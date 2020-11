Karlsruhe – Radfahrer beschädigt mutwillig eine Vielzahl von Pkws – Zeugen und Hinweisgeber gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Samstagabend in

Karlsruhe-Rintheim im Vorbeifahren mehr als 50 Fahrzeuge mit einem unbekannten

Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 60.000 Euro

geschätzt. Auch in Hagsfeld wurden mehrere Pkws beschädigt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 20:40 Uhr die

Mannheimer Straße in nördlicher Richtung. Im Vorbeifahren fügte er dabei

mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos mit einem unbekannten

Gegenstand jeweils einen langen Kratzer zu. Eine Zeugin wurde durch die

Geräusche auf das Geschehen aufmerksam und verständigte kurz darauf die Polizei.

Trotz sofortiger, intensiver Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnte der

Radfahrer nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Bei der Ermittlung des Fahrtwegs stellten die Beamten fest, dass der Unbekannte

insgesamt 55 Fahrzeuge in der Mannheimer Straße, der Sinsheimer Straße sowie in

der Rintheimer Hauptstraße auf diese Weise beschädigte. Zudem ergaben die

weiteren Überprüfungen, dass auch in Hagsfeld in der Hofäckerstraße weitere 16

Autos und in der Neunbrunnenstraße sowie auf den Parkplätzen des Fächerbads und

des SSCs weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Aufgrund der örtlichen und

zeitlichen Nähe wird von einem Zusammenhang ausgegangen.

Der unbekannte Radfahrer wird von der Zeugin als männlich und nicht älter als 40

Jahre alt geschätzt. Er trug dunkle Kleidung und einen Kapuzenpullover. Zudem

hatte er ein dunkles Tuch vor Mund und Nase. Unterwegs war er mit einem älteren,

dunklen Herrenfahrrad.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weitere Zeugen oder möglichen

Hinweisgebern und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach

unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – Radfahrer kollidiert mit Jogger

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag ein

59-jähriger Jogger bei Graben-Neudorf, als er von einem überholenden Radfahrer

erfasst wurde und zu Boden stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Radfahrer gemeinsam mit

einem Bekannten gegen 14:30 Uhr einen Feldweg zwischen der Karlsruher Straße und

der Bundesstraße B36. In gleicher Richtung war vor ihnen der 59-jährige Jogger

unterwegs, der in der Mitte des Weges lief. Zunächst fuhr der Bekannte links am

59-Jährigen vorbei, woraufhin der Jogger nach rechts auswich. Hierdurch kam es

zur Kollision mit dem nachfolgenden, 30-jährigen Radfahrer, der den 59-Jährigen

ebenfalls, aber auf der rechten Seite überholen wollte. Die beiden Beteiligten

stürzten hierdurch zu Boden, wobei sich der Jogger im Fahrrad des 30-Jährigen

verfing und hierbei eine Schnittwunde am Bein erlitt. Der Radfahrer selbst blieb

unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 59-Jährigen zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem war

ein Rettungshubschrauber im Einsatz, da man zunächst von schwereren Verletzungen

ausgegangen war.

Karlsruhe – Polizeibeamte angegriffen, angespuckt und beleidigt

Karlsruhe (ots) – Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt beleidigte ein

29 Jahre alter Mann die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt, wollte nach ihnen treten und sie anspucken.

Der aus Litauen stammende Mann ist am Samstag gegen 16.30 Uhr in einem

Einkaufsmarkt der Karlsruher Straße in KA-Hagsfeld von Mitarbeitern offenbar

beim Diebstahl erwischt und ins Büro gebracht worden. Zunächst erteilten die

Beamten ihm einen Platzverweis, den er aber nicht befolgen wollte. Auch von der

Androhung des Gewahrsams ließ sich der Verdächtige nicht beeindrucken.

Schließlich fesselten ihn die Polizisten und fuhren ihn zum Zentralgewahrsam des

Polizeipräsidiums Karlsruhe. Unterdessen beleidigte er die Beamten, beschimpfte

sie unter anderem als „Nazi“ und „Hitler“, wollte sie anspucken, was mittels

Spuckhaube unterbunden werden konnte und versuchte, einen der Ordnungshüter zu

treten.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 2,3 Promille. Neben der

Anzeige wegen Ladendiebstahls wird sich der 29-Jährige nun noch wegen

Beleidigung und versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu

verantworten haben.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag. Ein

21-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit einem Pkw stadtauswärts unterwegs und

wendete an der Haltestelle Am Entenfang um in die Weinbrennerstraße abzubiegen.

