Karlsruhe: Yello auf dem Platz der Menschenrechte

Karlsruhe – Vom 6. November bis 6. Dezember 2020 wird über den Klang-Pavillon The Morning Line ein von Peter Weibel kuratiertes Sonderprogramm präsentiert, ein bisher ungehörtes Musikerlebnis: Das Ende August veröffentlichte 14. Studioalbum Point des Schweizer Musiker-Duos Yello (Dieter Meier und Boris Blank) wird in einer verräumlichten Version über das mehrkanalige Lautsprechersystem des Klang-Pavillons erklingen.

In enger Zusammenarbeit zwischen Boris Blank und der Münchner msm studio group ist in diesem Jahr eine Tonmischung der 12 neuen Stücke von Yello für das Surround- Sound-Format Dolby Atmos entstanden. Diese einzigartige Klangmischung ist mit freundlicher Genehmigung der Musiker Boris Blank und Dieter Meier zum Ausgangspunkt einer Adaption für den Klang-Pavillon The Morning Line geworden. Diese wurde durch den Tonmeister Ben Miller am ZKM | Hertz-Labor realisiert.

The Morning Line besteht aus 41 Lautsprechern und 6 Subwoofern, die über eine zentrale Kontrolleinheit gesteuert werden. Er wurde vom Künstler Matthew Ritchie sowie den Architekten Aranda\Lasch und der Advanced Geometry Unit (AGU) von ARUP speziell für die Wiedergabe raumgreifender elektroakustischer Kompositionen konzipiert. Die Installation ist ein überdimensionaler, für BesucherInnen zugänglicher Klangkörper. Das einzigartige Soundsystem wurde von Tony Myatt und dem Music Research Centre of York University entworfen. Unter der Leitung von ZKM-Vorstand Peter Weibel finden regelmäßig interdisziplinäre Soundexperimente und Kooperationsprojekte zur Bespielung des Klang-Pavillons statt.

Für Peter Weibel ist die neueste Erweiterung des Repertoires von The Morning Line von großer Bedeutung: »Das ist ein wichtiger und guter Beitrag zur Corona-Krise, denn im Freien darf man ja Musik hören. Wir machen also gewissermaßen ein ganztägiges Freiluftkonzert mit Yello, ganz in meinem Sinne, ohne Anwesenheit der MusikerInnen, die ja das, was wir hier hören, gar nicht live spielen könnten, weil die Musik ja im Studio entsteht. Es handelt sich also um einen optimalen Beitrag für die coronabedingte Ferngesellschaft.«

Bisher sind über 40 Kompositionen von namhaften KünstlerInnen eigens für The Morning Line entstanden, z.B. von Mark Fell, Michael von Hausswolff, Florian Hecker, Carsten Nicolai, Terre Thaemlitz oder auch Jana Winderen. Das Soundarchiv wird fortwährend um neue Soundexperimente und Kompositionen erweitert.

Die neuen Kompositionen von Yello werden für einen ganzen Monat exklusiv über den Klang-Pavillon zu hören sein. Dabei wird das gesamte Album Point abgespielt (s. Titelliste). Der Screen im Subraum des Kubus zeigt währenddessen an, welches Stück gespielt wird.