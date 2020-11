Versuchter Einbruch in Vereinsgebäude

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag 08.11.2020 auf Montag 09.11.2020 in ein Vereinsgebäude in der Speyerer Straße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch und es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Zwei angebliche Polizeibeamten erbeuteten am Montag 09.11.2020 Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung einer 84-Jährigen in Ludwigshafen Oggersheim. Gegen 10.45 Uhr sprachen zwei Männer die Seniorin im Eingangsbereich der Wohnung an und gaben sich als Polizeibeamten aus.

Die 84-Jährige ließ die Männer in ihre Wohnung. Während ein Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte dessen Komplize die Wohnung. Als die beiden Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die 84-Jährige das Chaos in ihrer Wohnung und das Fehlen von Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Eine 81-Jährige aus Rheingönheim erhielt am Montag 09.11.2020 gegen 23 Uhr, einen Anruf von einem ihr Unbekannten. Dieser gab sich als Kriminalbeamter aus. Er behauptete, nach einer Schlägerei sei der Name und die Adresse der Seniorin auf einem Zettel aufgetaucht.

Die 81-Jährige durchschaute diesen Betrugsversuch sofort und wimmelte den Täter geschickt ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand einer Gartenhütte

Ludwigshafen (ots) – Am 09.11.2020, gegen 17:40 Uhr, wurde der Brand einer Pergola neben einem Vereinsheim im Heuweg. Durch die Flammen wurde außerdem die angrenzende Verkaufshütte des Vereins beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt.

Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.