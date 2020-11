35-jähriger Mann nach Bedrohungslage in Gemeindeunterkunft durch SEK festgenommen

Edingen-Neckarhausen (ots) – Nach einer Bedrohungslage in der Wohnung einer Gemeindeunterkunft in der Mannheimer Straße wurde ein 35-jähriger Mann am Dienstag durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK BW) festgenommen.

Um 13.38 Uhr war die Polizei informiert worden, nachdem der 35-Jährige vor der Wohnung mit kurzen Hosen und einem T-Shirt bekleidet aufhielt und “mit einem Messer herumfuchtelte”. Bei Versuch einer Kontaktaufnahme an der Eingangstüre gegen 14 Uhr wurde ein Beamter von dem Bewohner an der Stirn leicht verletzt, der Beamte musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Anschließend verbarrikadierte sich der Mann in der Wohnung. Nachdem Versuche der Verhandlungsgruppe Mannheim, mit ihm in Kontakt zu treten, scheiterten, brach das SEK die Wohnungstüre gegen 16.10 Uhr auf und nahm den Mann fest. Der 35-Jährige blieb dabei unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Polizeirevier Ladenburg.

Rücksichtloser Autofahrer verletzt Fußgänger und fährt weg

Hockenheim (ots) – Am Montagnachmittag 09.11.2020 verletzte in Hockenheim ein rücksichtsloser Autofahrer einen 40-jährigen Mann, der am Fahrbahnrand zu Fuß ein Pferd führte. Der 40-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit dem Pferd auf dem Wirtschaftsweg Seewaldsiedlung in Richtung Johanneshof unterwegs, als ihm ein 74-jähriger Mann in einem Mercedes entgegenkam. Der 74-Jährige hielt vor dem Pferdeführer an und gestikulierte im Auto herum.

Als der 40-Jährige mit dem Pferd den Mercedes passierte, kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, woraufhin der Mercedes-Fahrer unvermittelt Gas gab und dem 40-Jährigen über die Füße fuhr. Dieser erlitt hierdurch Prellungen an den Füßen. Der 40-Jährige übergab das Pferd an eine Begleiterin, setzte sich in sein in der Nähe geparktes Auto und folgte dem Mercedes. In Höhe der Einmündung zur L722 konnte der 74-Jährige von ihm gestoppt werden. Dieser setzte kurz zurück, um anschließend direkt auf den zwischenzeitlich ausgestiegenen 40-Jährigen zuzufahren. Dieser konnte sich auf der Motorhaube abstützen und erlitt keine weiteren Verletzungen.

Gegen den 74-Jährigen wird nun wegen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Edingen-Neckarhausen (ots) – Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Montagabend im Orteil Neu-Edingen einen Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem BMW X3 in der Neuen Bahnhofstraße unterwegs und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Smart. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Er war durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Er konnte beobachte, wie der Fahrer nach dem Aussteigen unter deutlichen Gleichgewichtsstörungen litt und deutlich nach Alkohol roch.

Durch eine Polizeistreife wurde dem 55-jährigen Fahrer des BMW ein Alkoholtest angeboten und die Handhabung mehrfach erläutert. Dennoch war es dem Mann nicht möglich, diesen durchzuführen. Daher sollte ihm beim Polizeirevier Ladenburg eine Blutprobe entnommen werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen verlor der Mann das Gleichgewicht und stieß gegen den Außenspiegel seines Fahrzeugs. Um nicht zu stürzen, musste er sich am Spiegel festhalten. Im Revier wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Kollision an Ampel geregelter Einmündung – Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung Neckarsteinacher-/Saarstraße entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro, beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war eine 66-jährige Fahrerin eines BMW in Richtung Heidelberg unterwegs. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes soll bei Rotlicht der Ampel von der Saarstraße eingebogen sein, wodurch es zur Kollision kam.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Waibstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag 09.11.2020 gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Neidensteiner Straße, bei dem der Fahrer anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen geparkten Opel-Kleinbus und fuhr danach einfach davon, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 500 EUR.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen PKW dessen Bauart einem VW Golf ähnelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Waibstadt, unter der Telefonnummer 07263-5807, oder beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Erneuter Einbruch in Markthaus – Tabak entwendet – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Bei einem erneuten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt im Markthaus in der Kurt-Schumacher-Straße wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr aus einem Schrank in Kassennähe Tabakwaren entwendet. Ein Mitarbeiter hatte den Verkaufsraum um 19 Uhr verschlossen und begab sich zur Abrechnung ins Untergeschoss.

Als der Mitarbeiter zurückkehrte, stellte er fest, dass die Schiebetüre gewaltsame aus der Führungsschiene gedrückt worden war. Dabei fielen ihm auch drei ca. 18-22 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer auf, die ich Richtung Breslauer Straße davonliefen. Zuletzt war am Wochenende zuvor (07.-09.11.2020) eingebrochen worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin

Oftersheim (ots) – Eine 37-jährige Rollerfahrerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 535 bei Oftersheim schwer verletzt. Ein 37-jähriger Mann war kurz vor sechs Uhr mit seinem Skoda auf dem rechten Fahrstreifen der B 535 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sandhausen und Eppelheim fuhr er einer ebenfalls 37-jährigen Rollerfahrerin aus bislang unbekannter Ursache hinten auf. Die Rollerfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen in Form von Kopf- und Körperprellungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme blieb die rechts Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 8.30 Uhr gesperrt. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

49-Jähriger fährt gegen Gartenmauer – schwer verletzt – Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rauenberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 03.11.2020 gegen 23 Uhr, war ein 49-jähriger Fahrer eines Ford schwer verletzt worden. Der Fahrer war von der Schönbornstraße nach rechts in die Pfalzstraße eingebogen, als er vermutlich infolge körperlicher Insuffizienz ungebremst frontal mit einer Gartenmauer kollidierte. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Dieser, ein ca. 55J ahre alter Mann, der mit einem weißen Auto unterwegs war, war die erste Person am Unfallort und kümmerte sich zuerst um den Verletzten. Als weitere Personen an den Unglücksort kamen, fuhr der Mann weiter. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich unter Telefon 06221/174-4111 mit der Verkehrspolizei in Heidelberg in Verbindung zu setzen.