Einbruch in Kindertagesstätte – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Boxberg (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag 07.11.2020 gegen 16:15 Uhr und Montag 09.11.2020 gegen 06:30 Uhr, in eine Kindertagesstätte im Ginsterweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Büro eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Einbruch in Bauwagen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Eingebrochen wurde am Montag gegen 22:15 Uhr in einen Bauwagen auf einem Grundstück im Gewann Schloßäcker. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem umzäunten Grundstück und drang gewaltsam in das Innere des dort abgestellten Wagens ein. Hier wurde er von der 35-jährigen Pächterin des Grundstücks überrascht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Inwieweit Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso wenig wie der Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Auto mit “blauer Schlange”-Graffiti bemalt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Über das vergangene Wochenende (07.-09.11.2020) wurde ein im Bernhard-Fries-Weg geparkter Mercedes beschädigt. Bei der Rückkehr des Fahrers am Montagmorgen gegen 10 Uhr wurde das Graffiti entdeckt. Unbekannte hatten auf der rechte Fahrzeugseite eine blaue Schlange aufgesprüht, der dadurch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeugen, die im angegebenen tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

5 Wohnungseinbrüche in der Region – Zeugen gesucht – Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen nutzen – Tipps der Polizei

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Dunkle Jahreszeit – Einbruchszeit! – alleine in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis wurden insgesamt in fünf Fällen in Häuser eingebrochen bzw. versucht einzubrechen.

In der Straße Am Taubenfeld in Heidelberg scheiterte am Montag zwischen 7.30 und 13.30 Uhr zunächst der Versuch über die Terrassentür in ein Zweifamilienhaus einzudringen. Anschließend wurde das Metallgittertor und die Kellertüre aufgehebelt und das gesamte Haus durchsucht. Dabei wurden Schmuck, Ringe, Uhren sowie ein Mobiltelefon mit Ladekabel gestohlen. Ob weitere Wertgegen erbeutet wurden, wird derzeit noch geklärt.

In der Karl-Hermann-Zahn-Straße in Wiesloch wurde zwischen 17.30 und 18.30 Uhr eingebrochen. Au der Gebäuderückseite wurde ein Fenster aufgehebelt und in das Einfamilienhaus eingestiegen. Anschließend wurden Schränke und Schubladen vom Erdgeschoss bis ins 1. Obergeschoss geöffnet und durchwühlt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Goldschmuck und-münzen entwendet, ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, muss noch geprüft werden.

Zwei Einbrecher wurden um 19.40 Uhr in der Hauptstraße in Ketsch von einer Bewohnerin überrascht, als sie gerade dabei waren, die Gitter eines Fensters im Erdgeschoss auf der Gartenseite zu lösen. Die beiden Täter flüchteten sofort über einen Nachbargarten in Richtung Niederfeldweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen nach den beiden Männern, ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet, verlief erfolglos.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05. und Montag, 09.11.2020, 14 Uhr, wurde versucht, in ein seit längerer Zeit unbewohntes Wohnhaus in der Straße Zwischen den Hölzern einzubrechen. Mit einem Schraubendreher wurde versucht die Haupteingangstüre des freistehenden Einfamilienhauses in Ortsrandlage aufzuhebeln.

Von einem Bewohner überrascht wurde ein mutmaßlicher Einbrecher am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Domitianstraße in Ladenburg. Im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses versuchte der Täter ein gekipptes Oberlicht zu öffnen. Als der Täter im Schein einer Taschenlampe an dem Fenster hebelte, machte die Bewohnerin auf sich aufmerksam, worauf dieser sofort die Flucht ergriff. Eine sofort nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Mann, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die zu den geschilderten Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim führt mit Ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sicherungstechnische Beratungen zum Einbruchschutz durch. Diese Beratungen sind für die Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen kostenlos und werden unmittelbar vor Ort in den Wohnungen und Häusern durchgeführt.

Termine können unter folgenden Telefonnummern vereinbart werden:

Stadtkreis Mannheimunter Telefon 0621/174-1212

Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis unter 0621/174-1234

Im Rahmen der Beratung werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt und zusammen mit den Wohnungsinhabern besprochen. Eine sicherungstechnische Empfehlung wird in Form einer schriftlichen Schwachstellenanalyse verfasst. Zudem erhalten die Wohnungsinhaber Informationen über das richtige Verhalten zur Verhinderung von Einbrüchen und zur möglichen Konfrontation mit einem Einbrecher.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden.

