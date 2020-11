Karlsruhe: Letzter Abendmarkt – Heute Geschenke

Karlsruhe – Am heutigen Mittwoch, 11.11.2020, ist Fächerbräu zum letzten mal in diesem Jahr auf dem Abendmarkt – anschließend geht der Abendmarkt in die Winterpause. Die Stadt Karlsruhe hat für den Abendmarkt folgendes angekündigt:

Zum Saisonende kleine Geschenke

Der Karlsruher Abendmarkt findet letztmals am 11. November 2020 statt.

Zum letzten Mal für dieses Jahr ermöglicht der Abendmarkt direkt neben der Pyramide auf dem Marktplatz Besucherinnen und Besuchern am Mittwoch, 11. November, spätes Einkaufen regionaler sowie ökologisch erzeugter Waren. Zum Saisonende gibt es eine besondere Aktion. Als Dankeschön an die Kundinnen und Kunden werden ab 16 Uhr kleine Geschenke verteilt – und das so lange der Vorrat reicht. Ab 3. März 2021 kehrt der Markt aus der Winterpause zurück und läutet das Frühjahr ein.