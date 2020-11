Polizei Eschwege

Mehrere Betrugsversuche im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege/Werra-Meißner-Kreis (ots) – Am Montag 09.11.2020 kam es im Werra-Meißner-Kreis zu verschiedenen Betrugsversuchen mit betrügerischen Telefonanrufen. Die Polizei warnt vor den entsprechenden Betrugsmaschen.

Montagfrüh gegen 07.45 Uhr erhielt eine 87-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf einen Anruf, wo man ihr mitteilte, dass sie 35.000 Euro gewonnen habe. Allerdings seien zur Anforderung des Gewinns zunächst Gebühren in Höhe von 7000 Euro fällig. Bereits am Vortag hatte die ältere Dame einen derartigen Anruf erhalten, den sie aber gleich als Betrugsversuch enttarnt hatte.

Einer 88-jährigen Frau aus Großalmerode gaukelte ein Täter am Montagmittag 09.11.2020 gegen 12.25 Uhr in einem Telefonat vor, dass er ein Verwandter sei. Nachdem ihn die Dame mit Klaus ansprach, ging der unbekannte männliche Anrufer geschickt drauf ein und gab vor, wegen eines Unfalls 20.000 Euro zu benötigen. Als der Mann dann aber erwähnte, seinen Mercedes reparieren zu müssen, wurde die Frau hellhörig und erkannte die betrügerische Masche. Die Frau ging dann scheinbar weiter auf den Mann ein, von weiteren Anrufen nahmen die Betrüger dann allerdings Abstand, als die Frau erklärte erst ein Gespräch mit ihrer Bank führen zu müssen.

In Wanfried rief ebenfalls ein unbekannter Betrüger bei einer 92-jährigen Frau an und gab sich als deren Enkel Steffen aus. Aufgrund eines verschuldeten Unfalls benötige er jetzt dringend 20.000 Euro. Es blieb aber glücklicherweise auch hier nur bei dem Versuch, die Frau übers Ohr zu hauen.

Aus gegebener Veranlassung warnt die Polizei jetzt vor der Betrugsmasche des Enkeltricks und des Gewinnversprechens.

Tipps zum Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Tipps zu Gewinnversprechen:

Geben Sie niemals vorher auf Anweisung Geld (z.B. für Gutscheinkarten/Steamkarten/Prepaidkarten o.ä.) aus, um danach einen Gewinn zu erhalten!

Rufen Sie keine kostenpflichtigen Rufnummern an, um Gewinncodes zu übermitteln oder einen Gewinn anzufordern!

Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an Gewinnspielen teilgenommen haben. Wer an Gewinnspielen nicht teilnimmt, kann auch nicht gewinnen!

Fragen Sie den Anrufer nach Name, Adresse und Telefonnummer und das Gewinnspiel um das es angeblich geht.

Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, ziehen Sie im Zweifel eine Person ihres Vertrauens zu Rate.

Generell gilt: Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Ermittlungen gegen 36-Jährigen u.a. wegen Fahren ohne Führerschein

(ots) – Der Polizei in Eschwege ist am Montagabend 09.11.2020 um kurz nach 21.30 Uhr mitgeteilt worden, dass ein Mann dabei beobachtet worden ist, wie er von einem zuvor geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Landstraße die Kennzeichen abmontiert haben soll.

Die entsandte Streife traf den Mann, bei dem es sich um einen 36-Jährigen aus Polen handelte, vor Ort an. Wie sich im Zuge der Ermittlungen dann herausstellte, hatte der Mann den besagten Pkw, einen Ford Focus, mit geklauten Kennzeichen in Betrieb genommen, obwohl das Auto an sich nicht zum Verkehr zugelassen war. Außerdem konnte der Mann bei den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 36-Jährige muss sich u.a. wegen Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Zulassung verantworten.

20-Jähriger kommt mit Klein-Lkw von der Fahrbahn ab und prallt gegen haltenden Pkw

(ots) – Am Montagabend 09.11.2020 gegen 18.20 Uhr ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Wolfhagen in Wehretal-Reichensachsen von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Pkw einer 20-jährigen Frau aus Wehretal zusammengestoßen. Die Frau wollte von der Landstraße nach links die Blaue-Kuppe-Straße abbiegen und hielt dann an, um den Gegenverkehr durchzulassen. Der Mann war mit einem Klein-Lkw in der Gegenrichtung unterwegs und kam dann aus bislang ungeklärten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem warten Pkw der Frau frontal zusammen.

