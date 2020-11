Versuchter Einbruch in Postbankfiliale

Worms (ots) – Heute, in den frühen Morgenstunden wurde versucht, in die Postbankfiliale Am Römischen Kaiser einzubrechen. Kurz nach 3 Uhr ging der Alarm beim Sicherheitsunternehmen ein, als unbekannter Täter vom Vorraum der Bank aus versuchte mittels Brecheisen die Glastüren aufzuhebeln. Dabei wurde Sachschaden an den Türen verursacht, ein Eindringen in die Filiale gelang dem Täter nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht in der Mittelrheinstraße

Worms (ots) – Am Samstag, dem 07.11.2020, kam es in der Mittelrheinstraße in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen weißen BMW 1er morgens gegen 09:00 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Nummer 16 ab und begab sich zu seiner Arbeitsstelle. Als er gegen 16:30 Uhr zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Heckbereich fest.

Der Geschädigte konnte sich lediglich daran erinnern, dass morgens bereits ein LKW hinter seinem Fahrzeug stand, als er es abgestellt hatte. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem genannten LKW geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung.