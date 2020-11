Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug (Foto im Text)

Hungen (ots) – Die Kriminalpolizei in Gießen fahndet mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann. Er soll im September 2020 einen Diebstahl sowie einen Computerbetrug verübt haben. Um am Freitag 25.09.2020 in eine Wohnung in der Gießener Straße zu gelangen, täuschte ein unbekannter Mann eine Fahrradpanne vor. Zwischen 16.30-16.35 Uhr gab er einer Bewohnerin vor, eine Fahrradpumpe zu benötigen. Anschließend betrat er die Wohnung und stahl offenbar aus einer Jackentasche eine Geldbörse. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Mit der in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karte hob er an einer Bank in Hungen mehrere Hundert Euro ab. Weitere Versuche an dem Automaten schlugen fehl. Eine Überwachungskamera nahm den Verdächtigen auf.

Die Polizei sucht nach dem verdächtigen Mann:

ca. 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlanke Gestalt und dunkle, mittellange Haare. Helle Hautfarbe und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug ein T-Shirt, darüber eine anthrazitfarbene Jacke, eine blaue Jeans, eine dunkle Baseballkappe und eine blauweiße Maske über dem Mund.

Die Staatsanwaltschaft Gießen hat beim Amtsgericht einen Beschluss zur Veröffentlichung des Fotos erwirkt. Das Bild stammen aus einem versuchten und vollendeten Computerbetrug bei einer Bank in einem Ortsteil von Hungen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gefährlicher Spaziergang

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Auf der Bahnstrecke von Gießen nach Alsfeld war am Montag 09.11.2020 ein unbekannter Mann unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Rödgen bemerkte der Lokführer einer Regionalbahn den dunkel gekleideten Mann auf den Bahngleisen. Als der Zug nach einer Schnellbremsung zum Stehen kam, entfernte sich der Unbekannte.

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Vorsicht auf Bahnanlagen

Bereits am Sonntag war es im Bahnhof Gießen zu einem ähnlichen Fall gekommen. Darum weist die Bundespolizei erneut und eindringlich auf die Gefahren hin, die auf Bahnanlagen drohen. Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich. Züge haben einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen. Halten sie sich von stromführenden Teilen fern (z.B. Oberleitung, Stromschienen) Um Bahngleise zu überqueren, nutzen sie nur die offiziellen Bahnsteigüber- oder -unterführungen.

Beachten sie Warn- und Hinweisschilder.

Gießen: Zur Anzeigenerstattung bitte auch die Onlinewache nutzen

Gießen (ots) – Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus, insbesondere der rasante Anstieg der Neuinfektionen, haben Auswirkungen auf den Ablauf zur Anzeigenaufnahme bei den mittelhessischen Polizeidienststellen. Trotz gestiegener Zahlen ist die Polizei für Sie da.

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Folgen für die hessische Polizei möglichst gering zu halten, wurden bereits seit März dieses Jahres umfassende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Polizei getroffen. Dazu gehört auch, den Besucherverkehr auf den Polizeidienststellen auf das erforderliche Maß zu beschränken.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Anzeigen auch grundsätzlich über die Onlinewache der hessischen Polizei erstattet werden können. Dies ist insbesondere möglich, wenn keine Sofortmaßnahmen notwendig sind. In der Onlinewache sind bereits Fragenkataloge für einzelne Deliktsbereiche eingestellt, um Ihnen die Anzeigenerstattung zu erleichtern. Sie erreichen unsere Onlinewache auch unter www.polizei.hessen.de. Wer derzeit die Unterstützung der Polizei sucht, sollte auf den persönlichen Kontakt möglichst verzichten.

Sollten Sie Zweifel haben, dann melden Sie sich mit Ihren Fragen und Ihrem Anliegen telefonisch bei der Polizeidienststelle in Ihrer Nähe. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link finden können: https://www.polizei.hessen.de/dienststellen-suche/ Für Notfälle wählen Sie weiterhin die 110.

Gießen: Per Haftbefehl gesuchter Mann nach Ladendiebstahl in Haft

(ots) – Ein per Haftbefehl gesuchter 35-jähriger Mann ging am Montagabend 09.11.2020 nach einem Ladendiebstahl in Haft. Der Wohnsitzlose steckte gegen 18.00 Uhr in einem Geschäft in der Marburger Straße mehrere Whiskey-Flaschen in seinen Rucksack ein. Ohne die Ware zu bezahlen, wollte er das Geschäft verlassen.

Eine Polizeistreife stellte bei der Überprüfung des Ladendiebes fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Sie brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Einbrecher erbeutet Bargeld

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Einbrecher in einem Bekleidungsgeschäft in der Katharinengasse abgesehen. Zwischen 18.00 Uhr am Samstag (07. November) und 09.25 Uhr am Montag (09. November) brach er die im Treppenhaus liegende Zugangstür auf und durchsuchte den Kassenbereich. Aus dem Geschäft fehlt die Geldkassette mit Bargeld in zweistelliger Höhe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch in Gaststätte

Ein Unbekannter brach Montagfrüh (09. November) gegen 05.20 Uhr in eine Gaststätte in der Plockstraße ein. Der Einbrecher durchsuchte das Restaurant und flüchtete mit mehreren Kellnergeldbörsen sowie Tankkarten in unbekannte Richtung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Drogentest positiv

Ein Drogentest bei einem 27-jährigen Fahrer reagierte bei einer Verkehrskontrolle am Montag (09. November) positiv auf Kokain. Die Beamten erwischten den Mann gegen 01.25 Uhr in der Gutenbergstraße. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Pohlheim: Papiermülltonne in Brand gesetzt

Am Sonntagabend (08. November) zündeten Unbekannte in der Holzheimer Straße in Dorf-Güll eine Papiermülltonne an. Gegen 20.00 Uhr brach der Brand offenbar aus. Wer hat in der Holzheimer Straße verdächtige Beobachtung gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Pollerbeleuchtung beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte auf dem Universitätsgelände in der Bismarckstraße die Beleuchtung von mehreren Pollern. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag (06. November) und 08.00 Uhr am

Montag (09. November) trat er offenbar dagegen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: VW beim Vorbeifahren touchiert

Ein 62-jähriger Mann aus Pohlheim befuhr am Montag (09.November) gegen 17.30 Uhr in einem BMW die Hauptstraße in Leihgestern in Richtung Großen-Linden. Offenbar touchierte der Pohlheimer beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 36 geparkten VW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1.400 Euro zu kümmern.

Der Besitzer des VWs beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei.

