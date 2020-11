Karlsruhe: Die Polizei-News

Schwerpunktkontrollen der Bundespolizei in Pforzheim und Heidelberg

Pforzheim/Heidelberg (ots) – Am vergangenen Wochenende waren Kräfte der Mobilen

Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizei an den Bahnhöfen in

Heidelberg und Pforzheim eingesetzt. Ziel der Kontrollen war es,

Eigentumsdelikte, organisiertes Betteln sowie Verstöße gegen das Hausrecht zu

unterbinden. Weiterhin stand auch die Einhaltung der Tragepflicht einer

Mund-Nase-Bedeckung im Fokus der Beamten.

Am Samstag stellten die Beamten bei der Kontrolle eines 16-jährigen Deutschen in

Pforzheim rund 100 Gramm Marihuana in seiner mitgeführten Tasche fest. Die

abschließende Sachbearbeitung übernahm das Polizeipräsidium Pforzheim. Am

Sonntag stellten die Beamten einen unbegleiteten 15-Jährigen am Heidelberger

Hauptbahnhof fest. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass eine

Vermisstenfahndung vorlag. Nach Rücksprache mit einem Betreuer konnte der

Sachverhalt aufgeklärt werden.

Insgesamt wurden an dem Wochenende 169 Personen (111 in Heidelberg, 58 in

Pforzheim) auf die Tragepflicht hingewiesen. Alle angesprochenen Reisenden

folgten den Belehrungen der Bundespolizisten und setzten ihre

Mund-Nase-Bedeckung auf.

Karlsruhe – Tatverdächtiger eines Raubdelikts nachträglich identifiziert und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Montagmorgen hat die Polizei in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der durch

kriminalpolizeiliche Ermittlungen im Nachhinein als Tatverdächtiger einer

zunächst ungeklärten Raubstraftat identifiziert werden konnte. Die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe erwirkte gegen den 37-jährigen Beschuldigten beim

zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl.

Der nun Festgenommene wird dringend verdächtigt, am 17.10.2020 gegen 04:00 Uhr

einem Geschädigten, der zuvor im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Yorckstraße

in Karlsruhe zu Fall gekommen war, gewaltsam dessen Rucksack mitsamt Inhalt

entwendet zu haben. Dem Tatverdächtigen gelang zunächst unerkannt die Flucht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zu dem 37-jährigen Mann

aus Marokko als Tatverdächtigen. Er wurde am Montagmorgen in einer

Asylunterkunft vorläufig festgenommen. Das mutmaßliche Diebesgut konnte hierbei

sichergestellt werden.

Der Festgenommene wurde noch am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft

genommen.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer biegt falsch ab und zwingt Bahn zur Bremsung – 80-jähriger Fahrgast verletzt

Karlsruhe (ots) – In der Rheinstraße ist bei der Querung der Nuitstraße in einer

stadtauswärts fahrenden Straßenbahn am Dienstag gegen 12.50 Uhr bei einer

Gefahrenbremsung wegen eines abbiegenden Autos ein 80-jähriger Fahrgast gestürzt

und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bisherigen Feststellungen zufolge bog der in gleicher Richtung fahrende und noch

unbekannte Fahrer eines schwarzen 1-er BMW, mit KA-Kennzeichen versehen, an der

Nuitstraße verbotswidrig nach links ab. Der Bahnführer musste stark bremsen, um

einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Senior stürzte in der Folge in der Bahn und

zog sich Verletzungen noch unklaren Ausmaßes zu. Der Pkw-Fahrer wird auf ein

Alter von etwa 25 Jahren geschätzt und trägt schwarzes Haar.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe bittet den Autofahrer

oder Zeugen des Geschehens, sich unter Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Karlsruhe- Pkw-Fahrerin kollidiert mit Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend kam es in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Gegen 19:20 Uhr fuhr eine 30-Jährige auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung

Kaiserallee. Auf Höhe Hoffstraße, achtete sie nicht auf einen 24-jährigen

Fußgänger, der die Straße auf einem Fußgängerüberweg überquerte und erfasste ihn

mit dem Pkw. Durch den Aufprall verletzte sich der 24-Jährige und wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden

von ca. 2000 Euro.

