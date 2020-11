Über 1 Kg Drogen sichergestellt – 21-jähriger Mann in U-Haft

Bad Hersfeld (ots) – Im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats gegen Personen aus den Gemeinden Niederaula und Grebenau wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen stellten die Rauschgiftfahnder in den vergangenen Monaten über ein Kilogramm Drogen bei einem 21-jährigen Mann aus Niederaula sicher. Er befindet sich seit Anfang Oktober in Untersuchungshaft.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde der damals 20-Jährige mit seinem Fahrzeug kontrolliert, als er offensichtlich auf dem Weg zu einer Technoveranstaltung in Bad Hersfeld war. Dabei stellten die Beamten im Fahrzeug rund 300 Gramm Marihuana, 180 Gramm Amphetamin, 20 Gramm Ecstasy, geringe Mengen Crystal-Meth und Kokain sowie mehrere Tausend Euro sicher. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der junge Mann damals nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, das von ihm genutzte Auto jedoch als Beweis- und Tatmittel sichergestellt.

Offensichtlich hielt dies den Niederaulaer nicht davon ab, seiner “Nebenbeschäftigung” weiter nachzugehen.

Bei einer erneuten Fahrzeugkontrolle in der Bad Hersfelder Innenstadt im Frühherbst dieses Jahres konnten die Beamten bei dem nunmehr 21-Jährigen erneut Betäubungsmittel, unter anderem über ein Kilogramm Amphetamin im Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro, auffinden und sicherstellen.

Der Niederaulaer wurde daraufhin festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bad Hersfeld vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-jährigen Mann, welcher daraufhin einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Das neuerlich, trotz nicht mehr vorhandener Fahrerlaubnis, von ihm für seine Drogengeschäfte genutzte Fahrzeug wurde wiederum als Beweis- und Tatmittel sichergestellt.

2 Unfälle innerhalb 30 Minuten

Homberg – Am Samstag (07.11.), gegen 09:25 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Frankfurt mit seinem grauen VW Touran die Landesstraße 3126 aus Richtung Deckenbach in Richtung Gontershausen. Vor einer starken Rechtskurve konnte er sein Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn nicht mehr nach rechts steuern und rutschte geradeaus gegen die dortige Schutzplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Schutzplanke beträgt etwa 12.500 Euro

Homberg – Am Samstag (07.11.), gegen 09:05 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Marburg-Biedenkopf mit seinem weißen VW Golf die Landesstraße 3126 aus Richtung Deckenbach in Richtung Gontershausen. Vor einer starken Rechtskurve konnte er sein Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn nicht mehr nach rechts steuern und rutschte geradeaus gegen die dortige Schutzplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt hier etwa 4.500 Euro.

Einbruch in Bankfiliale

Grebenhain-Ilbeshausen (ots) – Am Samstag (07.11.), zwischen 00:50 Uhr und 03:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Bankfiliale in der Hindenburgstraße. Die Täter gelangten über das Dach in das Gebäude, in dem sie vermutlich mit einer Säge die Dachlattung aufsägten. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen sie dann jedoch von ihrer weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in der genannten Zeit und auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Tatortbereich beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Montag (09.11.), zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, in eine Hofeinfahrt in der Straße Bickershöhe. Dabei stieß das Fahrzeug gegen eine Garagenmauer und beschädigte eine an der Garagenmauer befindliche Blechschiene. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg unter 06623-937-0.

Auffahrrampen von Baustellengelände gestohlen

Altenfeld / Gersfeld (ots) – Zwischen Freitag (06.11.) und Montag (09.11.) hatten es Unbekannte auf zwei Auffahrrampen abgesehen, die genutzt werden, um Fahrzeuge auf einen Hänger zu fahren. Diese waren auf einem Baustellengelände im Bereich der Bundesstraße 279 zwischen Altenfeld und Gersfeld gelagert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohn – und Geschäftsräume

Wildeck/Obersuhl (ots) – Zwischen Freitag 06.11. und Montag 09.11.2020 versuchten Unbekannte, in Wohn- und Geschäftsräume in der Eisenacher Straße einzubrechen. Die Täter wollten eine Tür aufhebeln, was augenscheinlich misslang. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit Schwerverletztem auf der A 4

Bad Hersfeld (ots) – Am Montagabend 09.11.2020 um 18:00 Uhr ereignete sich auf der A 4, zwischen der Anschlussstelle Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 34 Jahre alter Fahrzeugführer aus Worms befuhr mit seinem Audi A5 den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Bundesautobahn 4 in Richtung Autobahndreieck Kirchheim. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrzeugführer aus derzeit unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Außenschutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und schleuderte zurück auf die Fahrbahn; wo es quer zur Fahrbahn nicht mehr fahrbereit auf dem zweiten und dritten Fahrstreifen zum Erliegen kam.

Bei dem Unfallgeschehen wurden der Fahrzeugführer schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Die Feuerwehr Bad Hersfeld sowie die Autobahnmeisterei Hönebach waren zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der gesamten Fahrbahn im Einsatz. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die BAB 4 in westliche Fahrtrichtung für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 20.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Lkw-Brand auf der A7

A7/Bad Hersfeld (ots) Folgemeldung – Ein 36-jähriger Ukrainer befuhr mit seinem ukrainischen Lkw der Marke Renault Master die A 7 in südlicher Richtung, als kurz nach der Anschlussstelle Homberg(Efze) plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Dies erkannte der Fahrzeugführer und fuhr sofort auf den Standstreifen. Er verließ umgehend das Fahrzeug und die Flammen griffen augenblicklich auf den gesamten Lkw über, so dass das Fahrzeug binnen kürzester Zeit in Vollbrand geriet.

Durch die alarmierte Feuerwehr aus Homberg(Efze) konnte der Fahrzeugbrand gelöscht werden. Der Lkw sowie die Ladung (Stückgut) wurden durch den Brand vollständig zerstört, auch die Fahrbahndecke an der Brandstelle wurde beschädigt und muss ausgebessert werden. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Ereignis unverletzt.

Die Fahrbahn war während der Dauer der Löscharbeiten und der anschließenden Bergung teilweise gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu diesem Zeitpunkt kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die genaue Ursache der Brandentstehung ist aktuell unbekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein technische Defekt im Motorraum für den Brand verantwortlich ist.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

Erstmeldung

A 7/Bad Hersfeld (ots) – Gegen 20:20 Uhr wurde der Polizei ein brennender Lkw auf der A 7, zwischen den Anschlußstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West, gemeldet. Der Lkw konnte noch auf den Seitenstreifen fahren und geriet dort in Vollbrand. Derzeit laufen noch Löscharbeiten der Feuerwehr.

Die Autobahnpolizei hat hierzu den rechten Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird einspurig über den linken Fahrstreifen geführt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

