert von 500 Euro mitgehen.

Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Ob es sich um die gleichen Täter gehandelt hat, wie im Oktober, steht derzeit noch nicht fest. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Burgwald-Wiesenfeld: Einbruch in Leuchtmittellager – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – In der Nacht von Freitag 06.11.2020, 17:00 Uhr bis Samstag 07.11.2020, 12:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Ringstraße in eine Lagerhalle für Leuchtmittel ein. Sie verschafften sich über ein Fenster, auf der rückwärtigen Seite, Zugang zum Gebäude.

Ob sie etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