Hierbei achtete er nicht auf einen 61-jährigen, stadteinwärts fahrenden

Motorradfahrer und fuhr diesem auf. Hierdurch wurde das Motorrad des Mannes

gegen ein versetzt vor ihm fahrendes Motorrad, das von einer 63-Jährigen gelenkt

wurde, geschoben. Beide stürzten und verletzten sich hierbei leicht. Das

Motorrad der 63-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Einbruch in einen Bürocontainer

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 04:00 Uhr, Zutritt auf ein

Firmengelände in der Hansastraße in Karlsruhe-Mühlburg. Dort hebelten sie mit

einem unbekannten Werkzeug die Metalltüre zum Bürocontainer auf. Erste

Ermittlungen ergaben, dass mehrere Schränke durchwühlt und zwei Handfunkgeräte

entwendet wurden. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich

auf etwa 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Vermehrte Aktivitäten von angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeitern

Karlsruhe (ots) – Karlsruhe (ots) – Im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Karlsruhe häufen sich seit einigen Tagen wieder Meldungen über

betrügerische Telefonanrufe falscher Microsoft Mitarbeiter. In einem Fall

entstand bereits ein Schaden durch eine Kreditkartenbuchung.

Unter dem Vorwand angeblich das mit Schadsoftware verseuchte

Microsoft-Betriebssystem reparieren zu wollen, versuchen derzeit wieder vermehrt

Betrüger sich über spezielle Fernwartungssoftwares Zugang zu den Computern von

Bürgern im Stadt- und Landkreis Karlsruhe zu verschaffen.

Durch geschickte Gesprächsführung sollen die Geschädigten dazu gebracht werden,

eine Fernwartungssoftware zu installieren. Dadurch erhalten die Täter Zugriff

auf die Computer der Opfer. Teilweise werden die Geschädigten aufgefordert zur

Bezahlung von „Microsoft-Wartungsverträgen“ Wertgutscheine für diverse

Online-Portale (iTunes, Playstore, Playstation Network) zu erwerben. In der

Folge müssen die Gutscheincodes telefonisch dem Anrufer mitgeteilt werden.

Mittlerweile ist es den Betrügern auch gelungen das Opfer zur Herausgabe seiner

Kreditkartendaten, Zugangsdaten zum Online-Banking oder seiner Ausweisdaten zu

bringen. In der Folge können von den Tätern Geldtransaktionen ins Ausland oder

zu Finanzdienstleistern veranlasst werden, so dass eine Verfolgung der

Zahlungswege erheblich erschwert oder unmöglich gemacht wird, um die Täter zu

identifizieren.

Die Anrufer kommunizierten in englischer Sprache oder in gebrochenem Deutsch.

Bei den angezeigten Rufnummern handelte es sich um gefälschte Telefonnummern,

die meistens eine deutsche Vorwahl aufwiesen.

Daher bitte die folgenden Tipps beachten:

Microsoft meldet sich bei niemandem persönlich, um auf ein

Problem hinzuweisen!

Problem hinzuweisen! Keinen fremden Personen Zugriff auf persönliche Daten gewähren!

Bei tatsächlichen Problemen mit dem Computer an eine Fachfirma

wenden!

Ist man bereits von einem solchen Anruf betroffen:

den Computer vom Internet trennen

Passwörter (E-Mail, Onlinebanking, etc.) von einem sicheren Gerät

ändern

ändern Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Zahlungsdienstleistern zum

Stoppen der Transaktionen

Stoppen der Transaktionen Kontaktaufnahme mit dem eigenen Kreditinstitut für weitere

Maßnahmen

Maßnahmen Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten

Karlsruhe – Videostreife auf der Autobahn unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am Freitag war zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr eine

Videostreife der Verkehrspolizei auf den Autobahnen A5 und A8 im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe unterwegs.

