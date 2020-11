Mannheim: Eine Million Euro für die Gesundheit von Mannheimer Grundschulkindern

Mannheim – In keiner anderen Großstadt ist Klasse2000, das Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung in der Grundschule, so weit verbreitet wie in Mannheim. In diesem Jahr wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: seit Einführung des Programms in Mannheim im Jahr 2002/03 wurde eine Million Euro dafür aufgebracht. Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch ein starkes Bündnis aus den fünf Mannheimer Lions Clubs, der Stadt Mannheim, dem Schulamt, den Mannheimer Schulen und vielen weiteren Förderern.

Peter Marysko, Klasse2000-Beauftragter der Mannheimer Lions, nahm diesen Meilenstein zum Anlass, sich bei allen Beteiligten zu bedanken: „Ein afrikanisches Sprichwort sagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind aufzuziehen. In Mannheim beteiligt sich die ganze Stadt daran, unsere Kinder beim gesunden Aufwachsen zu unterstützen: die Stadt Mannheim mit ihrem Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz als Schirmherr, das Schulamt, die Grundschulen, Lehrkräfte und Gesundheitsförderinnen, Lions Clubs, Firmen, Stiftungen, Krankenkassen und viele weitere Menschen und Institutionen. Sie alle tragen mit nachhaltig hohem Engagement und mit vielen kleinen, großen und sehr großen Spenden und Fördergeldern dazu bei, dass Mannheimer Kinder im Grundschulalter mit Klasse2000 lernen und erfahren, wie man gesund bleibt und sich wohlfühlt.“

Nachdem die ersten Schulen im Jahr 2003 mit Klasse2000 starteten, beschlossen 2005 die zwei Lions Club-Mitglieder Dieter Schoo und Peter Marysko, noch weitere Partner mit ins Boot zu holen, um das Programm möglichst vielen Mannheimer Kindern zugänglich zu machen. 15 Jahre lang engagierte sich insbesondere Dieter Schoo äußerst erfolgreich für die Verbreitung des Programms. So wurde die Stadt Mannheim als starker Partner gewonnen und fördert mit jährlich 20.000 Euro die Teilnahme von Schulen an Klasse2000. Die fünf Mannheimer Lions Clubs nutzten ihre Netzwerke und konnten viele weitere Unterstützer und Förderer begeistern, so dass das Programm auch zukünftig fortgesetzt werden kann.

„Wir blicken auf eine mehr als 15jährige verlässliche, kontinuierliche und tragfähige Zusammenarbeit zwischen den Lions, dem staatlichen Schulamt und der Stadt Mannheim mit Klasse2000 zurück. Diese gute Zusammenarbeit führte schließlich auch zur Entwicklung Mannheims als Bundeshauptstadt für Klasse 2000“, betonte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

„Klasse2000 unterstützt das Leitbild der Stadt für gesundheitliche Chancengleichheit. Alle Kinder werden erreicht, unabhängig vom sozialen Status. Gleichzeitig ist das Programm somit ein wichtiger Baustein für die Sucht-/Gewaltprävention und Gesundheitsförderung in Mannheim“, ergänzte Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert.

Allein im letzten Schuljahr 2019/20 beteiligten sich in Mannheim 30 Grundschulen und sonderpäda¬gogische Bildungs- und Beratungszentren mit 304 Klassen und über 7.000 Kindern. Aktuell sind 15 Klasse2000-Gesundheitsförderinnen und -förderer als Honorarkräfte für Klasse2000 im Einsatz, um die Kinder in besonderen Stunden für neue Themen zu begeistern, die die Lehrkräfte anschließend vertiefen.

Thomas Duprée, Geschäftsführer von Klasse2000, zeigte sich beeindruckt von dieser Bilanz: „Wir sehen hier in Mannheim ein vorbildliches bürgerschaftliches und kommunales Engagement. Mit viel Herzblut, Arbeit und Überzeugungskraft ermöglichen alle Beteiligten Jahr für Jahr die Förderung für die Mannheimer Kinder. Das große Ziel in der Prävention ist es, mit wirksamen Programmen möglichst viele Menschen zu erreichen. Das wird in Mannheim auf einzigartige Weise umgesetzt.“