Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW – Glück gehabt

Lambsheim (ots) – Am Montag 09.11.2020 gegen 09:15 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L522 von Frankenthal kommend Richtung Lambsheim. Kurz vor dem Kreisverkehr am Lambsheimer Friedhof, kam die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen, in der langen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur und dann weiter nach links von der Straße ab. An dieser Stelle befindet sich eine Fußgängerunterführung.

Der PKW überflog den Fußweg, überschlug sich dabei und rutschte anschließend, auf dem Dach liegend, die Böschung herunter. Das Geländer bei der Unterführung stoppte den PKW schließlich. Ersthelfer befreiten die Fahrerin aus dem Unfallwagen. Die Frau hatte Glück und war nicht schwer verletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Ersten Ermittlungen zu Folge hatte sie aus ungeklärter Ursache das Bewusstsein verloren. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW war ein Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geldbeutel aus Mercedes E-Klasse gestohlen

Römerberg-Berghausen (ots) – Am frühen Sonntag 08.11.2020 wurde ein Geldbeutel aus der Mittelkonsole einer Mercedes-E-Klasse entwendet. Das zur Tatzeit in der Schulstraße parkende Fahrzeug war dabei vermutlich unverschlossen. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden.

Der Geldbeutel sowie darin befindliche Dokumente und Karten konnten zwischenzeitlich im Nahbereich der Tatörtlichkeit wieder aufgefunden werden. Aus dem Gelbeutel fehlt offensichtlich lediglich das Bargeld in Höhe von ca. 20 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Schulstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Zudem ergeht abermals der polizeiliche Rat, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und sich bei Verlassen des Fahrzeugs zu versichern, dass dieses auch tatsächlich abgeschlossen wurde.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montagmittag zwischen 12:30 und 13:30 Uhr eine Laserkontrolle in der Blockfeldstraße durchgeführt und dabei 15 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h geahndet. Der Schnellste ist mit 57 km/h gemessen worden. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Maxdorf (ots) – Zwischen Montagabend 09.11.2020 gegen 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 10.11.2020 ca. 08:00 Uhr, ereignete sich in der Wöhlerstraße in Maxdorf eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte, vermutlich beim Wenden, einen elektrisch versenkbaren Pfosten vor einer Garagenzufahrt. An dem Kettenabsenker entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von ca. 3.400 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne zuvor seinen entstandenen Pflichten nachzukommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor. Es ist davon auszugehen, dass das Unfallfahrzeug ebenfalls einen sichtbaren Schaden davongetragen hat.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.