Insgesamt gerieten 13 Fahrzeuglenker ins Visier der Streife. Acht Fahrer

überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich und müssen neben

einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer,

der bei erlaubten 80 lm/h mit mehr als 160 km/h gemessen wurde, muss gar mit

einem Fahrverbot von drei Monaten und mehreren Punkten rechnen. Vier Autofahrer

hatten den Sicherheitsabstand erheblich unterschritten. Auch ihnen drohen

Bußgelder und Fahrverbote. Weiterhin mussten die Nutzung von Mobiltelefonen

während der Fahrt, Verstöße gegen die Gurtpflicht und verbotswidriges Überholen

geahndet werden.

Sulzfeld – 50-Jähriger verletzt sich leicht nach Kellerbrand

Karlsruhe (ots) – Zu einem Kellerbrand bei dem ein 50 Jahre alte Hausbewohner

leicht verletzt wurde, kam es am Samstagabend in der Hasenstraße in Sulzfeld.

Durch eine Nachbarin wurde kurz nach 18 Uhr Rauch festgestellt, der aus der

geschlossenen Garage des Wohnanwesens drang.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Sulzfeld, die mit 60 Einsatzkräften vor Ort war,

konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Beim Brandausbruch befand sich die

Familie glücklicherweise nicht im Gebäude. Beim Öffnen der Garage durch den

Eigentümer wurde er von einer Rauchwolke erfasst, sodass er wieder heraus

torkelte und direkt rückwärts zu Boden fiel. Laut Angaben des Rettungsdienstes

verletzte sich der 50-Jährige dabei am Rücken und erlitt eine

Rauchgasintoxikation. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung

in eine Klinik gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand entstand der Brand

vermutlich durch einen technischen Defekt eines Elektroherdes im Kellerbereich.

Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Als Schaden wurden Rußablagerungen an Decke

und Wand benannt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Schadenshöhe wird auf

rund 500 EUR geschätzt.

Weingarten/Bruchsal – 26-Jähriger will nach Körperverletzung flüchten und rammt Polizeifahrzeug

Weingarten/Bruchsal (ots) – Am späten Samstagabend kam es auf der Autobahn 5

beim Parkplatz „Höfenschlag“ bei Weingarten zu einer Verfolgungsfahrt eines

Porsche Cayenne, dessen Fahrer zunächst ein Polizeiauto rammte und flüchtete.

Schließlich konnte ein mit Haftbefehl gesuchter 26 Jahre alter Pole auf der

Flucht nahe Bruchsal-Büchenau festgenommen werden.

Zunächst war am Samstag gegen 23.30 Uhr auf dem Parkplatz „Höfenschlag“ eine

Schlägerei gemeldet worden. Mehrere Streifen eilten vor Ort und ein

Dienstfahrzeug der Sprinterklasse wurde vorsorglich an der Parkplatzausfahrt

quergestellt, um Fluchtmöglichkeiten zu unterbinden.

Kurz darauf flüchtete der Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne, rammte das im

Weg stehende Dienstfahrzeug und überfuhr mit seiner anderen Fahrzeugseite eine

abgesenkte Leitplanke. Bei der anschließenden Verfolgung stieß das in

Schlangenlinien über drei Fahrstreifen fahrende Edel-SUV aufgrund eines

Reifenschadens bei Bruchsal-Büchenau gegen die Mittelleitplanke und blieb

liegen. Der Fahrer sprang in der Folge aus der Beifahrertür und rannte in das

angrenzende Feld, wo er bereits nach wenigen Metern von Beamten der

Autobahnpolizei festgenommen werden konnte.

Die in Richtung Norden führende Autobahntrasse musste in der Folge wegen eines

Trümmerfeldes kurzfristig voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von über 20.000 Euro.

Wie sich herausstellte, stand der 26-Jährige laut Vortest mit 2,12 Promille

unter Alkohol und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem sind die

Eigentumsverhältnisse des in Polen zugelassenen Porsches noch ungeklärt.

Möglicherweise sind auch aufgefundene Dokumente gefälscht worden. Ein Schlagring

und Medikamente wurden sichergestellt. Auch zwei Blutproben sind bei dem Fahrer

erhoben worden.

Weitere Ermittlungen, sowohl zu der ganzen Reihe von Vorwürfen, als auch zu drei

Mitfahrerer/-innen des Verdächtigen, werden vom Autobahnpolizeirevier Karlsruhe

geführt. Das Unfallgeschehen mit dem Dienstwagen bearbeiten indessen Beamte des

Verkehrsdienstes Heidelberg – Außenstelle Walldorf.

