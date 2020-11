Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 09.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.11.2020 wurden im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 00:00 Uhr mehrere Einwohner aus Bad Dürkheim, Gönnheim und Wachenheim durch sogenannte „falsche Polizeibeamte“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Polizei bzw. als Kriminalbeamte der Polizei in Bad Dürkheim aus. Die Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die echten Polizeibeamten der Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Diebstahl eines Kennzeichens

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 07.11.2020 19:00 Uhr bis 08.11.2020, 09:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim das vordere Kennzeichen eines BMW entwendet. Die 38-Jährige Fahrerin hatte ihren BMW zwischen 19:00 und 00:30 Uhr in der Schillerstraße und danach in der Mannheimer Straße abgestellt. Dort hatte sie am Morgen dann den Diebstahl festgestellt. Die Kennzeichenhalterung war durch bislang unbekannte Täter zur Hälfte geöffnet worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.11.2020 gegen 18:00 Uhr konnte in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim der Fahrer eines Renault Twingo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Einen freiwilligen Drogenvortest verweigerte er. Seinen Führerschein wollte er den Polizeibeamten ebenfalls nicht aushändigen. Bei einer Durchsuchung seiner Person und seines Fahrzeuges konnten unter anderem Cannabis und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen gab der 31-jährige Fahrer schließlich zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Wachenheim: Felge zerkratzt und Blumentöpfe zerstört

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 07.11.2020, 17:30 Uhr bis 08.10.2020, 09:00 Uhr wurde in der Cuiserystraße in Wachenheim ein abgestellter VW Beetle beschädigt. Die hintere linke Felge des VW wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Des Weiteren wurden diverse Pflanzen des 72-jährigen Fahrzeugbesitzers zerstört und mit samt Blumenkübel in den nahegelegenen Wingert geworfen. In den letzten Tagen wurde der VW bereits mit einem Ei beworfen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.