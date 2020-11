Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 11.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Älterer Dame Geldbeutel entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 10.11.2020 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Innenstadt von Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Die 84-Jährige war mit ihrem Rollator unter anderem im Bereich Phillip-Fauth-Straße und der Weinstraße Süd unterwegs. Als sie zu Hause eintraf, stellte sie fest, dass sich ihr schwarzer Damengeldbeutel nicht mehr in ihrer Leinentasche, die sie an ihrem Rollator befestigt hatte, befand. Vermutlich hatten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame entwendet. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 100 Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Garagenwand beschmiert

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 09.11.2020, 09:00 Uhr bis 10.11.2020, 18:00Uhr wurde eine Garagenwand in den Nonnengärten in Bad Dürkheim beschmiert. Bislang unbekannte Täter schrieben mit roter Farbe unter anderem Chinesische Zeichen an die Garagenwand. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Freinsheim: Mit Fahrrad gestürzt

Freinsheim (ots) – Am 10.10.2020 gegen 09:00 Uhr wurde ein 73-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Freinsheim verletzt. Er befuhr mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte er beim Bremsvorgang auf dem nassen Kopfsteinpflaster mit dem Hinterreifen weg und stürzte. Er wurde dabei leicht an Schulter und Hüfte verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand nur ein leichter Schaden an der Beleuchtung.

Freinsheim: Fahrrad unberechtigt benutzt

Freinsheim (ots) – Am 10.10.2020 gegen 16:00 Uhr entwendete ein 19-Jähriger am Bahnhaltepunkt in Freinsheim ein Damenfahrrad. Zeugen konnten ihn beobachten, wie er sich am Fahrradständer ein unverschlossenes Damenrad nahm und in Richtung Ortskern fuhr. Am Spielplatz in den Bohnengärten konnte der 19-Jährige durch die eingesetzte Streifenbesatzung aufgegriffen werden. Das Fahrrad konnte der glücklichen Eigentümerin übergeben werden. Vermutlich hatte sie ihr Fahrradschloss nicht richtig verschlossen. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen unbefugter Benutzung eines Fahrrades ermittelt.

Deidesheim: Zeugen für Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Deidesheim (ots) – Die Polizei Haßloch ermittelt in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Deidesheim und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Zusammen mit Erwachsenen überquerten acht Kinder am Dienstag kurz vor Schulbeginn (10. November 2020, 7:50 Uhr) in Höhe des Marktplatzes die Weinstraße an einer Fußgängerampel. Eltern berichteten von einem grünen Pkw, der zu schnell auf die Personengruppe zufuhr, erst kurz davor abrupt abbremste und laut hupte. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Forst fort. Er wurde auf 40 Jahre geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.