Darüber hinaus bestanden gegen den 26 Jahre alten Mann, der sich bei den

Ereignissen erheblich an der Hand verletzt hatte und ärztlich versorgt werden

musste, nationale wie auch internationale Fahndungsausschreibungen zur Haft.

Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam er daher am Sonntag in eine

Justizvollzugsanstalt.

Waghäusel – Unfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt

ungefähr 8000 Euro waren das Resultat eines Unfalls, der sich am Samstagmittag,

gegen 12 Uhr, in der Philippsburger Straße in Waghäusel ereignete.

Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Bora kam im Kurvenbereich der Philippsburger

Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und

kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes Benz. Dieser war besetzt

mit zwei Personen, 39 und 30 Jahre alt, die beide leicht verletzt wurden. Beide

Fahrzeuge wurden beschädigt, insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000

Euro.

Eine zufällig vorbeikommende Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs unterstützte die

Polizeibeamten und den Rettungsdienst bei den Maßnahmen vor Ort.

Kraichtal – Scheunenbrand durch defekten Ofen

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines defekten Ofens kam es in der Nacht

auf Montag zu einem Scheunenbrand

Mehrere Anwohner meldeten gegen 01:40 Uhr eine brennende Scheune „Am Ladebergle“

in Unteröwisheim. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die

Scheune,die als Wohnunterkunft genutzt wird, im Vollbrand. Durch die Freiwillige

Feuerwehr Kraichtal, die mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort

waren, konnte das Feuer nach zirka zwei Stunden vollständig gelöscht werden. Die

Bewohnerin der Scheune gab an, einen Holzofen frisch befeuert zu haben und

daraufhin schlafen gegangen zu sein. Als sie aufwachte stand bereits ein Teil

der Holzverkleidung in Flammen. Trotz eines Löschversuchs konnte sie das Feuer

nicht mehr selbständig löschen und verließ daraufhin die Scheune. Die Frau wurde

durch den Rettungsdienst vor Ort betreut, weder Sie noch ihre Haustiere wurden

durch den Brand verletzt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf

30.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Zeugen nach Diebstahl und Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem vorausgegangenen Diebstahl ereignete sich im

Bereich des Karlsruher Marktplatzes am Samstag gegen 20:30 Uhr eine

Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen. Da der bislang unbekannte

Tatverdächtige im Anschluss die Flucht ergriff, ist die Polizei aktuell auf der

Suche nach Zeugen.

Der Geschädigte hielt sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen zunächst

gemeinsam mit zwei Freunden an einer auf dem Marktplatz befindlichen Sitzbank

auf und hörte dort Musik. Hierzu hatte er seinen Rucksack, in welchem sich

Bluetooth-Lautsprecher sowie eine Geldbörse mit Bargeld befanden, abgezogen und

in unmittelbarer Nähe platziert. Es kamen drei weitere männliche Personen hinzu,

welche ebenfalls der Musik lauschten. Einer der drei Jugendlichen ergriff

plötzlich den Rucksack und rannte in Richtung Kaiserstraße davon. Der 18-Jährige

rannte dem Tatverdächtigen hinterher und konnte diesen einholen. Nach einem

Wortwechsel gab der Tatverdächtige den Rucksack wieder zurück, versetzte dem

Geschädigten jedoch kurze Zeit später einen Faustschlag. Anschließend flüchtete

der Tatverdächtige gemeinsam mit seinen beiden unbeteiligten Begleitern in

Richtung der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 16 und 17 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Hatte braune kurze Haare

Trug einen blau graue Steppjacke und Jeans

War in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721

6663311, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Mann am Bahnhof geschlagen

Karlsruhe (ots) – Am späten Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde im Bruchsaler

Bahnhof ein geistig eingeschränkter 48-jähriger Mann von zwei Jugendlichen

geschlagen. Nach ersten Befragungen hat der 48-Jährige die beiden laut

schreienden 16-Jährigen wohl zur Ruhe ermahnt und wurde dann von den beiden mit

Schlägen traktiert.

Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer. Aufmerksamen Zeugen ist es zu

verdanken, dass die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung durch

Polizeibeamte im Luisenpark festgestellt werden konnten. Einer der beiden

ergriff nochmals die Flucht, konnte aber durch eine Polizeibeamtin nach kurzer

Verfolgung zu Fuß festgenommen werden.