Karlsruhe – Unfall durch Vorfahrtsmissachtung

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend kam es in Karlsruhe aufgrund einer

Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 35-Jähriger fuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem VW vom Güterbahnhof kommend auf

der Wolfahrtsweierer Straße. Ein ebenfalls 35-Jähriger befuhr die Straße in

entgegengesetzter Richtung von der Wohlfahrtsweierer Brücke kommend. An einer

Einmündung missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt des Mazda-Fahrers, welcher

links der Vorfahrtsstraße folgen wollte. Es kam zu einer frontalen Kollision,

bei der mehrere Airbags ausgelöst wurden. Bei dem Unfall entstand ein

Sachschaden von schätzungsweise 17.000 Euro.

Karlsruhe – Widerstand im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Karlsruhe (ots) – Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Dienstag gegen 02:10 Uhr

in der Badener Straße in Karlsruhe-Durlach in eine Verkehrskontrolle. Nachdem

bei dem Mann Alkoholgeruch und Hinweise auf eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel festgestellt wurden, führte man zunächst vor Ort einen

Alkoholtest durch. Dieser zeigte etwa 0,9 Promille an. Daraufhin sollte der

27-Jährige aufs Polizeirevier verbracht werden, um weitere Tests durchführen zu

können. Zwar willigte der Mann zunächst ein, mit aufs Revier zu kommen, wenig

später leistete er auf dem Weg zum Streifenwagen jedoch Widerstand. Er musste zu

Boden gebracht werden und wehrte sich vehement gegen die Festnahme. Eine

zufällig vorbeifahrende Streife kam den Beamten, welche die Verkehrskontrolle

durchführten, zur Hilfe. So konnte der 27-Jährige schließlich aufs Polizeirevier

verbracht werden.

Neben dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich der Mann nun aufgrund

des Besitzes von Betäubungsmitteln und dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter

Wirkung eines berauschenden Mittels verantworten.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montagabend, gegen

18 Uhr, in ein Wohnhaus in der Riedstraße in Rüppurr einzudringen. Die

57-jährige Hauseigentümerin kam aus dem Obergeschoß nach unten, weil sie

Geräusche gehört hatte und konnte den Mann noch wegrennen sehen. Er hatte zuvor

die Glasscheibe der Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand zerstört.

Vermutlich hatte er eine Mauer überklettert und war so in den Garten des

Einfamilienhauses eingedrungen.

Die Geschädigte hat den Mann gesehen und konnte ihn beschreiben. Es handelt sich

um eine männliche Person, 175-180 cm groß, bekleidet mit einer hellen Jacke,

einer dunklen Wollmütze und einem dunklen Mund-Nasenschutz. Angaben zur Hose

oder zu mitgeführten Gegenständen konnte die geschädigte Dame nicht machen.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei bitten um sachdienliche Hinweise

aus der Bevölkerung. Sie erreichen den zuständigen Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0721/666-5555

Bruchsal – Einbrecher dringen in Schule ein

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Schule auf

dem Campusgelände in Bruchsal gewaltsam eingedrungen. Bei einem weiteren Gebäude

scheiterten sie aufgrund der massiven Tür an ihrem Vorhaben. Der durch die Täter

angerichtete Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zwischen Freitag und Sonntag verschafften sich die Diebe über die hinteren

Eingangstüren Zutritt in die Schule. Über das angrenzende Treppenhaus begaben

sie sich in das erste Obergeschoss und entwendeten dort vier Feuerlöscher. Zwei

der Feuerlöscher konnten bei der Durchsuchung der Schule an unterschiedlichen

Orten wieder aufgefunden werden. Weiterhin betraten sie einen Aufenthaltsraum,

einen TV-Raum sowie das Musikzimmer. Im Zuge ihrer Erkundungstour traten die

Eindringlinge eine Holztür zum Speicher ein und gelangten so in das

Dachgeschoss. Hier scheiterten sie jedoch an einer Stahltür, weshalb sie über

das hintere Treppenhaus nach draußen flüchteten.

Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich des Campus verdächtige

Beobachtung gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal

unter der Telefonnummer 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Auseinandersetzung wegen fehlendem Mund-Nasen-Schutz

Karlsruhe (ots) – Am Montagmittag mündete ein verbaler Streit zwischen einem

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Eggenstein-Leopoldshafen und dem

Sicherheitsdienst wegen eines nicht getragenen Mund-Nasen-Schutzes in eine

tätliche Auseinandersetzung.

