Haßloch: Nächster Dreck-weg-Tag am 20. Februar 2021

Haßloch – Das Umweltdezernat plant auch im kommenden Frühjahr die Durchführung einer weiteren Auflage des Dreck-weg-Tages und hat jetzt den 20. Februar 2021 als Termin festgelegt.

„Natürlich ist die Aktion abhängig von der dann vorherrschenden Corona-Lage. Sollte bis dahin noch immer oder erneut eine Kontaktbeschränkung für den öffentlichen Raum von maximal 10 Personen aus zwei Haushalten gelten, kann der Dreck-weg-Tag nicht im bekannten Rahmen stattfinden“, so Umweltdezernent Joachim Blöhs.

Zuletzt hatten nach Mitteilung der Umweltbeauftragten Melanie Mangold erste Vereine angefragt, ob es bereits einen Termin für den nächsten Dreck-weg-Tag gebe. „Mit der Festlegung auf den 20. Februar 2021 steigen wir nun in die Planungen ein und rufen bereitwillige Mitstreiter dazu auf, sich den Aktionstag vorzumerken“, so Mangold. Angesprochen sind Vereine, Schulklassen, Kindergartengruppen, Unternehmen sowie Privatpersonen. Treffpunkt, Sammelorte der einzelnen Gruppen sowie weitere Details rund um den Aktionstag werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Unachtsam weggeworfenen Müll gibt es leider auch in Corona-Zeiten, daher wollen wir auch in 2021 an dem zuletzt gut angenommenen Aktionstag festhalten und diesen unter Berücksichtigung der im Februar 2021 geltenden Corona-Bestimmungen durchführen“, so das Vorhaben von Mangold und Blöhs. Der letzte Dreck-weg-Tag fand am 29. Februar 2020 statt. Damals konnte mit Hilfe zahlreicher freiwilliger Unterstützer über 15 Kubikmeter Restmüll gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.