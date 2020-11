Sie werden immer beliebter – die Boni ohne Einzahlung, die mittlerweile in vielen Casinos weltweit angeboten werden.

Auch in Deutschland und Europa wird diese Art Bonus immer beliebter. Was bedeutet ein Bonus ohne Einzahlung aber und wie kann man diesen in einem Casino erhalten? Wir leisten Aufklärung.

Was ist ein Online Casino Bonus ohne Einzahlung?

Online Casinos ohne Einzahlung bieten diesen Bonus oft an, um neue Kunden anzulocken und somit mehr Spieler an das eigene Casino zu binden. Es ist ein Bonus, den man erhält, ohne Geld einzahlen zu müssen – er ist also komplett kostenlos. Meist ist dies ein Willkommensbonus, mit dem man im Online Casino ohne Geld spielen kann. Das Einzige, was für die Nutzung dieses Bonus nötig ist, ist eine Registrierung in einem sicheren Online Casino.

Wird man in einem Echtgeld Online Casino dazu aufgefordert, Geld zu bezahlen, um einen Bonus zu erhalten, dann nennt man diesen einen Einzahlungsbonus – damit ist er automatisch aber kein „Bonus ohne Einzahlung“ mehr. Achten Sie also auf Betrüger; wenn ein Casino einen Willkommensbonus ohne Einzahlung anbietet, dann muss dieser komplett kostenlos sein.

Was erhält man bei einem Online Casino Bonus ohne Einzahlung genau?

Die Boni, die man bei solch einer Aktion erhalten kann, unterscheiden sich je nach Anbieter und Spielhalle. Generell erhält man aber entweder Guthaben oder Freispiele. Diese charakterisiert man folgendermaßen:

Guthaben: Ein Guthaben ist ein Casino Echtgeld Bonus ohne Einzahlung: man erhält also eine bestimmte Menge an Geld, ohne dafür extra bezahlen zu müssen. Mit diesem Guthaben kann man Slots ohne Einzahlung spielen und sich ein wenig in dem Casino der Wahl umschauen, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen.

Freispiele: Ähnlich wie bei dem Guthaben werden auch Freispiele oft als Willkommensbonus ohne Einzahlung vergeben. Im Gegensatz zum variablen Guthaben kann man dieser aber nur für Slots einsetzen, um Slots ohne Einzahlung spielen zu können. Für die Drehungen dieser Slots muss man dann kein Geld bezahlen, bis die Freispiele komplett aufgebraucht wurden.

Sowohl Guthaben als auch Freispiele können in modernen Spielbanken variabel eingesetzt werden und gelten quasi als „kostenlose Versuchsperiode“, in der man die Slots oder anderen Spiele kostenlos ausprobieren kann. Selbst Gewinne sind immer noch möglich, doch diese kommen mit einem kleinen Haken.

Das Wettlimit beim Bonus ohne Einzahlung

Erhält man in einem Online Casino einen Bonus ohne Einzahlung, tritt so gut wie immer das sogenannte Wettlimit des ausgewählten Casinos in Kraft. Zur Information: es gibt trotz der modernen Sicherheit einige Casinos, die versuchen, die Nutzer zu betrügen. Man sollte sich vorher die Kundenbewertungen und Testberichte des gewählten Casinos anschauen.

Ein Wettlimit ist aber kein Betrug, sondern eine Maßnahme, die von vielen Casinos bei einem Bonus ohne Einzahlung eingesetzt wird, um gerade Betrüger abzuhalten und Kunden weiter an das Casino zu binden. Wie hoch dieses Wettlimit genau ist, kann man meist in den Bonusbedingungen der ausgewählten Spielbank nachlesen, was man vor der Anmeldung ohnehin genau tun sollte. Doch was genau ist ein Wettlimit und wie wird es auf den Bonus, den man bei der Anmeldung erhalten hat, angewandt?

Ein Wettlimit hindert den Kunden daran, einen Gewinn, den er mit dem Bonus ohne Einzahlung erhalten hat, sofort auszuzahlen. Es ist also nicht bzw. so gut wie nie möglich, z.B. einen Slot-Gewinn, den man mit Freispielen nach der Anmeldung errungen hat, danach wieder auszuzahlen.

Das Wettlimit bestimmt, wann die Auszahlungen freigegeben werden. Generell gibt es beim Spielen der Casino Spiele ohne Einzahlung ein Wettlimit von 10x oder 20x, selten auch 50x. Genaueres kann man in den jeweiligen Bonusbedingungen des Anbieters finden.

Kurz gesagt: erhält man ein Gratisguthaben von 20€ mit einem Wettlimit von 10x, muss man erst 200€ verwetten, bevor man den Gewinn abheben kann. Man benötigt also entweder sehr viel Glück beim Gewinnen oder muss tatsächlich Geld einzahlen.

Ein Wettlimit soll vor Betrügern schützen und trägt vor allem zur Kundenbindung bei. Man wird bei Online Casinos ohne Einzahlung leider kaum ein Exemplar finden, das kein Wettlimit besitzt – sehr selten gibt es aber solche Angebote. Es gilt also: Augen auf.

Wie benutzt man einen Bonus ohne Einzahlung am besten?

Wenn man endlich den heißbegehrten Bonus ohne Einzahlung erhalten hat, gilt nun natürlich noch die Frage, wie man diesen am besten einsetzt. Sollte man ihn sofort bei einem bestimmten Spiel verspielen, wie setzt man Freispiele klug ein und was macht man mit einem Gewinn? Wir geben Auskunft:

Freispiele: Bei Freispielen gibt es mehrere Möglichkeiten, diese klug einzusetzen. Es gibt dabei zwei Arten an Freispielen, die kostenlos vergeben werden: entweder sind diese für alle Slots im Casino einlösbar oder nur für bestimmte Slots. Letztere werden oft auch als Bonus Codes vergeben, die man eingeben muss, wenn man sich anmeldet. Die White Lotus Casino Bonus Codes sind ein Beispiel dafür. Wenn möglich sollte man Freispiele für viele verschiedene Slots einsetzen, um ein Gefühl für die angebotenen Slots im Echtgeld Casino ohne Einzahlung zu erlangen.

Guthaben: Das kluge Einsetzen von Guthaben ist schon etwas schwieriger, da dieses ja überall im Casino eingesetzt werden kann. Eine Möglichkeit ist, verschiedene Spiele im Echtgeld Online Casino auszuprobieren, um die Favoriten zu finden. Wenn man sich etwas abenteuerlicher fühlt, kann man auch Live Spiele ausprobieren und das kostenlose Guthaben dort setzen.

Im Idealfall sollte man das Guthaben oder die Freispiele auf die Spiele verwetten, bei denen man die höchsten Gewinnchancen besitzt. Bei Slots ist dies etwas schwierig, da es hier auf das Glück ankommt: nutzen Sie also beim Bonus ohne Einzahlung Slots mit einem hohen RTP. RTP steht dabei für die Auszahlungsquote und gibt an, wie profitabel ein Slot für Casinos ist und wie viel Geld man als Kunde im Durchschnitt wiederbekommt. Je höher der Wert, desto besser.

Beim Bonus ohne Einzahlung in der Form von Guthaben sollte man sich auf die Spiele konzentrieren, die man am besten kann. Ist man sehr gut bei Poker, sollte man sich auf dieses Spiel konzentrieren, um den eigenen Gewinn zu maximieren und das Wettlimit vielleicht sogar zu überschreiten.

Egal, für was Sie sich beim Spielen der Casino Spiele ohne Einzahlung entscheiden, denken Sie daran, Spaß zu haben und das Casino auf Herz und Nieren zu testen.