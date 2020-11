Mannheim-Sandhofen: Unbekannte Täter hebeln Tür zu Restaurant auf – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen (ots) – Zwei unbekannte junge Männer verschafften sich am

Samstagabend gegen 23.00 Uhr unberechtigt Zutritt zum Innenbereich eines einer

Bäckerei angeschlossenen Restaurants in der Frankenthaler Straße, indem sie mit

einem unbekannten Gegenstand eine Schiebetür aufhebelten. Über einen

Bewegungsmelder wurde Alarm ausgelöst, woraufhin die beiden Unbekannten

flüchteten. Hierbei wurden sie von einem Zeuge beobachtet, der sofort die

Polizei verständigte. Die Fahndung nach den beiden jungen Männern blieb

erfolglos. Einer der beiden Unbekannten, hellhäutig, war mit einem schwarzen

Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet. Die zweite Person, die

als dunkler Typ mit dunklem Bart beschrieben wurde, trug einen hellen Pullover,

eine Jeans und eine Wollmütze. Beim jetzigen Kenntnisstand wurde bei dem

Einbruch nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit

nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Personen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Telefon

0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Lindenhof: Ruhestörung durch lautes Motorengeräusch – Verstöße gegen die CoronaVO

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Samstagabend häuften sich im Stadtteil Lindenhof

die Beschwerden von Anwohnern wegen ruhestörenden Lärms durch lautes

Motorengeräusch zahlreicher Autofahrer. Gegen 23.30 Uhr konnten am

Stephanienufer rund 30 hochmotorisierte Autos festgestellt werden, deren Fahrer

unnötigen und ohrenbetäubenden Lärm verursachten, indem sie die Motoren ihrer

leistungsstarken Fahrzeuge immer wieder laut aufheulen ließen. Laut Kennzeichen

stammten die Fahrzeuge aus dem gesamten Umland. Beim Eintreffen mehrerer

Funkstreifen entfernte sich ein Großteil der Fahrzeuge von der Örtlichkeit. Die

Örtlichkeit war nach deren Verlassen von zurückgelassenem Unrat übersät. Einige

Fahrzeugführer konnten jedoch kontrolliert werden. Gegen diese wurden

entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nach den Kontrollen verlagerte Gruppe der Autofahrer auf den Parkplatz eines

Lokals in der Rheinkaistraße. Hier versammelten sich wiederum mehr als 10

Personen, die allesamt aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Da die

Abstandsregeln durch die Gruppe nicht eingehalten wurden, erläuterten die

Beamten den Anwesenden die Regelungen und drangen auf deren Einhaltung.

Ein 22-Jähriger zeigte sich dabei völlig uneinsichtig und verweigerte zudem die

Personalienangabe. Unter Anwendung von Zwang konnten schließlich seinen

Personalien erhoben werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstosses gegen

die CoronaVO sowie wegen Verweigerung der Personalienangabe.

Mannheim-Schönau: Unbekannte Einbrecher erbeuten Silberbesteck und fünfstellige Bargeldsumme – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstagabend

17.45 Uhr bis Sonntag 02.30 Uhr hochwertiges Silberbesteck und eine Bargeldsumme

im fünfstelligen Bereich aus einem Anwesen in der Graudenzer Linie. Mit einem

bislang unbekannten Gegenstand hebelte der oder die unbekannten Täter die

Haustüre im Bereich des Schließzylinders auf, um ins Innere der Wohnung zu

gelangen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und eine Spurensuche durch die zentrale Kriminaltechnik veranlasst.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, setzen

sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung.

Mannheim-Oststadt: Einbruch in Kiosk – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Oststadt (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in ein Kiosk im Stadtteil Oststadt ein. Die Einbrecher hebelten zwischen

Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr den Rollladen des Kiosks im Unteren

Luisenpark in der Kolpingstraße auf und drangen in den Innenraum ein. Hier

ließen sie eine Geldkassette mit Bargeld, Speiseeis aus einer Gefriertruhe sowie

mehrere Getränke mitgehen. Ein Zeuge hatte den Einbruch gegen 9.30 Uhr

festgestellt und die Polizei verständigt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannehim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag

im Stadtteil Neckarstadt-West entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ein 43-jähriger Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem BMW in der Langstraße in

Richtung Itzsteinstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gärtnerstraße missachtete

er die Vorfahrt eines 23-jährigen Honda-Fahrers, der die Gärtnerstraße in

Richtung Dammstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt.

Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, insbesondere gab

ein Beteiligter an, durch ein verkehrswidrig geparktes Fahrzeug in der Sicht

behindert gewesen zu sein. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben und bittet diese sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Streit zwischen zwei Männern eskaliert – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 38

Jahren eskalierte am Sonntagabend im Stadtteil Rheinau. Die beiden Männer waren

kurz vor Mitternacht in der Straße „Dänischer Tisch“ in Streit geraten, der im

weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten ausartete. Während der

Auseinandersetzung stürzte der 36-Jährige zu Boden und zog sich dabei eine stark

blutende Verletzung am Kinn zu. Zeugen verständigten daraufhin Polizei und

Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Rettungskräfte baute sich der 36-Jährige

aggressiv von diesen auf, entfernte sich dann jedoch in Richtung Schifferstadter

Straße von der Örtlichkeit. Dabei trat und schlug er gegen zahlreiche geparkte

Fahrzeuge. Der ebenfalls verletzte 36-Jährige musste von den Rettungskräften

währenddessen im Krankenwagen behandelt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte

der 36-jährige Mann schließlich in der Schifferstadter Straße am Boden liegend

aufgefunden werden. Auch er musste durch Rettungskräfte behandelt werden. Da

beide beteiligten Männer stark alkoholisiert und äußerst aggressiv, auch gegen

die Rettungskräfte, waren, wurden sie in Polizeibegleitung in Krankenhäuser

eingeliefert werden. Näheres zu Art und Schwere der Verletzungen ist nicht

bekannt.

In der Schifferstadter Straße konnten durch eine Polizeistreife im Nachgang

zahlreiche Fahrzeuge, die teils beschädigt, teils blutverschmiert waren,

festgestellt werden.

Zur Klärung der Tat und des Tathergangs sucht die Polizei Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können. Zudem werden Geschädigte gesucht, deren

Fahrzeuge in der Schifferstadter Straße beschädigt oder blutverschmiert wurden.

Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau,

Tel.: 0621/83397-0.

Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend gegen

23.40 Uhr am Exerzierplatz den Fahrer eines Pkw, der ihnen wegen seinen

auffälligen Verhaltens aufgefallen war. Hierbei kamen zahlreiche Verstöße zum

Vorschein. Der 29-jährige Fahrer verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und

sein Fahrzeug war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Außerdem bestätigte

ein Atemalkoholtest die Vermutung, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Mit 1,8 Promille lag er deutlich über dem Grenzwert. Dem Fahrer wurde eine

Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wurde nach Entfernung der Kennzeichen

sichergestellt. Der ungültige Führerschein wurde einbehalten. Der 29-Jährige

muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen die

Abgabenordnung und des Pflichtversicherungsgesetztes sowie wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Mannheim / Käfertal: Fahrerflucht durch unbekannten Täter; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug

zwischen Freitag dem 06.11.2020 und Samstag dem 07.11.2020 einen in der

Wasserwerkstraße geparkten weißen Opel. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise

auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0621-718490 mit

dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal in Verbindung zu setzen.