Frankfurt-Bonames (ots)-(dr) – Am Dienstag 10.11.2020 retteten ein Spaziergänger und sein Hund einer 62-jährigen Frau, die in einem Bachlauf der Nidda lag, mit ihrem Einsatz vermutlich das Leben. Ein 67-jähriger Mann war Dienstagnachmittag mit seinem Hund in der Nähe des alten Flughafens in Bonames zum Spazieren unterwegs, als sich der Dobermann plötzlich vom Weg entfernte und zu einem entlegenen Seitenarm der Nidda rannte. Mit lautem Gebell brachte dieser sein Herrchen dazu, zu ihm zu kommen.

Der Mann begab sich zu seinem wartenden Hund und sah, dass eine Frau in hilfloser Lage in einem Bachlauf lag. Nachdem er den Notruf abgesetzt hatte, leitete er sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und zog die völlig entkräftete Dame, welche mit dem kompletten Körper im Wasser lag, an die Böschung des Baches um sie vor dem Ertrinken zu bewahren.

Mithilfe der von dem Mann zu der Stelle geführten Polizei und Feuerwehr gelang es die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Die desorientierte und stark unterkühlte Frau wurde umgehend medizinisch versorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ermittlungen des 14. Polizeireviers ergaben zwischenzeitlich, dass es sich bei der aufgefundenen Dame um eine 62-Jährige handelt, die aus einem Sozialzentrum abgängig war.

Dem unglaublichen Spürsinn des 7-jährigen Rüden sowie dem beherzten Einschreiten seines Herrchens ist es zu verdanken, dass die Frau gerettet werden konnte.