Die Frau wurde in ihrem Auto über die Fahrbahn und den angrenzenden Gehweg zurückgeschleudert und landete schließlich in einem Vorgarten. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 4.000 Euro. Die Frau wurde mit Verdacht auf Thoraxprellungen und Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Parkplatzrempler

(ots) – Ein 50-Jähriger aus Rotenburg/F. hat beim Ausparken auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Elsa-Brändström-Straße in Eschwege am Montagmittag gegen 12.15 Uhr den Pkw einer 43-Jährigen aus Weinbergen (UH-Kreis) beschädigt.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 1.700 Euro.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben Unbekannte einen frischen Schaden an der Eingangstür eines gewerblichen Gebäudes in der Straße Hinter der Mauer in Sontra verursacht. Den Schaden beziffert die Polizei auf 30 Euro. Festgestellt wurde der Schaden bereits letzte Woche Mittwoch gegen 13.30 Uhr. Zur genauen Tatzeit können keine ergänzenden Angaben gemacht werden.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Rasenmäher bei Einbruch in Gartenhütte geklaut – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Bei der Polizei in Sontra wurde jetzt ein Einbruch in eine Gartenhütte angezeigt, den Unbekannte offenbar schon zwischen dem 27.10.2020 und dem 07.11.2020 verübt haben müssen. Die Täter waren in der Feldgemarkung zwischen Mitterode und Wichmannshausen zu Gange, wo die Täter auf dem betroffenen Gartengelände die Tür eines Holzschuppens aufhebelten und einen älteren

AS-Hochgrasrasenmäher im Wert von 200 Euro stahlen.

Der Schaden an der Schuppentür wird auf 10 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Auffahrunfall

Am frühen Montagabend gegen 17.25 Uhr ist eine 29-jährige Autofahrerin aus Sontra auf den vorausfahrenden Pkw eines 28-Jährigen aus Litauen aufgefahren. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren mit ihren Autos auf der Bundesstraße B 27 von Eschwege in Richtung Sontra unterwegs. Höhe Wichmannshausen wollte der 28-Jährige dann nach links auf eine Autobahnbaustelle abbiegen, was die nachfolgende Autofahrerin zu spät erkannte und auf das Auto des Mannes auffuhr.

Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 2.000 Euro, das Auto des Mannes wurde mit einem Schaden von 300 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung – Vorbereitungshandlung zum Einbruchsdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte bei einer Tankstelle in der Kasseler Straße von Großalmerode mittels Bauschaum die optische / akustische Alarmanlage beschädigt. Der Schaden liegt bei 800 Euro. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege gehen davon aus, dass die unbekannten Täter eigentlich in die Tankstelle einbrechen wollten, dann aber die weiteren Tathandlungen aus unbekannten Gründen abbrachen.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Unfall Zwischen Sattelzug und zwei Pkw – Verursacherin leicht verletzt

(ots) – Zu dem Unfall, der sich am Dienstagmorgen 10.11.2020 gegen 07.15 Uhr auf der Bundesstraße B 27 / Einmündung B 80 ereignete, sind jetzt weitere Details zum Unfallhergang bekannt.

Zur Unfallzeit war eine 83-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen auf der Bundesstraße B 27 aus Richtung Bad Sooden-Allendorf kommend, in Richtung Witzenhausen unterwegs. Die Frau wollte dann von der Bundesstraße 27 nach links auf die Bundesstraße 80 in Richtung Witzenhausen abbiegen.

Nachdem die ältere Dame zunächst auch angehalten hatte, fuhr sie dann doch langsam und unerwartet an und missachtete dabei dann einen bevorrechtigten Sattelzug, der von einem 61-Jährigen aus Halberstadt gefahren wurde. Der Sattelzug war auf der Bundesstraße B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs, als die 83-Jährige unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der 61-Jährige konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung ein Zusammenstoß mit dem Auto der älteren Dame nicht verhindern. Die Frau wurde durch den Aufprall in ihrem Wagen herumgeschleudert und prallte in der Folge noch gegen den wartepflichtigen Pkw einer 59-Jährigen aus Witzenhausen, die von der B 80 kommend auf die B 27 einfahren wollte.

Die 83-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die Frau später wieder entlassen werden.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf ca. 35.000 Euro. Das Auto der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Die betroffenen Straßenabschnitte waren während der Unfallaufnahme z.T. voll gesperrt.

Es kam daher auch zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Gegen kurz vor 09.00 Uhr war die Unfallstelle dann komplett geräumt.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 06.30 Uhr in der Kasseler Straße in Hundelshausen bei einem geparkten weißen Dacia Sandero den linken Außenspiegel beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Schaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

