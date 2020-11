Reifen am Streifenwagen während Einsatz platt gestochen – Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor (ots) – Während eines Einsatzes in der Nacht zu Dienstag 10.11.2020 hat ein unbekannter Täter einen Reifen eines abgestellten Streifenwagens am Altmarkt platt gestochen. Ein Zeuge, der den Unbekannten dabei beobachtet hatte, beschrieb den Polizeibeamten später einen etwa 20-Jährigen und schlanken Mann, der eine dunkle Mütze, eine dunkle Hose und eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen trug.

Wie die wegen eines vermeintlichen Einbruchs eingesetzte Streife des Kasseler Innenstadtreviers berichtet, hatte sie den Mercedes Vito kurz nach Mitternacht vor dem Haus Weserstraße 1 abgestellt. Gegen 00:20 Uhr bemerkte der vorbeifahrende Zeuge, dass sich der Unbekannte an dem Streifenwagen zu schaffen machte und alarmierte umgehend über den Notruf 110 die Polizei.

Bei ihrer Rückkehr nur wenige Augenblicke später entdeckten die Polizeibeamten, dass der hintere rechte Reifen mit einem spitzen Gegenstand platt gestochen wurde. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch weitere Streifen fehlte von dem in Richtung “Am Stern” geflüchteten Täter bereits jede Spur. Der Sachschaden an dem Mercedes Vito, der nicht mehr fahrbereit war, wird auf 500 Euro beziffert.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat und den Ermittlern Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Falscher Wasserwerker beklaut Kasseler Seniorenpaar – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein Trickdieb hat am Montag 09.11.2020 ein hochbetagtes Seniorenpaar in der Friedrich-Ebert-Straße bestohlen. Unter dem Vorwand, der Installateur einer Firma zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, ermogelte sich der Täter gegen 14 Uhr Zutritt zur Wohnung der Opfer im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zwischen Querallee und Bodelschwinghstraße. Dort berichtete er von Arbeiten im Nachbarhaus, die nun auch die Überprüfungen der Leitungen in der Wohnung der Senioren erfordern würden. Dabei musste das Ehepaar den vermeintlichen Handwerker tatkräftig unterstützen und verschiedene Wasserhähne in der Wohnung auf- und zudrehen.

Diese Momente nutzte der Trickdieb, um in anderen Räumen ungestört nach Wertsachen zu suchen. Dabei erbeutete er einen größeren Bargeldbetrag und mehrere Schmuckstücke. Mit einer Verabschiedung verließ der Mann anschließend die Wohnung in unbekannte Richtung. Den Diebstahl entdeckten die Opfer einige Minuten später und alarmierten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen leider erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, 48 bis 55 Jahre alt, stabil gebaut, ca. 175 cm groß, ovale blaue Schirmmütze, blaue Arbeitslatzhose mit unbekanntem Firmenlogo auf der Brust, dunkler Pullover, Arbeitsschuhe, mitteleuropäisches Äußeres, sprach akzentfrei Hochdeutsch

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Sie bitten Zeugen, die gestern Nachmittag im Bereich des Tatorts entsprechende Personen beobachtet haben und die Hinweise auf den Trickdieb geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Drei Mülltonnenbrände in Oberzwehren in einer Nacht – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Drei Mülltonnenbrände ereigneten sich in der Nacht zum heutigen Dienstag an verschiedenen Stellen in Kassel-Oberzwehren. Die Polizeibeamten des zuständigen Reviers Süd-West gehen davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und alle drei Fälle auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen. Der angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf knapp 9.000 Euro.

Der erste Brand wurde den Beamten des Polizeireviers Süd-West gegen 03:30 Uhr aus der Oberzwehrener Straße in Höhe der Thomaskirche gemeldet. Dort waren 3 nebeneinanderstehende Altpapiercontainer in Flammen aufgegangen und beschädigt worden.

Etwa eine Stunde später mussten die Feuerwehr und die Polizei dann zu dem zweiten Brand in der Kronenackerstraße, Ecke Mattenbergstraße, ausrücken. Dort waren 4 große Altpapiertonnen in Brand geraten, die dadurch völlig zerstört wurden.

Gegen 05:30 Uhr ging schließlich die Meldung über 2 brennende Altpapiercontainer in der Oberzwehrener Straße in Höhe der Hausnummer 63 ein. Das Feuer hatte bei Eintreffen der hinzugeeilten Einsatzkräfte bereits auf 2 angrenzende Altkleidercontainer übergegriffen, die ebenfalls zerstört wurden.

In allen Fällen führte die sofort eingeleitete Fahndung nicht zur Festnahme verdächtiger Personen im Nahbereich. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung der Brände oder die unbekannten Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

