Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 10.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Ellerstadt: Hauswände beschmiert

Ellerstadt (ots) – Bereits im Zeitraum vom 03.11.2020, 16:00 Uhr bis 04.11.2020, 08:00 Uhr wurden in Ellerstadt mehrere Hauswände und Gartenmauern mit schwarzer Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter liefen vermutlich mit einer Farbsprühdose durch die Bahnstraße und Speyerer Straße und besprühten im Vorbeigehen mehrere Hauswände und Gartenmauern der anliegenden Grundstücke. Insgesamt wurden bisher an 8 Anwesen ein horizontaler schwarzer Strich zwischen 3 Metern und 17 Metern Länge festgestellt. Die Striche befanden sich auf einer Höhe zwischen 60-80 cm. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Meckenheim: Verkehrsunfall durch Fehler beim Überholen

Meckenheim (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L530 von Meckenheim in Richtung Hochdorf-Assenheim. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen wollte ein landwirtschaftliches Gespann überholen, übersah hierbei jedoch eine 27-jährige Haßlocherin, die ihrerseits schon im Überholvorgang war. Es kam folglich zu einem Auffahrunfall bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Grünstadt: Unerlaubter Aufenthalt mit gefälschtem Ausweisdokument

Grünstadt (ots) – Am 09.11.2020 gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim ein Mercedes Sprinter auf der BAB 6 in Richtung Mannheim festgestellt und an der Anschlussstelle Grünstadt einer Kontrolle unterzogen. Der angeblich 25-jährige Beifahrer des Sprinters wies sich mit einem bulgarischen Ausweis aus. Der Ausweis konnte durch die Beamten jedoch als Totalfälschung entlarvt werden. Bei der anschließenden Personendurchsuchung konnten zudem noch verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden, für die der junge Mann allerdings laut eigener Angabe kein Rezept habe. Die Arzneimittel sowie das gefälschte Ausweisdokument wurden sichergestellt. Im weiteren Verlauf gab der Beifahrer nun seine richtigen Personalien an. Demnach sei er ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger, der sich illegal in Deutschland aufhalte. Aus diesem Grund wurde der Mann bis zur Entscheidung über den weiteren Verlauf des Verfahrens seitens der Ausländerbehörde am Folgetag durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Zudem wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Helmbach: Verkehrsbehinderung auf der L 499 durch einsturzgefährdetes Haus

Helmbach (ots) – Am frühen Dienstagmorgen, 10.11.2020, gegen 04:30 Uhr, wurde der Neustadter Polizei ein einstürzendes Haus an der L 499 im Elmsteiner Tal in Höhe Helmbach gemeldet. Von dem unbewohnten Anwesen waren Teile des Mauerwerks auf die Fahrbahn gestürzt. Auch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, fielen weitere Bruchsteine der Fassade auf die Fahrbahn, sodass diese voll gesperrt werden musste. Es wurde eine bedarfsgerechte Umleitung eingerichtet. Weitere Informationen folgen, sobald die Gefahr gebannt ist und die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Aktualisierung 14:10 Uhr: An der Gefahrenstelle wurde eine Baustellenampel eingerichtet, sodass der Verkehr jeweils im Wechsel auf einem Fahrstreifen fließen kann.