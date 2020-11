Ehringshausen-Daubhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

(ots) – Am Montag 09.11.2020 starb ein 31-jähriger Mann aus Lettland bei einem Verkehrsunfall. Ein Gespann aus dreiachsiger landwirtschaftlicher Zugmaschine mit Arbeitsanhänger kam beim Abbiegen von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Sonderanhänger kippte um und erfasste den vom Beifahrersitz der Zugmaschine ins Feld geschleuderten Mann.

Der 29-jährige, ebenfalls aus Lettland stammende Fahrer erlitt einen Schock. Bei ihm ergaben sich keine Anhaltspunkte für einen Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.35 Uhr auf einem geteerten Wirtschaftsweg in der Feldgemarkung Daubhausen. Das Gespann fuhr von Greifenthal nach Daubhausen. An der Einmündung dieses Wirtschaftsweges zur Friedhofsstraße bog der 29-jährige Fahrer nach links ab. Es handelt sich dabei um eine scharfe, leicht abschüssige Kurve.

Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar ordnete zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge und eine Sicherheitsleistung bei dem Fahrer an, der nach den ersten Ermittlungen nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins für das gefahrene Gespann ist.

Wetzlar – Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls von Montag, 09. November. Das schwarze Cube Touring Herrenfahrrad im Wert von 300 Euro stand seit 04.45 Uhr gesichert mit einem Spiralschloss am Fahrradunterstand des ZOB in der Willy-Brandt-Straße.

Als der Besitzer um 14 Uhr zurückkehrte war sein Rad weg. Hinweise zu dem Diebstahl oder auch zum Verbleib des Tourenrades bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 6441/9180.

Wetzlar – Auto verkratzt

Der lange waagerechte Kratzer auf der Beifahrerseite bedeutet einen Schaden von mindestens 500 Euro. Der betroffene schwarze Nissan stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 16.30 Uhr am folgenden Montag, 09. November, auf einem Parkplatz an der Lahninsel. Die Polizei Wetzlar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06441 9180.

Wetzlar – Taschendiebstahl

Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte die 59 Jahre alte Frau fest, dass die Geldbörse nicht mehr im Rucksack war. Den Rucksack hatte sie während des Einkaufs auf dem Rücken getragen. Den Zugriff des mutmaßlichen Diebes hatte die Dame nicht bemerkt. Der Taschendiebstahl war am Montag, 09. November, zwischen 13.45 und 14.20 Uhr im Lidl-Markt in der Westendstraße.

Der Täter erbeutete einen braunen Ledergeldbeutel mit Ausweis, Führerschein, EC-, Kredit- und Versichertenkarten und eben Bargeld. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Wetzlar, Tel. 06441 918 0.

Dillenburg: Zur Anzeigenerstattung bitte auch die Onlinewache nutzen

Gießen (ots) – Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus, insbesondere der rasante Anstieg der Neuinfektionen, haben Auswirkungen auf den Ablauf zur Anzeigenaufnahme bei den mittelhessischen Polizeidienststellen. Trotz gestiegener Zahlen ist die Polizei für Sie da.

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Folgen für die hessische Polizei möglichst gering zu halten, wurden bereits seit März dieses Jahres umfassende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Polizei getroffen. Dazu gehört auch, den Besucherverkehr auf den Polizeidienststellen auf das erforderliche Maß zu beschränken.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Anzeigen auch grundsätzlich über die Onlinewache der hessischen Polizei erstattet werden können. Dies ist insbesondere möglich, wenn keine Sofortmaßnahmen notwendig sind. In der Onlinewache sind bereits Fragenkataloge für einzelne Deliktsbereiche eingestellt, um Ihnen die Anzeigenerstattung zu erleichtern.

Sie erreichen unsere Onlinewache auch unter www.polizei.hessen.de.

Wer derzeit die Unterstützung der Polizei sucht, sollte auf den persönlichen Kontakt möglichst verzichten.

Sollten Sie Zweifel haben, dann melden Sie sich mit Ihren Fragen und Ihrem Anliegen telefonisch bei der Polizeidienststelle in Ihrer Nähe. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link finden können: https://www.polizei.hessen.de/dienststellen-suche/

Für Notfälle wählen Sie weiterhin die 110.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen