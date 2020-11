Exhibitionist onaniert vor Schülerin – Mann vorübergehend festgenommen – Polizei sucht Zeugen

Fritzlar (ots) – Festnahme eines möglichen Tatverdächtigen Tatzeit: 29.10.2020 gegen 09:10 Uhr Am 29.10.2020 zeigte sich im Bereich Bleichenturm/ Turnhalle ein unbekannter Mann einer jugendlichen Schülerin und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 60 Jahre alt, zwischen 170-180 cm groß, hat eine korpulente Statur, herunterhängende Mundwinkel und wenige Haare auf dem Kopf. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug in der Farbe dunkelblau/schwarz mit weißen Streifen an den Armen.

Eine Zivilstreife der Polizeistation Fritzlar nahm einen Mann am Donnerstagvormittag im Bereich der Neustädter Straße fest, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf. Der Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde am gleichen Tag, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die beschriebene Person in den letzten Wochen im Bereich Neustädter Straße/Schulen gesehen habe, sich unter Tel.: 05622-99660 zu melden.

Einbruch in das Verkaufszelt eines Möbelmarktes – Täter stehlen Gartenmöbel

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Montag 09.11.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag 10.11.2020, 12:00 Uhr – In das Verkaufszelt eines Möbelmarktes in der Ascheröder Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Die Täter entwendeten Gartenmöbel und Büromaterial im Wert von 400 Euro. Die Täter begaben sich auf dem Firmengelände zu dem Verkaufszelt und schnitten eine Plastikwand auf. Anschließend begaben sich die Täter in das Zelt.

Hier entwendeten sie verschiedene Gartenmöbel und Büromaterial.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen