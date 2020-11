Haßloch: Schmuckreisig beim Forstzweckverband

Haßloch – Der Forstzweckverband Haßloch/ Böhl-Iggelheim/ Gommersheim bietet auch in diesem Jahr ein breites Angebot an frischem Tannengrün.

Zur Auswahl stehen Zweige der Nordmanntanne, Weymouthskiefer, heimischen Kiefer, Stechpalme, Mistel und des Ginsters. Die adventliche Geschenkausstellung kann vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen zwar nicht geöffnet werden, trotzdem bietet der Forstzweckverband im Freien den Verkauf von gedrechseltem Kunsthandwerk, besondere Holzunikaten sowie Holzsterne, Holzscheiben, Baumöfen etc. an.

An zwei Donnerstagen, 19. und 26. November 2020, findet der Verkauf in der Zeit von jeweils 08:00 bis 17:00 Uhr im Forstbetriebshof im Weißdornweg 2 in Haßloch statt. Der Forstzweckverband weist in dem Zusammenhang auf die Einhaltung der Vorgaben aus der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung hin, vor allem auf das Mitbringen und Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Die Mindestabstände von 1,5 m sind einzuhalten und den Anweisungen der Mitarbeiter ist zu folgen.