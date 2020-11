Wertsachen im geparkten Pkw belassen – Diebe schlagen zweimal zu, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 09.11.2020, 21.30 Uhr bis 22.25 Uhr, Wiesbaden, Elsässer Straße, 09.11.2020, 21.30 Uhr bis 10.11.2020, 03.00 Uhr,

(pl)In Wiesbaden mussten erneut zwei Autofahrer die Erfahrung machen, dass

Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden

sollten. Die beiden Geschädigten hatten ihre Fahrzeuge am Montagabend gegen

21.30 Uhr zum einen in der Erich-Ollenhauer-Straße und zum anderen in der

Elsässer Straße geparkt und verschiedene Wertsachen im Fahrzeug belassen. Nur

etwa eine Stunde später, gegen 22.25 Uhr, wurde dann der erste Diebstahl

festgestellt. Diebe waren in den Innenraum des in der Erich-Ollenhauer-Straße

geparkten schwarzen Audi A3 eingedrungen und hatten den auf der Rücksitzbank

liegenden Rucksack sowie eine Jacke gestohlen. Der zweite Geschädigte musste am

frühen Dienstagmorgen gegen 03.00 Uhr feststellen, dass seine Geldbörse und die

Taschenlampe aus dem Fahrzeuginnenraum verschwunden waren. In beiden Fällen

hatten sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Fahrzeugen

verschafft. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Ladendetektive angegriffen, Wiesbaden, Kirchgasse, 09.11.2020, 11.20 Uhr,

(pl)Zwei 40 Jahre alte Männer haben am Montagmittag in einem Kaufhaus in der

Kirchgasse zwei Ladendetektive angegriffen. Seinen Anfang nahm alles gegen 11.20

Uhr, als einer der späteren Angreifer bei einem vermeintlich versuchten

Ladendiebstahl erwischt wurde. Von einem der beiden Ladendetektive auf die

Beobachtung angesprochen, ergab sich eine hitzige Diskussion, in welche sich

dann auch noch der gleichaltrige Bekannte des mutmaßlichen Ladendiebs und

schließlich der zweite Ladendetektiv einschaltete. Im weiteren Verlauf

eskalierte die Situation dahingehend, dass die beiden 40-jährigen Männer die

Ladendetektive angriffen und sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte.

Den beiden Geschädigten gelang es die Angreifer festzuhalten, so dass diese

schließlich den zwischenzeitlich verständigten Polizisten übergeben werden

konnten. Das Duo wurde mit aufs Revier genommen und nach den erforderlichen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun in einem

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Zwei Pedelecs aus Gartenhütte gestohlen, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, 02.11.2020, 16.00 Uhr bis 09.11.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden aus einer Gartenhütte in der

Berliner Straße in Erbenheim zwei hochwertige Pedelecs samt Zubehör entwendet.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe der Hütte ein, durchsuchten diese und

ließen anschließend die beiden neuwertigen Räder von Haibike im Gesamtwert von

mehreren Tausend Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung

zu setzen.

Tür hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Eupener Straße, 08.11.2020, 19.00 Uhr bis 09.11.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Die Tür eines Einfamilienhauses in der Eupener Straße hat in der Nacht zum

Montag Aufbruchsversuchen standgehalten. Einbrecher hatten sich erfolglos an der

Tür zu schaffen gemacht und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Reifen von mindestens fünf Fahrzeugen zerstochen, Mainz-Kastel, Römerstraße, 08.11.2020, 17.15 Uhr bis 09.11.2020, 05.00 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen waren in der Römerstraße in

Mainz-Kastel Vandalen unterwegs und beschädigten die Reifen von mindestens fünf

dort geparkten Fahrzeugen. Der durch die Reifenstecher entstandene Gesamtschaden

wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung

zu setzen.

Vorderreifen von geparkten Pkw mit Nägeln beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Hasenstraße, 09.11.2020, 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr,

(pl)Am Montag haben Unbekannte in Biebrich den linken Vorderreifen eines

geparkten schwarzen Opels mittels Nägel und Schrauben beschädigt. Der betroffene

Pkw war zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr in der Hasenstraße abgestellt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Alle vier Reifen zerstochen, Wiesbaden, Hupfeldweg, 08.11.2020, 15.00 Uhr bis 09.11.2020, 15.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag alle

vier Reifen eines im Hupfeldweg geparkten schwarzen VW Golf zerstochen. Der

hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Unfallort nach Verkehrsunfall, Unfallort unbekannt, bis Dienstag, 10.11.2020, 00:05 Uhr

(däu)Am Dienstag, um kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei nach

Wiesbaden-Delkenheim gerufen, da dort ein Mann mit einem mutmaßlich bei einem

Verkehrsunfall beschädigten blauen Audi Q7 unterwegs war und diesen im

Eppsteiner Weg geparkt habe. Der Audi hatte am linken Vorderrad einen Plattfuß

und wies Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite auf. Noch in der

