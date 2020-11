Einbruchdiebstahl II

Bingen (ots)

Bingen, 09.11., Freidhof, 02:12 Uhr. Unbekannte betraten in der gestrigen Nacht das Kulturzentrum in Bingen, hebelten den Kaffeeautomaten auf und entnahmen die Geldkassette. Anschließend brachen sie im ersten Obergeschoss die Türen der Büroräume auf und durchwühlten diese. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Einbruchdiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 08.11., Mainzer Straße, 14:00 Uhr. Unbekannte Täter hebelten den Rollladen einer Gartenhütte aus, verschafften sich so Zutritt und durchwühlten die gesamte Hütte. Sie entwendeten zwei Decken und eine Flasche Alkohol. Zudem wurde der Geräteschuppen mit einem Brechwerkzeug aufgehebelt, hier wurde jedoch nichts entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, möge sich bitte melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Wolfsheim (ots)

Am Samstagabend, 07.11.2020, gegen 19:55 Uhr geriet ein 20-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Wolfsheim und Ober-Hilbersheim von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bereits Hinweise auf Alkoholeinwirkung. Die Schwere der Verletzungen sind bislang unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften nicht angepasste Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit Alkoholbeeinflussung ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein.

Körperverletzung

Bingen-Büdesheim (ots)

Am Freitagabend, 06.11.2020, gegen 19:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann vor einem Einkaufsmarkt auf dem Scharlachberggelände in Bingen-Büdesheim von einem bislang unbekannten Täter zusammengeschlagen. Nach Angaben des Opfers hätte der Mann ihn auch noch am Boden liegend getreten. Täterbeschreibung: ca. 1,75 m groß, dunkle, etwas längere Haare, bekleidet mit einem „Maleranzug“, blaue Mütze, führte ein Skateboard bei sich. Die Polizei Bingen sucht nach Zeugen. Wer kann Hinweise geben?

Rheinland-Pfalz beteiligt sich an internationalen Fahndungs-und Kontrollmaßnahmen

Mainz (ots) – Unter der Koordination des Landeskriminalamts hat sich

Rheinland-Pfalz vom 3. bis zum 6. November an gemeinsamen internationalen

Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen

beteiligt.

Schwerpunkt der grenzübergreifenden Kontrollaktion war der Erkenntnisgewinn zur

Bandenkriminalität in jeglichen Deliktsfeldern – beispielsweise zu Laden- und

Wohnungseinbruchsdiebstahl, zu Menschen- und Waffenhandel, zu Kfz-,

Betäubungsmittel- und Urkundenkriminalität sowie hinsichtlich Zuwiderhandlungen

gegen Zoll- und Steuervorschriften.

Insgesamt waren in Rheinland-Pfalz 149 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz.

Kontrolliert wurden im genannten Zeitraum insgesamt 231 Fahrzeuge und 260

Personen, zudem wurden 186 nationale und 26 internationale Abfragen getätigt. Im

Rahmen der Einsätze kam es neben verkehrsrechtlichen Verstößen zu einer

Festnahme im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden 13

Strafanzeigen gefertigt. In zwei Fällen wurden Bezüge zur organisierten

Eigentumskriminalität festgestellt.

Action-Leader der sogenannten Trivium-Aktionstage sind die Niederlande. Die

bundesweite Koordination erfolgte durch das LKA Baden-Württemberg.

Zeuge verfolgt Diebe

Mainz-Altstadt (ots) – Freitag, 06.11.2020, 17:48 Uhr

Durch das Eingreifen eines 34-jährigen Zeugen kann am Freitagnachmittag ein

Ladendieb dingfest gemacht werden. Der 34-Jährige befindet sich mit seiner

Lebensgefährtin gegen 17:48 Uhr im Bereich Am Brand. Hierbei beobachten die

Zeugen wie zwei Täter mehrere Gegenstände aus der Auslage eines

Schmuckgeschäftes nehmen und in eine mitgeführte Tüte stecken. Als die beiden

Täter das Geschäft verlassen, nimmt der 34-jährige die Verfolgung auf. Die

Lebensgefährtin verständigt zeitgleich den polizeilichen Notruf und kann eine

Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers zu ihrem Lebensgefährten lotsen. In der

Quintinsstraße wird der 25-jährige Haupttäter von den Polizeibeamten

festgenommen. Da die Täter zwischenzeitlich in unterschiedliche Richtungen

rennen, gelingt dem zweiten Täter die Flucht. Bei dem 25-jährigen Festgenommenen

können die Beamten das Diebesgut auffinden. Insgesamt können drei Uhren und

sechs Geldbörsen sichergestellt werden. Der 25-Jährige muss sich nun wegen

Diebstahls verantworten.

Spürhund findet Drogen

Rheinhessen/Zotzenheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 42-jährigen Mannes aus

dem Kreis Mainz-Bingen stellte ein Streifenteam der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 7.11.2020 gegen 22:15 Uhr Anzeichen auf Drogenkonsum fest.

Zudem fanden die Beamten im PKW des Mannes, der auf dem Parkplatz Steingewann an

der A 61 bei Zotzenheim kontrolliert wurde, ein Behältnis mit einer Substanz,

bei der es sich um Drogen handeln könnte. Durch einen hinzugezogenen

Diensthundeführer mit dessen Spürhund konnten im unmittelbaren Bereich um den

PKW herum weitere Drogen und auch Medikamente gefunden werden, die der

42-Jährige offenbar aus dem Auto geworfen hatte. Der 42-Jährige muss nun, da er

auch über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, gleich mit mehreren Anzeigen

rechnen.