Gegen 12 Uhr wurden Polizeibeamte in die Gemeinschaftsunterkunft in

Eggenstein-Leopoldshafen gerufen, um einen Streit zu schlichten. Anlass des

Streits war wohl, dass ein Bewohner keinen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten der

Unterkunft tragen wollte, wozu er vom Mitarbeiter des dort tätigen

Sicherheitsdienstes aufgefordert worden war. Im Zuge dieser Auseinandersetzung

soll der 31-Jährige den Sicherheitsbeauftragten und auch seine zwei

hinzukommenden Kollegen beleidigt haben. Er wollte die Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes wohl auch filmen, was ihm von diesen untersagt wurde.

Da der aus Nigeria stammende Mann wohl nicht aufhörte zu filmen, wollte ihm

einer der Sicherheitsleute das Handy aus der Hand nehmen. Daraufhin eskalierte

die Auseinandersetzung in der Form, dass der 31-Jährige die Metallstange eines

Kleiderständers genommen haben und damit die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes

bedroht haben soll.

Diese konnten ihn zu Boden bringen und den Polizeibeamten übergeben. Die Beamten

konnten den Streit schlichten und dem Mann die Notwendigkeit des Tragens einer

Mund-Nasen-Bedeckung nochmals erläutern. Verletzt wurde bei dem Gerangel

niemand.

Karlsruhe – Marihuana und mutmaßliches Dealgeld bei 22-Jährigem sichergestellt

Karlsruhe (ots) – Bei der Durchsuchung von Wohn- und Nebenräumen eines

22-Jährigen aus der Karlsruher Oststadt konnte die Polizei rund 160 Gramm

Marihuana sowie 2.875 Euro mutmaßliches Dealgeld sicherstellen.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach

waren mit Verstärkung des Einsatzzuges Karlsruhe und der

Polizeihundeführerstaffel am Montagvormittag mit den Maßnahmen beschäftigt.

Dabei stellten sie zudem noch gut 20 Gramm Marihuana-Tabak-Gemisch, ein

Pfefferspray, einen Elektroschocker und diverses Verpackungsmaterial sicher.

Die weiteren Ermittlungen gegen den bereits wegen Drogendelikten auffälligen

Beschuldigten dauern derzeit noch an.

Dettenheim – Gegen geparkten Pkw gefahren

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe

von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag

in Dettenheim ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Fahrer eines Skodas

gegen 11:25 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der Einmündung

Langgewann kam er offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt eine im geparkten VW auf dem Beifahrersitz

wartende 86-Jährige leichte Verletzungen. Der 24-jährige Unfallverursacher wurde

ebenfalls leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart stark beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten.

Karlsruhe – Schlägerei am Werderplatz

Karlsruhe (ots) – Die Polizei wurde am Montag gegen 20.35 Uhr von einem Zeugen

zu einer Schlägerei am Karlsruher Werderplatz gerufen, an der insgesamt rund

zehn Personen beteiligt seien. Bei Eintreffen der ersten Streife vor Ort konnten

die Streitenden von Beamten des Polizeireviers Marktplatz bereits getrennt

werden.

Wie sich herausgestellt hatte, kam es unter vier Obdachlosen im Alter zwischen

27 und 48 Jahren wegen eines mutmaßlich entwendeten Handys zu körperlichen

Auseinandersetzungen. Teils sei geschlagen und getreten worden, auch eine

Bierflasche wäre einem Beteiligten gegen die Brust geworfen worden.

Die mit der Sachbearbeitung befassten Beamten des Südweststadt-Reviers stellten

bei einem der Männer ein sogenanntes Einhandmesser sicher. Gegen zwei

Beschuldigte im Alter von 33 und 48 Jahren werden Anzeigen wegen gefährlicher

Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

Bad Schönborn – Bei Blutentnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots) – Gegen seine Blutentnahme wehrte sich ein 28-Jähriger so

vehement, dass er durch vier eingesetzte Polizeibeamte fixiert werden musste.

Zuvor ist der Mann mit seinem Lkw betrunken unterwegs gewesen.

Gegen 10:30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin den aufgrund seiner unsicheren

Fahrweise auffallenden Lkw. Der Fahrer war mit seinem Gespann auf der

Landesstraße 555 von Kronau kommend in Richtung Östringen unterwegs. Durch das

abgelesene Kennzeichen konnte der Lkw noch auf der L 555 durch eine Streife des

Polizeireviers Bad Schönborn festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein im Anschluss

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 2,6

Promille, weshalb er die Polizisten mit auf das Revier begleiten musste.