Der geschädigte Mann konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder

verlassen. Die beiden 16-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen an Erziehungsberechtigte überstellt. Einer der beiden stand deutlich

unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern

an.

Karlsruhe – Unbekannte Täter hebelten zwei Fahrscheinautomaten auf

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Montag hebelten bislang unbekannte Täter die

Fahrscheinautomaten in zwei Bahnen der Karlsruher Verkehrsbetriebe auf und

entwendeten darin befindliche Kassetten für Schein- und Münzgeld.

Laut ersten Feststellungen verschafften sich die Täter zu unbestimmter Zeit vor

03.30 Uhr Zutritt auf das in der Wikingerstraße gelegene Gelände. Dort gelangten

sie auf noch unbekannte Weise in zwei Bahnfahrzeuge und hebelten unter Einsatz

massiver Gewalt die zwei Fahrkartenautomaten auf. Sie konnten mitsamt den

Geldkassetten mit Diebesgut in noch unbekannter Höhe unerkannt entkommen.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bitte mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666 3611 in Verbindung setzen.

Bruchsal – Wohnungseinbruch in Bruchsal – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei unbekannte Diebe brachen am Freitagabend in eine Wohnung

in Bruchsal ein. Als sie von der nach Hause kehrenden Bewohnerin überrascht

wurden, ergriffen sie die Flucht.

Um 18.00 Uhr drangen zwei Männer über die Balkontür in die Wohnung im Bruchsaler

Mozartweg ein und durchwühlten darin mehrere Zimmer. Als wenig später die

Bewohnerin durch die Wohnungstür hereinkam und das Licht einschaltete, ergriffen

die beiden Täter durch die zuvor aufgebrochene Balkontür die Flucht. Ob sie bis

dahin schon Diebesgut an sich genommen hatten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten trotz des Einsatzes

eines Polizeihubschraubers am Abend nicht zur Ergreifung der flüchtigen

Einbrecher.

Die überraschte Zeugin beschrieb die beiden Männer als ungefähr 25-jährig, rund

185 cm groß und von schlanker Statur. Beide trugen graue Wollmützen, graue

Pullover und graue Hosen sowie dunkle Schuhe. Sie sollen untereinander in einer

osteuropäischen Sprache geredet haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe/Bundesautobahn A5 – Unfall mit sehr hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag kam es auf der Bundesautobahn A5 in

Höhe Karlsruhe-Nord zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Porsche.

Gegen 02:00 Uhr fuhr der Porsche hinter dem Lkw auf der mittleren Fahrspur der

BAB A5. Als der 20-jährige Fahrer zum Überholen ansetzte, kollidierte er

vermutlich aufgrund falsch eingeschätzter Geschwindigkeit mit dem Heck des Lkw.

Daraufhin schleuderte der Porsche an die linke Leitplanke und von dort über alle

drei Fahrspuren zurück, sodass er am rechten Waldrand zum Stehen kam. Beide

Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die 19-jährige Beifahrerin

des Unfallverursachers wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der

20-Jährige wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der

Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 75.000 Euro geschätzt.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Freitag 12 Uhr

und Sonntag 20 Uhr in der Neuburger Straße in Rheinstetten, bei dem der

Unfallverursacher einen Schaden von rund 2.000 Euro anrichtete und im Anschluss

flüchtig ging.

Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand

geparkten Opel. Trotz des entstandenen Schadens am Kotflügel, an der Stoßstange

sowie am vorderen linken Reifen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt

von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Ettlingen auf der Suche nach

Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu

melden.

Kraichtal – Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe brachen am Samstag in ein Wohnhaus in

Münzesheim ein.

Zwischen 15.00 und 19.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter über die

Gebäuderückseite Zugang in das Haus in der Fasanenstraße und dursuchten dann

alle Zimmer nach Wertgegenständen. Bei einer ersten Nachschau fehlten eine

Damenarmbanduhr und diverser Modeschmuck. Zeugen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter 07253 8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbrecher stehlen Uhren und Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe brachen am Samstag in ein Wohnhaus in der

Karlsruher Nordweststadt ein und entwendeten daraus Wertgegenstände und Bargeld.

