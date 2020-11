Heidelberg-Boxberg: Filmaufnahmen durch angebliche Polizeibeamte – Polizei sucht Betroffene

Heidelberg-Boxberg (ots) – Bereits am Donnerstag, den 29.10.2020, beobachtete

eine 51-jährige Zeugin gegen 10:30 Uhr auf einem Waldweg nahe des ISG Hotels im

Stadtteil Boxberg drei junge Männer, die drei junge Frauen durchsucht bzw.

abgetastet haben sollen. Eine der männlichen Personen sei mit einer Weste mit

der Aufschrift „Polizei“ bekleidet gewesen. Eine vierte Person soll die

Situation mit dem Mobiltelefon gefilmt haben. Polizeiliche Einsatzmaßnahmen

fanden an dieser Örtlichkeit zum genannten Zeitpunkt weder durch uniformierte

noch durch zivile Polizeibeamte statt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Situation beobachtet haben

oder zu der beschriebenen Personengruppe gehören, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Verdacht eines Raubdelikts – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Wie der Polizei erst später mitgeteilt wurde, soll es am

Mittwoch, 04.11.2020 gegen 14.45 Uhr in der Vangerowstraße in Höhe des

Wehrsteges zu einem Raubdelikt gekommen sein. Ein 31-jähriger Mann gab an, dass

er an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbeigelaufen und plötzlich

angegriffen, geschlagen und getreten worden sei. Anschließend habe man ihm den

Rucksack weggenommen. Nach einer folgenden Rangelei seien die Täter unter

Zurücklassung des Rucksacks geflüchtet. Wenig später habe er festgestellt, dass

daraus ein Mobiltelefon, ein Armkettchen und der Geldbeutel sowie ein Medikament

entwendet worden wären. Alle Tatverdächtige sollen a. 17-18 Jahre alt und

zwischen 180 und 190 cm groß sein. Einer soll ein braunes T-Shirt und blaue

Hosen und einer ein rotes Kapuzenshirt, blau/weiße Hosen und schwarze Schuhe

getragen haben. Der dritte Täter soll eine Schildmütze verkehrt herum aufgehabt

haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Heidelberg : Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf L600a

Heidelberg: (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 6 Uhr auf

der L 600a / an der Kreuzung Speyerer Straße / Grasweg wurden drei beteiligte

Personen leicht verletzt. Ein Citroen, der auf dem Grasweg geradeaus in Richtung

Kirchheim fuhr, kollidierte mit einem Audi, der auf der B 535, auf der

Überleitung zur Speyerer Straße in Richtung Heidelberg unterwegs war. Durch den

Aufprall wurden beide Fahrer, sowie ein Beifahrer leicht verletzt. Alle Personen

wurden noch am Unfallort durch ein Rettungsteam medizinisch erstversorgt und

anschließend zur weiteren Beobachtung in nahegelegene Kliniken gebracht. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe

des Sachschadens wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt. Überdies wurde ein

Straßenschild der Stadt Heidelberg beschädigt. Die Fahrbahn, die während der

Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst einseitig gesperrt war, konnte gegen

8.30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes

Mannheim, welcher der beiden Fahrer das Rotlicht missachtete, dauern an. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich unter Telefon 0621/174-4222 zu melden.