Gießen: Körperverletzung in der HEAE – Mann beisst Sicherheits-Mitarbeiter in den Arm

(ots) – Zu einem polizeilichen Einsatz kam es Dienstag 10.11.2020 in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in der Rödgener Straße. Ein 31-jähriger Bewohner aus Marokko geriet gegen 02.15 Uhr mit dem Sicherheitsdienst in eine Auseinandersetzung. In dessen Verlauf biss der Marokkaner einem 43-jährigen Mitarbeiter in den Arm. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Bewohner ein.

Gießen: Busfahrer angespuckt

(ots) – Einer Spuckattacke war am Dienstag 10.11.2020 ein Busfahrer am Bahnhof ausgesetzt. Gegen 14.10 Uhr wollte ein 38-jähriger Mann in den Bus einsteigen. Da der Mann zuvor an der Haltestelle Personen anpöbelte, verweigerte ihm der Busfahrer den Zutritt.

Der Zurückgewiesene fing an, den Fahrer zu beleidigen und anzuspucken. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Rotes X sagt Dir nix? – Über 230 Verstöße festgestellt

Gießen/A5 (ots) – “Rotes X sagt Dir nix?” – diesen Eindruck hatten mittelhessische Polizisten offenbar bei vielen Verkehrsteilnehmer nach einer LKW Panne auf der A5 vor etwa einem Monat. Nahezu jeder Autofahrer müsste die roten X auf den Autobahnen mittlerweile schon bemerkt haben bzw. kennen. Aber wie ist es mit der Bedeutung? Weiß jeder, auf was dieses Zeichen auf den Signalanlagen hindeutet?

Bei über 230 Fahrzeugführern hat sich an einem Freitag 09.10.2020 gefragt, ob die Verkehrssünder sich der Bedeutung bewusst sind oder ob es sie einfach nicht interessiert hat.

Eine Polizeistreife musste an diesem Freitag gegen 14.25 Uhr zu der Panne eines LKW, der die mittlere Fahrspur der Autobahn 5 in Richtung Kassel kurz vor der Ausfahrt Homberg (Ohm) blockierte. Das Fahrzeug ließ sich kein Stück mehr bewegen und die Fahrspur musste für die Dauer der Bergungsarbeiten fast zwei Stunden gesperrt werden. Frühzeitig erfolgte die Sperrung über die Verkehrsbeeinflussungsanlage und wies jeden Verkehrsteilnehmer darauf hin. Eine hohe Anzahl der Fahrer ignorierte das X offenbar, teilweise fuhren sie bis kurz vor die Pylonen der Polizeiabsperrung. Der Verstoß wird mit 90 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet. Die Verkehrssünder dürften sich nun über ihr Verhalten ärgern, wenn die Post vom Regierungspräsidium Kassel eingeht.

Bei dem roten X handelt es sich um Dauerlichtzeichen, die in der Regel über mehrspurigen Fahrbahnen wie bspw. auf der Autobahn angebracht werden und einzelne Spuren für die Fahrzeugführer sperren. Dies geschieht regelmäßig aus wichtigen Anlässen: So kann es erforderlich sein, den fließenden Verkehr beispielsweise aufgrund einer nahen Unfallstelle, in Kürze beginnender Baustelle oder unzähliger weiterer Gründe von einem bestimmten Fahrstreifen abzuleiten.

Gesetzlich geregelt sind Dauerlichtzeichen in § 37 (3) der Straßenverkehrsordnung.

Gießen: Whiskeyflaschen gestohlen

Auf sieben Whiskeyflaschen im Wert von über 130 Euro hatte es ein 37-jähriger Ladendieb in einem Geschäft in der Marburger Straße abgesehen. Am Dienstag (10. November) gegen 18.30 Uhr versteckte er die Waren in seiner Bekleidung. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt den in Gießen lebenden Dieb am Ausgang fest.

Gießen: Diebesgut in präparierte Tasche

In einer präparierten Einkaufstasche wollte ein 25-jähriger Mann am Dienstagnachmittag (10. November) sein Diebesgut aus einem Geschäft im Seltersweg schmuggeln. Gegen 17.45 Uhr fiel zwei Kaufhausdetektiven der Mann. Er steckte offenbar mehrere Parfumflaschen in die Tasche.

Beim Verlassen des Kaufhauses stoppten sie den Langfinger.

Gießen: Parkbank beschmiert

Unbekannte beschmierten zwischen Ende August und Anfang dieser Woche (09. November) eine Parkbank in der Parkanlage “Schwanenteich”. Der Inhalt des schwarzen Schriftzuges an der Rückenlehne war rassistisch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Kleidung im Wert von 900 Euro mitgenommen

Ladendetektive erwischten am Donnerstag (05. November) ein mutmaßlicher Ladendieb am Donnerstag in einem Geschäft im Seltersweg erwischt. Gegen 11.30 Uhr steckte der 23-jährige Dieb Bekleidung im Wert von 900 Euro ein. Eine Polizeistreife Streife fand bei dem Mann offenbar weitere abgetrennte Preisschilder. Der Verbleib des Diebesgutes ist ungeklärt.

Reiskirchen: LKW-Fahrer über 30 Km/H zu schnell unterwegs

Auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Homber/Ohm und Reiskirchen hatte es ein littauischer LKW-Fahrer offenbar besonders eilig. Bei einer Kontrollstelle der Autobahnpolizei war er mit 113 bei erlaubten 80 Km/h viel zu schnell unterwegs.

Der Fahrer konnte seine Fahrt nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung von 345 Euro fortsetzen.

Staufenberg: Unfallflucht in Daubringen

Dienstagabend (10.November) gegen 20.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Gießener Straße in Richtung Großgasse. Dabei beschädigte der Unbekannten einen am Fahrbahnrand geparkten Renault in Höhe der Hausnummer 52. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden von 400 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Ford in Tiefgarage beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (09.November) zwischen 07.00 Uhr und 15.50 Uhr einen in einer Tiefgarage in der Ostanlage geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Mondeo zurückkam, war dieser an der rechten, vorderen Tür beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 48-jähriger Gießener in einem VW und ein 30-jähriger Gießener in einem Renault befuhren hintereinander die Marburger Straße in Richtung Ostanlage. Dabei bemerkte der Renault-Fahrer den Bremsvorgang des 48-Jährigen zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der VW-Fahrer leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Zusammenstoß mit Wildvogel

Am Dienstag (10.November) gegen 08.00 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Laubach in einem Dacia die Landstraße 3129 von Watzenborn-Steinberg nach Linden-Leihgestern. Dabei flog ein großer Wildvogel in die Front des Dacias und beschädigte das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Bei Parkmanöver VW beschädigt

Am Mittwoch (04.November) beschädigte ein Unbekannter einen in der Straße “Oberstruth” geparkten VW an. Der schwarze Polo parkte zwischen 08.00 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Kindertagesstätte. Vermutlich beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug bei einem Parkmanöver auf der rechten Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

