Frankfurt: Haschischplatte im BH

Frankfurt-Ostend (ots)-(em) – Gestern Nachmittag 09.11.2020 nahm die Frankfurter Polizei unter anderem einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Gegen 15.00 Uhr konnten Zivilbeamte im Barodapfad beobachten, wie ein 35-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau bei einem 38-jährigen Mann Haschisch kauften. Nachdem das Geschäft besiegelt war, zog das Duo zufrieden von dannen.

Die Freude sollte jedoch nicht lange währen. Wenige Straßen weiter gingen die beiden der Polizei ins Netz. In dem BH der 33-Jährigen fand die Polizei eine ca. 110 Gramm schwere Haschischplatte und stellte diese sicher. Auch der 35-Jährige führte Betäubungsmittel mit sich, circa 0,4 Gramm Haschisch.

Der mutmaßliche Dealer, welcher alleine den Heimweg angetreten hatte, merkte zwischenzeitlich, dass etwas nicht stimmte und setzte zur Flucht an. Doch hier machte er die Rechnung ohne die Beamten. Ein Polizist nahm mit einem Cityroller die Verfolgung auf, holte den 38-Jährigen ein und nahm ihn fest. Der mutmaßliche Dealer wirkte sichtlich überrascht, als die Handschellen für ihn klickten. Bei ihm fanden die Polizeibeamten weitere knapp 100 Gramm Haschisch sowie Bargeld auf, welches sie ebenfalls sicherstellten.

Anschließend führte die Frankfurter Polizei bei dem 38-Jährigen Dealer eine Wohnungsdurchsuchung durch, fand jedoch keine weiteren Beweismittel auf. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die 3 Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: In Auto eingebrochen – Festnahme

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag 09.11.2020 auf Dienstag 10.11.2020 konnten in Sachsenhausen zwei Autoknacker, 16 und 28 Jahre alt, festgenommen werden. Ein Zeuge wählte gegen 02:15 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem er zwei Personen beobachten konnte, welche in der Schifferstraße die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen hatten. Während mehrere Streifen zum Einsatzort fuhren, entfernten sich die Personen zu Fuß in Richtung der Walter-Kolb-Straße.

Auf ihrem Weg versuchten sie noch, an Wertsachen aus einem anderen Fahrzeug zu gelangen, an dem sie die Seitenscheibe heruntergedrückt hatten. Als jedoch zeitnah die alarmierte Polizei eintraf, versteckten sich beide hinter den dort geparkten Fahrzeugen, was aber an den wachsamen Augen der Beamten scheiterte.

Die zwei Autoknacker, ein 16 Jahre alter Jugendlicher und ein 28 Jahre alter Mann, wurden noch vor Ort festgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen noch eine geringe Menge Cannabis sicher sowie bei dem 16-Jährigen Pfefferspray und einen Nothammer.

Die Festgenommenen kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: 5 Fahrzeuge in Verkehrsunfall involviert

Frankfurt/BAB 66 (ots)-(em) – Montagnachmittag 09.11.2020 kam es auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Zeilsheim und Höchst zu einem Verkehrsunfall, an dem 5 Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 52-jähriger Mann wurde dabei schwer und 22-Jähriger leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw (Marke: Dacia) auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als er nach links zum Spurwechsel ansetzte. Zeitgleich befuhren ein 49-jähriger Porsche- und ein 52-jähriger Audi-Fahrer den linken Fahrstreifen und mussten aufgrund des Spurwechsels des Dacia-Fahrers eine Vollbremsung einleiten.

Der Porsche-Fahrer versuchte nach links auszuweichen, touchierte dabei die Mittelschutzplanke, kollidierte daraufhin mit einem Kastenwagen, welcher auf der mittleren Spur unterwegs war, und kam anschließend auf der rechten Fahrspur zum Stillstand. Der Kastenwagen wurde durch den Aufprall auf die linke Fahrbahn geschleudert.

Der Audi-Fahrer hatte währenddessen versucht dem Dacia nach rechts auszuweichen, verlor hierbei ebenfalls die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Lastwagen, welcher auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der Aufprall war so stark, so dass der Audi zurück nach links an die Mittelschutzplanke geschleudert wurde, wo er zum Stehen kann.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der 52-jährige Audi-Fahrer schwer und ein 22-jähriger Beifahrer des Kastenwagens leicht verletzt. Der Audi erlitt einen Totalschaden. Der Kastenwagen, der Porsche und der Lkw wurden ebenfalls beschädigt. Die Höhe des finanziellen Schadens ist Bestandteil der Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme waren die linke und rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt am Main wurde über die mittlere Fahrbahn geleitet. Gegen 16.45 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der Unfallursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Frankfurt am Main unter der

Telefonnummer 069/755-46400 entgegen.