Nacht konnten die Beamten den vermeintlichen Fahrer des Audis ermitteln. Ein bei

dem 38-jährigen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

1,7 Promille, woraufhin ihn die Beamten zwecks Blutentnahme mit auf die

Dienststelle nahmen. Auf die Frage, was mit dem Audi passiert sei, äußerte sich

der Mann nicht. Die Polizei sucht nun die Unfallörtlichkeit, an welcher der Audi

beschädigt wurde und mögliche weitere an dem Verkehrsunfall beteiligte

Fahrzeuge. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 2.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Schwer verletzte Motorrollerfahrerin bei Verkehrsunfall, Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Eltviller Straße, Montag, 09.11.2020, 09:20 Uhr

(däu)Am Montagvormittag wurde eine Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall

in Wiesbaden schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Als

ein 75-jähriger Opelfahrer gegen 09.20 Uhr aus der Eltviller Straße kommend nach

links in die Dotzheimer Straße einbiegen wollte, übersah er mutmaßlich die dort

in Richtung Innenstadt fahrende, vorfahrtsberechtigte 46-jährige Rollerfahrerin.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich diese mit ihrem Kleinkraftrad zur Seite

aus und kam dadurch zu Fall. Der Motorroller wurde durch den Sturz derart

beschädigt, dass er anschließend nicht mehr fahrbereit war.

Rheingau-Taunus-Kreis

Anrufe von falschen Polizisten, Niedernhausen, Eltville, Kiedrich, Hohenstein Montag, 09.11.2020, zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr

(däu)Am Montagvormittag wurden im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis mehrere

Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Täter erzählten in den

Telefonaten die bereits bekannte Geschichte, dass eine Räuberbande festgenommen

und bei dieser ein Zettel mit den Namen und Adressen der Angerufenen gefunden

wurde. Hierbei versuchten die Anrufer die Geschädigten geschickt über

Vermögenswerte auszufragen. In den bislang bekannt gewordenen Fällen wurde das

Ansinnen der Täter jedoch durchschaut, so dass die Betrüger scheiterten. Die

„echte“ Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon

verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu

erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und

Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und

beenden Sie solche Gespräche sofort.

Pkw überschlug sich bei Verkehrsunfall, Hohenstein, Landesstraße 3274, Montag, 09.11.2020, gegen 08:20 Uhr

(däu)Auf der Landesstraße 3274 in der Gemarkung Hohenstein kam es am

Montagmorgen zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger

Hohensteiner kam mit seinem Opel auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve von

der Straße ab, überschlug sich und landete im angrenzenden Grünstreifen. Hierbei

kam der Fahrer unverletzt mit dem Schrecken davon, während sein Vectra einen

Totalschaden erlitt und abgeschleppt werden musste.

Motorroller geklaut und angezündet, Geisenheim, Klausstraße, Am Friedhof, Sonntag, 08.11.2020 bis Montag, 09.11.2020

(däu)In Geisenheim wurde im Zeitraum von Sonntag bis Montag durch unbekannte

Täter zunächst ein Motorroller gestohlen, welcher später ebenfalls in Geisenheim

ausgebrannt wieder aufgefunden wurde. Zunächst schlugen die Diebe in der

Klausstraße zu, indem sie das Felgenschloss überwanden und so das schwarze

Kleinkraftrad entwenden konnte. Am Montagmittag gegen 14:00 Uhr tauchte der

ausgebrannte Roller in der Kleingartenanlage in der Straße „Am Friedhof“ wieder

auf. Mutmaßlich war er zuvor angezündet worden, wodurch auch ein angrenzender

Zaun der Kleingartenanlage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ob es sich bei den

Rollerdieben und diejenigen, die den Roller angezündet hatten um die gleichen

Personen handelt, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Rüdesheimer Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter

der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Sattelzug auf Autobahnrastplatz touchiert, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Raststätte Medenbach, Montag, 09.11.2020, 18:05 Uhr

(däu)Auf der Raststätte Wiesbaden-Medenbach an der Bundesautobahn 3 kam es am

Montagabend gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Sattelzügen. Beide parkten zunächst nebeneinander auf den ausgewiesenen Lkw

Parkplätzen der Raststätte. Als der gesuchte Sattelzug, der rechts neben dem

beschädigten Gespann gestanden hatte, von seinem Parkplatz losfuhr touchierte er

mit seinem Anhänger die Zugmaschine des benachbarten Sattelzuges. Hierbei

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der gesuchte Sattelzug

soll ein türkisches Kennzeichen haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu

melden.

Verkehrsunfallflucht auf Autobahn, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Anschlussstelle Biebrich, Montag, 09.11.2020, gegen 08:33 Uhr

(däu)Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am

Montagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Bundesautobahn 66 in Höhe

Wiesbaden-Biebrich. Der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs fuhr an der

Anschlussstelle Biebrich auf die A 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim. Hierbei

wechselte er, ohne auf den vorfahrtsberechtigten fließenden Verkehr zu achten,

von dem Beschleunigungsstreifen auf die angrenzende rechte Fahrspur. Um eine

Kollision zu vermeiden musste ein dort fahrender VW UP auf den linken

Fahrstreifen ausweichen und kollidierte dort mit einem Peugeot. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Fahrer des

auf die Autobahn aufgefahrenen Fahrzeuges setzte seine Fahrt in Richtung

Rüdesheim unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der

Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.