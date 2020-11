Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Baucontainer – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es am

Sonntag gegen 21:30 im Wiesentalweg am Skaterpark. Ein bislang unbekannter Täter

versuchte in einen abgestellten Bauwagen zu gelangen, als eine Polizeistreife

auf ihn aufmerksam wurde und er flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung

verlief negativ. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der

Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 1,06 Promille Verkehrsunfall verursacht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Sonntag gegen 22:40 Uhr in der Carl-Theodor-Straße. Ein 84-Jähriger Kia-Fahrer

streifte einen geparkten Audi und fuhr anschließend einfach davon. Der Fahrer

des Audi holte den Kia-Fahrer an einer roten Ampel ein und verständigte die

Polizei. Die hinzugerufenen Beamten führten nach der Unfallaufnahme einen

Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über einem Promille bei dem

84-Jährigen Mann ergab. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, der Führerschein und

der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000

EUR.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

zwischen 03:00 Uhr und 09:45 Uhr an der Kreuzung Karlstraße/ Potsdamer Weg. Ein

bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem Straßenschild an der

Einmündung Potsdamer Weg/Karlstraße, sodass dieses nach hinten gebogen wurde und

dabei den Zaun und das Mauerwerk des dahinterliegenden Grundstücks beschädigte.

Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit

noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der

Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen – eine leicht verletzte Person

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es

am Samstag gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Friedrichsfelder Straße / Hauptstraße

im Ortsteil Edingen. Eine 57-Jährige Motorradfahrerin wollte mit ihrem Motorrad

von der Friedrichsfelder Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen, als sie

nach einigen Metern nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand

fuhr, welche dabei beschädigt wurde. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall

leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: 40-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt – Sachschaden ca. 11.000 Euro

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Samstag kurz

nach 9 Uhr auf der Landesstraße 546 zwischen Reilingen und Neulußheim wurde die

40-jährige Fahrerin eines BMW leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Die BMW-Fahrerin wollte nach links auf einen

Waldparkplatz abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehr anhalten. Ein

nachfolgender 34-jähriger Fahrer eines Mercedes erkannte die Situation zu spät

und fuhr trotz Vollbremsung ins Heck des BMW. Aufgrund von ausgelaufenem Öl

waren die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim sowie eine Spezialreinigungsfirma im

Einsatz.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalen hausen auf Trimm-Dich-Pfad – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vandalen haben in der Nacht von Freitag

auf Samstag (06./07.11.2020) auf dem Trimm-dich-Pfad in der Sternallee gehaust.

Wie sich herausstellte, wurden zwei Verkehrszeichen weggerissen sowie ein

Mülleimer demontiert, der Sockel samt Betonfundament aus dem Boden gezogen und

Papierkorbinhalt auf der Anlage verteilt. Beide Verkehrszeichen und der Sockel

wurden ca. 200 Meter über den Pfad gezogen und im Bereich der Klimmzugstangen

ineinander verkeilt abgelegt. Des Weiteren wurde der Hochsitz eines Jägers

umgeworfen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen

gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 45-jährige Radfahrerin von Hund gebissen – Hundehalterin gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde

eine 45-jährige Radfahrerin in der Kümmelbacher Straße von einem Hund gebissen.

Als sie an einer Frau mit zwei Hunden vorbeifuhr sprang einer der Hunde hoch und

biss am rechten Unterschenkel. In der Aufregung erfragte sie keinen Namen oder

eine Telefonnummer und fuhr nach Hause. Zu einem späteren Zeitpunkt begab sie

sich in ärztliche Behandlung und zeigte den Vorfall am Sonntagmittag bei der

Polizei an. Nach ihr Angaben war die Hundehalterin ca. Anfang 20, ca.170 cm

groß, schlank und hatte blonde Haare. Bei dem Hund soll es sich um einen

kniehohen Mischling mit dunkelbraunem oder schwarzem Fell gehandelt haben. Die

Hundehalterin oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei in Neckargemünd zu

melden.

Schönau/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Vor Polizeikontrolle geflüchtet – Böschung herabgestürzt und überschlagen – Fahrer unbekannt

Schönau/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr

flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer eines Fiat in der Bahnhofstraße in

Neckargemünd vor einer Polizeikontrolle. Beim Erkennen des Streifenwagens

beschleunigte der Fahrer stark und raste mit teilweise weit über 100 km/h über

die Friedensbrücke in Richtung Neckarsteinach davon. Dabei überholte er mehrere

Autos und missachtete das Rotlicht von Ampeln. In Neckarsteinach verlor die

Polizeistreife das Auto aus den Augen. Eine Überprüfung an der Halteranschrift

brachte keine weiteren Erkenntnisse. Um 8.45 Uhr meldete ein Verwandter des

Fahrzeughalters den Fiat beim Polizeirevier Neckargemünd als gestohlen. Kurz

nach 9 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass im Abhang auf der Kreisstraße

zwischen 4116 zwischen Grein und Schönau ein Auto liegen würde. Bei der

Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten Fiat handelt. Der

Fahrer war nach den bisherigen Ermittlungen durch überhöhte Geschwindigkeit von

der Straße abgekommen, hatte eine Bake und einen Leitpfosten beschädigte und war

die Böschung hinuntergestürzt. Dabei überschlug sich das Auto und wurde total

beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Das Auto wurde von

der Freiwilligen Feuerwehr aus Schönau geborgen und anschließend sichergestellt.

Ein Abschleppdienst brachte das Auto zur Untersuchung nach Mannheim. Die

weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 0621/174-4111 zu melden.