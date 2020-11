Waldgirmes – Reifen platt gestochen

In der Nacht zum Mittwoch, 11. November, kam es in der Weinbergstraße zwischen 19 und 07.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Audi A4 Avant. Das Auto parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, die linke Seite zeigte also zur Straße, die rechte zum Gehweg. Jemand stach die beiden Reifen auf der Fahrerseite platt. Der Schaden beträgt mindestens 300 Euro.

Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Dillenburg/Herborn – Sonderkontrollen

Am Dienstag, 10. November führte die Kripo Dillenburg mit dem Schwerpunkt Jugendschutz und Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität Sonderkontrollen durch. Zwischen 16.15 und 21 Uhr waren sie in Dillenburg rund um den Bahnhof sowie im Hofgarten und in Herborn ebenfalls am Bahnhof aber auch am Festplatz, den Unterführungen und dem Aussichtsturm Dillblick unterwegs. Sie kontrollierten insgesamt 36 Personen und überprüften zwei Fahrzeuge. Im Hofgarten fiel ein 22-jähriger Mann auf. Bei ihm stellten die Ermittler eine geringe Menge Marihuana sicher. Er muss sich demnächst wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Überprüfung eines Autos an der Rückseite des Herborner Bahnhofs führte gleich zu mehreren Anzeigen. Zum einen hatte der 22 Jahre alte Fahrer einen fertigen Joint und eine geringe Menge Haschisch bei sich, zum anderen saß er am Steuer des Autos, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittelstand. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Neben der Sicherstellung des gefundenen Rauschigifts veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Nach entsprechenden Feststellungen sensibilisierten die Beamten die dann überprüften Personen hinsichtlich der bestehenden Corona-Beschränkungen und klärten über die Verstöße und die möglichen Bußgelder auf. Alle Angesprochenen befolgten die anschließenden Weisungen, sodass in diesem Zusammenhang keine weiteren Maßnahmen erforderlich wurden.

Sinn-Edingen – Hakenkreuze und Beleidigungen – Baucontainer beschmiert

Da der oder die Täter nicht nur beleidigende sowie Schriftzüge mit und ohne politischen Bezug, sondern auch noch zwei Hakenkreuze auf die Baucontainer schmierten, ermittelt jetzt das Staatsschutzkommissariat der Kripo in Wetzlar. Die Sachbeschädigungen waren zwischen 10.30 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am Montag, 09. November. Der oder die Täter benutzten ein schwer zu entfernendes Schmiermittel, sodass sich der tatsächliche Sachschaden derzeit noch nicht beziffern lässt.

Wer hat zur fraglichen Zeit am Tatort an der Baustelle auf dem Gelände der Kläranlage (In den Wassern) Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Wetzlar – Betrunken am Steuer

Bis auf Weiteres darf ein 29 Jahre alter Mann aus Solms kein Fahrzeug mehr fahren. Die Polizei hat dem Mann am Dienstag, 10. November, um kurz vor Mitternacht den Führerschein abgenommen, weil er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Der Alkotest zeigte knapp über 2 Promille. Der Wagen blieb nach der Kontrolle in Wetzlar stehen. Der Mann musste zunächst mit zur Blutprobe.

Hohensolms – Lastwagen mit Anhänger streift roten SUV

Nach bisherigen Zeugenaussagen könnte ein größer Lastwagen (über 3,5 t) mit einem Anhänger verantwortlich sein für den Unfallschaden an einem vor dem Anwesen Am Hegkopf 10 ordnungsgemäß abgestellten roten Suzuki Vitara. Der Schaden an der Heckstoßstange und der Beleuchtung beträgt mindestens 1000 Euro. Der Unfall war zwischen 15.30 Uhr am Montag und 11.50 Uhr am Dienstag, 10. November. Nähere Informationen zu dem Lkw-Gespann liegen leider bislang nicht vor.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die typischen Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto oder eben Lastwagen gesehen und kann nähere Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772 47050.

