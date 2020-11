Nun finden sich wirklich viele verschiedene Lizenzen in der bunten Welt des online-Glücksspiels. Schauen wir mal welche am häufigsten zu finden sind und warum dem so ist.

Eine Lizenz aus der Karibik

Sehr oft findet man lustigerweise eine Lizenz aus dem Inselstaat Curacao, der unter Kontrolle der Krone der Niederlande steht. Die Insel liegt nahe der Küste Südamerikas, nördlich von Venezuela. In diesem Land kann man in kurzer Zeit eine Lizenz zum Glücksspiel bekommen. Für nur 50 US-Dollar lässt sich der Antrag auf die Lizenz stellen. Dann benötigt man nur eine Briefkastenfirma über einen Agenten vor Ort und schon hat man eine Casino Lizenz.

Diese Lizenz ist für den Betreiber des Casinos recht nett, denn sie kann ohne große Kontrolle von Seiten der Kariben betrieben werden. Empfindliche Geldstrafen, die anfallen, wenn man nicht genau den Vorgaben zur Überprüfung der Privatsphäre folgt, entfallen und der Arm des Gesetzes ist recht kurz in Curacao.

Spieler werden eine Lizenz dieser Art meist nicht besonders mögen, wenn Sie denn überprüfen ob ein Casino eine Lizenz besitzt oder nicht. Es bietet sich kaum eine Möglichkeit im Konfliktfall irgendwelche Wege zu finden, sein Recht zu bekommen. Man kann nur hoffen ständig gut und gerecht vom Betreiber des Online-Kasinos behandelt zu werden, bei dem man sein Geld einsetzt.

Die Lizenzen der Nachfahren Winnetous

Wer online spielt, der sieht ab und zu Lizenzen aus den USA, die von verschiedenen Indianerstämmen ausgegeben wurden. Diese sind etwas teurer für den Betreiber des Casinos, für Spieler in Deutschland aber nicht viel nützlicher als die Karibik Lizenz aus Curacao. Das Schlupfloch, welches zum legalen Spiel in der EU berechtigt, gilt nicht für Casinolizenzen, die aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommen.

Eine Lizenz von der Queen

Es gibt immer wieder Lizenzen aus dem Vereinigten Königreich, das fälschlicherweise oft einfach England genannt wird. Diese kommen aus Gibraltar, der Isle of Man, Isle of Wight, den vielen anderen eigenständigen Inseln der britischen Krone und natürlich auch aus dem Vereinigten Königreich selbst von der UKGC- der United Kingdom Gambling Commission.

All diese Lizenzen haben eins gemeinsam, die Lizenz Vergeber sind tatsächlich wachsam, wenn es darum geht die Gesetze gegen Geldwäsche einzuhalten und wenn auffällt das einige Geschäftsgebaren eines Kasinos nicht ganz den Regeln entsprechen, dann kommt es schnell zu hohen Geldstrafen.

Kasinos werden nämlich leider viel zu oft zur Geldwaschen verwendet. Das geht schnell und einfach in dem man Geld auf ein Spielkonto einzahlt und dann ein paar Spiele damit macht. Am besten an den Spielautomaten bei denen man im Durchschnitt nicht zu viel verlieren kann.

Anschließend hebt man sein Geld wieder ab oder noch besser man setzt sich mit dem Betreiber der Spielbank in Verbindung und teilt sich die Einnahmen aus den wetten. Schon ist das Geld nicht mehr zu identifizieren. Deshalb sind seriöse Lizenz Vergeber so streng bei der Überwachung der Geschäftsvorgänge im Kasino.

Neben diesem strengen Vorgehen der britischen Lizenz Vergeben gibt es für Spieler aus Deutschland ein weiteres kleines aber entscheidendes Problem. Seit Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, kann nicht mehr die rechtliche Grauzone für das Spiel in europäisch lizenzierten Online Casinos verwendet werden.

Eine Lizenz von der Nordsee

Was viele nicht wissen ist, dass seit ein paar Jahren auch in Deutschland eine Lizenz für den Betrieb eines Online Casinos vergeben wird. Es ist aber zu beachten, dass in diesem Fall ein Spieler nur dann diese Lizenz benutzen kann, wenn er auch in Schleswig-Holstein wohnt.

In den nächsten Jahren soll dem Willen der Bundesländer nach, die gleiche Art der Lizenz auch von anderen Bundesländern zu vergeben sein. Das liegt daran, dass das Glücksspiel im Internet schon kaum zu überwachen ist. Da ist es besser, wenn man durch die Lizenzvergabe das ganze kontrollieren kann.

Malta ist immer eine Reise wert

Bis in Deutschland alles geregelt ist, macht es Sinn Kasinos einer Lizenz aus Malta zum Spiel am Automaten zu benutzen. Malta bemüht sich sehr seriös zu erscheinen und gleichzeitig auch dem Spieler zu helfen, wenn er Problemen mit einem Kasino hat. Es gibt eine spezielle Anlaufstelle für Spieler Beschwerden.