Zwischen 09.45 und 19.15 Uhr drangen der oder die Unbekannte(n) durch ein

Fenster gewaltsam in das Haus in der Oppauer Straße ein. Dann durchwühlten sie

Schränke und Kommoden und stahlen nach derzeitigem Kenntnisstand zwei

Armbanduhren und Bargeld, bevor sie das Anwesen wieder unentdeckt verließen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Aussichtsplattform und Spielplatz geräumt

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, stellten Mitarbeiter

des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Karlsruhe auf der Aussichtsplattform

und dem benachbarten Erlebnisspielplatz am Karlsruher Turmberg eine große Anzahl

an Personen fest. Diese hatten sich, nicht zuletzt wegen des schönen Wetters,

dort zum Picknick niedergelassen. Aufgrund der hohen Personenzahl war ein

Einhalten der Mindestabstände nicht möglich, außerdem wurde oft kein

Mund-Nasen-Schutz getragen. In Absprache mit der Stadt Karlsruhe konnten die

Menschen durch Polizeibeamte und Mitarbeiter der Stadt davon überzeugt werden,

beide Örtlichkeiten zu verlassen und Mund und Nase zu bedecken. Alle Personen

zeigten sich in belehrenden Gesprächen einsichtig und begaben sich nach Hause.

Kostenpflichtige Verwarnungen mussten nicht ausgesprochen werden. Anschließend

wurde die Aussichtsplattform mittels eines durch die Stadt Karlsruhe

aufgestellten Zaunes gesichert.

Karlsruhe – Pedelec-Diebe nach Zeugenhinweis auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) – Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei in Karlsruhe am

Freitagabend zwei Männer auf frischer Tat fest, die gerade ein Elektrofahrrad

aus einem Hinterhof stehlen wollten. In der Wohnung des einen Verdächtigen

fanden die Beamten wenig später ein weiteres, mutmaßlich gestohlenes Fahrrad.

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte gegen 18.00 Uhr die Polizei, nachdem er

in einem Hinterhof in der Karlstraße zwei Männer beobachtet hatte, die sich in

verdächtiger Weise an einem Elektrofahrrad zu schaffen machten. Die alarmierten

Streifenbeamten konnten die beiden 28- und 46-jährigen Verdächtigen noch am

Tatort stellen. Die Männer hatten einen Bolzenschneider, eine Blechschere und

ein Einhandmesser dabei und räumten ihr Tatvorhaben ein. Weil die Beiden auch

für weitere Fahrraddiebstähle in Betracht kamen, durchsuchten die Polizeibeamten

im Anschluss auch die Wohnung des 46-Jährigen und fanden darin ein weiteres

Fahrrad, dessen Eigentumsverhältnisse klärungsbedürftig waren.

Die beiden Männer müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten

Diebstahls in einem besonders schweren Fall rechnen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Linkenheim-Hochstetten – Nachtrag zur Meldung vom

06.11.2020 „Mann wird bei Streit lebensgefährlich verletzt“ – Tatverdächtiger in

Untersuchungshaft

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagabend in einer

Gemeinschaftsunterkunft in Linkenheim-Hochstetten zu einem Streit zwischen zwei

eriträisch-stämmigen Männern, bei dem ein 38-jähriger Tatverdächtiger seinen

Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben

soll.

Nachdem der Verdächtige zunächst flüchtete, konnte er am Freitagabend

festgenommen werden. Der 38-Jährige war gegen 19:45 Uhr beim Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz vorstellig geworden, um dort eine Straftat zu seinem

Nachteil anzuzeigen. Als die Beamten den Gesuchten erkannten, nahmen sie ihn in

Gewahrsam.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in

Vollzug setzte.

Wohnungseinbrecher bei Tatausführung gestört – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Zwei unbekannte männliche Täter verschafften sich am 06.11.2020

gegen 18.00 Uhr Zugang zu einer Wohnung im Bruchsaler Mozartweg. Die Täter

wurden durch die heimkommende Wohnungsbesitzerin bei ihrem Vorhaben gestört und

sie flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Beide Täter sollen ca. 25 Jahre alt , 185 cm groß und schlank sein. Die Täter

trugen beide graue Wollmützen, graue Pullover, graue Hosen und dunkle Schuhe.

Hinweise zu den Tätern bzw. auffällige Fahrzeuge im Nahbereich des Mozartweges

erbittet das Polizeipräsidium Karlsruhe an das Polizeirevier Bruchsal, Tel.:

07251 / 7260.