„Zusatzpunkt“ in Flensburg und 100 Euro Bußgeld für Check der Bundesliga-Tabelle

Rheinhessen/Gensingen (ots) – Bei der Streifenfahrt wurden Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 7.11.2020 gegen 20:03 Uhr auf der A 61

bei Gensingen in der Dunkelheit auf ein hell erleuchtetes Display eines

Mobiltelefons aufmerksam. Der Fahrer eines PKW hielt dies während der Fahrt in

den Händen vor sich auf dem Lenkrad. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Mannes

aus Bad Kreuznach gab dieser als Erklärung an, auf seinem Handy die Ergebnisse

der 1. Fußball Bundesliga überprüft zu haben. Er muss nun mit einem Punkt in

Flensburg rechnen sowie mit 100 Euro Bußgeld.

Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Samstag, 07.11.2020, 13:00 Uhr bis 15:35 Uhr

Am Samstagnachmittag versuchen unbekannte Täter in Nieder-Olm in ein

Einfamilienhaus einzubrechen. Sie versuchen die Haustür aufzuhebeln, gelangen

jedoch nicht ins Innere. Es wird nichts entwendet.

Samstag, 07.11.2020, 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Am Samstagnachmittag hebeln unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung An der

Plantage auf und entwenden Schmuck sowie Bargeld im dreistelligen Bereich.

Samstag, 07.11.2020, 15:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020, 00:00 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht hebeln unbekannte Täter die

Terrassentür einer Wohnung im Westring auf und entwenden Schmuck sowie einen

geringen Bargeldbetrag.

Samstag, 07.11.2020, 04:45 Uhr

Am frühen Samstagmorgen brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der

Heinrich-von-Gagern-Straße ein. Sie hebeln die Eingangstür auf, verlassen die

Räumlichkeiten jedoch ohne Stehlgut.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Zahlreiche Diebstähle aus – zum Teil vermutlich unverschlossenen – Fahrzeugen

Mainz (ots) – Samstag, 07.11.2020, 10:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020, 11:00 Uhr

Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen durchwühlen unbekannte Täter mehrere

Fahrzeuge in Mainz-Ebersheim und entwenden diverse Gegenstände. Es können keine

Aufbruchspuren festgestellt werden. Vermutlich waren die Autos nicht

verschlossen.

Freitag, 06.11.2020, 16:55 Uhr bis 17:05 Uhr

Am Freitagnachmittag schlagen unbekannte Täter die Fensterscheibe der

Beifahrerseite eines Autos ein, das in der Emmeransstraße geparkt ist. Sie

entwenden ein Smartphone sowie einen Rucksack mit Portemonnaie, indem sich

Bargeld im dreistelligen Bereich sowie Bankkarte und Ausweispapiere befinden.

Zeugen sehen die Täter noch flüchten. Dabei handelt es sich um zwei Männer im

Alter zwischen 28 und 30 Jahren, dunklem Teint und dunklen Haaren.

Sonntag, 08.11.2020, 17:20 Uhr

Am Sonntagnachmittag stellt der Besitzer eines Autos, das in der Emmeranstraße

geparkt ist fest, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen und Bekleidungs- sowie

Kosmetikgegenstände entwendet wurden.

Es liegen keine Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mehrere aufgebrochene PKW

Essenheim (ots) – In der Nacht vom 06.11.2020 auf den 07.11.2020 kam es in

Essenheim zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Bis zum Berichtszeitpunkt wurden fünf

Taten bekannt. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche

Hinweise bitte an die Polizei Mainz.

Verkehrsunfall durch Steinschlag

Heidesheim (ots) – Am 08.11.2020, gegen 16:25 ereignete sich auf der A63,

Fahrtrichtung Mainz, kurz vor dem Autobahnkreuz Mainz-Süd, ein Vorfall bei dem

vermutlich ein PKW beschädigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt fiel von einem

Brückenbauwerk vor dem Autobahnkreuz ein kleiner Kieselstein. Zeugen

beobachteten wie der Stein auf einen PKW fiel, welcher gerade die Brücke in

Richtung Mainz passierte. Das Fahrzeug fuhr anschließend weiter. Ein evtl.

Geschädigter ist zur Zeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die

Polizeiautobahnstation Heidesheim unter Tel. 06132/9500.

Diebstahl von Katalysatoren

Mainz (ots) – In Mainz-Finthen kam es in der Nacht vom 05.11.2020 auf den

06.11.2020 zu insgesamt drei Fällen des Diebstahls von Katalysatoren von PKW.

Die Tatorte lagen im Veilchenweg und im Sertoriusring. Die unbekannten Täter

bauten das Diebesgut fachmännisch aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Mainz 3 unter

06131-654310.

Körperverletzung nach Wildpinkeln

Mainz (ots) – Im Eingangsbereich des Anwesens Am Sonnigen Hang 21 in Mainz-Drais

kam es am Freitag den 06.11.2020, gegen 18:50 Uhr, zu einer zunächst verbalen

Streitigkeit zwischen einem Anwohner und einem „Wildpinkler“. Im Rahmen der

Streitigkeit schlug der Wildpinkler dem Anwohner und Geschädigten mehrfach mit

beiden Fäusten auf den Kopf. Der unbekannte Beschuldigte entfernte sich

daraufhin mit einem weißen Transporter mit Limburger Kennzeichen. Beschreibung

des Täters: ca. 180-190cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild. Der

Geschädigte wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei

Mainz.