Bei der anschließenden Blutprobe setzte sich der 28-Jährige zu Wehr, weshalb er

gleich mit mehreren Anzeigen rechnen muss.

Karlsruhe – Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen

Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte der Kleingartenanlage „Am

Kastanienbaum“ in der Karlsruher Wikingerstraße und entwendete Lebensmittel.

Nach ersten Feststellungen hebelte der unbekannte Täter im Zeitraum zwischen

Sonntag 9 Uhr und Montag 11 Uhr die Metalltür einer Gartenhütte auf. Im Inneren

durchwühlte er sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendete diverse

Lebensmittel.

Der dabei entstandene Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Möglicherweise könnte derselbe unbekannte Täter noch für weitere Einbrüche in

Frage kommen, etwa für die bereits berichteten und in der Nähe verübten

Fahrscheinautomatenaufbrüche in Bahnen. Zeugen und Hinweisgeber werden daher

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – 23-Jähriger setzte Pkw in Brand

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen hat ein 23-Jähriger in Karlsruhe einen

Pkw in Brand gesetzt. Ein Zeuge beobachtete kurz nach 01.00 Uhr wie ein junger

Mann an einem in der Werftstraße geparkten BMW eine Scheibe einschlug und

flüchtete. Kurz darauf fing der Pkw Feuer. Das brennende Fahrzeug konnte von der

Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Im

Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der alkoholisierte 23-Jährige, auf den die

Personenbeschreibung des Zeugen zutraf, kontrolliert und vorläufig festgenommen

werden. Er räumte ein den Pkw angezündet zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von fast 1,8 Promille.

Karlsruher Fahnder greifen europaweit gesuchte Taschendiebin auf

Karlsruhe (ots) – Am gestrigen Morgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei am

Karlsruher Bahnhofsvorplatz eine 41-jährige Italienerin. Bei der Überprüfung der

Personalien stellte sich heraus, dass die Dame mit drei europäischen

Haftbefehlen gesucht wurde und nach Italien ausgeliefert werden soll. Die Dame

hatte in der Vergangenheit mehrere Eigentumsdelikte in der Region Abruzzen

begangen und trat nach ihrer rechtskräftigen Verurteilung ihre Freiheitsstrafe

nicht an. Die 41-Jährige lenkte gemeinsam mit ihren Mittätern ihre Opfer ab, um

ihnen Wertgegenstände zu entwenden.

Diese Form von Taschen- bzw. Trickdiebstahl ist auch in unserer Region üblich.

Daher achten Sie auf ihre Wertsachen und tragen diese bestenfalls an ihrem

Körper.

Die Gesuchte soll im Laufe des heutigen Tages beim zuständigen Gericht

vorgeführt werden.

Karlsruhe – 70 Jahre alter Frau die Handtasche geraubt

Karlsruhe (ots) – Eine 70 Jahre alte Dame war am Montagabend kurz nach 19 Uhr

auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle Albert-Braun-Straße, als sie von zwei

jungen Männern überfallen wurde. Die beiden Täter näherten sich in der

Albert-Braun-Straße zunächst von hinten und versuchten der Seniorin, die um ihre

Schulter getragene Handtasche zu entreißen. Das Opfer kam dabei zu Fall und

schrie laut um Hilfe. Die beiden Täter kamen zu der am Boden liegenden Frau

zurück und entrissen ihr letztendlich die Handtasche. Anschließend gingen sie in

Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße flüchtig. Die 70-jährige Frau wurde durch den

Sturz verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht

werden. In der schwarzen Handtasche befanden sich neben verschiedenen Papieren,

ein Handy IPhone 6 und ein Geldbeutel mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Die

beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter: männlich, ca. 18 – 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, dunkelhäutig, kein

Bart, lange Spitze Nase, kurze dunkle wellige Haare, sprach Deutsch mit Akzent Täter: männlich, ca. 18 Jahre alt, kleiner als TV 1, helle Hautfarbe,

korpulent, dunkle Augen, trug Jacke mit grauen Kragen, Strickmütze, sprach

Deutsch mit Akzent

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter Tel.: 0721/666-5555 zu melden.