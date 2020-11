Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Junger Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagmittag, 10.11.2020, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 20jähriger Pkw-Fahrer in der Branchweilerhofstraße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer können im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten, erkannt werden. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Als Folge wurde dem jungen Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, vorbeugend sichergestellt. Er muss sich jetzt wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Neustadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagvormittag, 10.11.2020, wurden im Stadtgebiet von Neustadt in der Zeit zwischen 07 bis 13 Uhr Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt-, Geschwindigkeits- und Handyverstöße durchgeführt. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer wegen der verbotswidrigen Benutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt kontrolliert und als Folge mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro belegt. Zudem müssen sie mit einer Eintragung ins Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Weiter wurden vier Geschwindigkeitsverstöße und zwei Gurtverstöße, die jeweils mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden, festgestellt.