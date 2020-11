Findlinge quer auf die Fahrbahn gelegt – Zeugen gesucht!

Breitenbach am Herzberg (ots) – Unbekannte Täter legten vor Sonntag 08.11.2020 gegen 19:40 Uhr, 13 Pflastersteine oder Findlinge in der Größe 15 cm X 15 cm quer auf die Fahrbahn der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 8. Ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld konnte sein Fahrzeug gerade noch rechtzeitig vor den Hindernissen abbremsen.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Ballen in Brand gesetzt

Grebenhain (ots) – Am Freitagabend 06.11.2020 gegen 21:30 Uhr, brannte in einer Feldgemarkung zwischen Vaitshain und Nösberts-Weidmoos eine größere Anzahl von Strohballen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Grebenhain stand der Ballenhaufen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Die Polizei Lauterbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist es wahrscheinlich, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Wer im Bereich um die Brandstelle zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots) – Am Donnerstag den 05.11.2020 um 16:56 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem schwarzen Skoda Octavia den Sonnenweg in Richtung Goethestraße. Zur selben Zeit befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem schwarzen City Line Pedelec die selbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Sonnenwegs Hausnummer 6 touchierte der 60-jährige Pkw-Fahrer das Pedelec und verursachte einen Schaden.

Ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern verließ der Mann den Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 70 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niederaula (ots) – Am Sonntag 08.11.2020 um 22:00 Uhr, kam es zu einer Beschädigung an einem silbernen Audi A4 Avant, als der 19-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 62 von Niederaula kommend in Richtung Beiershausen befuhr. Auf mittlerer Strecke zwischen beiden Ortschaften lag ein Gegenstand auf der Fahrbahn und der 19-jährige Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verursacher diesen Gegenstand aufgrund nicht ausreichend gesicherter Ladung verlor. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots) – Am Donnerstag 05.11.2020 um 22:00 Uhr, parkte ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen schwarzen VW Golf am rechten Straßenrand in Höhe der Straße Falkenblick 32. Als der Mann am Samstag, den 07.11., um 09:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich beim Wenden in einer gegenüberliegenden Hofeinfahrt, seinen geparkten Golf beschädigt hatte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Diesel-Diebstahl

Künzell – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Freitag (06.11.) Diesel aus einem Lkw, der auf dem Autobahnparkplatz (BAB7) Pilgerzell, Fahrtrichtung Süd, abgestellt war. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Gasflaschen

Hofbieber – In der Nacht auf Samstag (07.11.) stahlen Unbekannte circa 50 Gasflaschen von einem Baumarktgelände in der Raiffeisenstraße. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport der Flaschen ein größeres Fahrzeug nutzten. Wer Hinweise zu solch einem Fahrzeug oder verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Büroräume

Hünfeld – Samstagabend (07.11.), gegen 19 Uhr, brachen Unbekannte in der Jahnstraße in die Büroräume eines Steuerbüros ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Dabei wurden sie offenbar gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht. Sie hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Fitnessstudio

Fulda – Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (06.11) und Sonntagmorgen (08.11.) in ein Fitnessstudio in der Flemingstraße ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Süßigkeiten, IT-Equipment und Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Kirtorf (ots) – Zwischen dem 1. und 8. November stahlen Unbekannte im Rabenbornsweg das Kennzeichen F-C 3816 eines Anhängers. Der Anhänger einer Autovermietung stand auf dem Parkplatz der Gleentalhalle. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Am Freitagmorgen (06.11.), zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, brachen Unbekannte in der Wilhelm-Engelhardt-Straße in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und suchten im Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und hinterließen 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda – Unbekannte brachen am Freitagabend (06.11.), gegen 18 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Steinweg ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Treppenhaus und brachen eine Wohnungstür im ersten Stock auf. Sie durchsuchten die Wohnräume und flüchteten augenscheinlich ohne Diebesgut. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Wildeck/Obersuhl – Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag (07.11.) in ein Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Eisenacher Straße ein. Bei der Suche nach Diebesgut lösten die Täter den Melder aus und flüchteten ohne Beute. Sie hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Möbelgeschäft

Bad Hersfeld/Hohe Luft – In der Nacht auf Samstag (07.11.) brachen Unbekannte in der Carl-Benz-Straße in ein Möbelgeschäft ein. Die Täter lösten dabei den Einbruchsmelder aus und flüchteten ohne Diebesgut. Sie hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Glasfront von Gartenmarkt beschädigt

Hauneck/Unterhaun – Unbekannte warfen in der Nacht auf Samstag (07.11.) eine Scheibe der Glasfront eines Gartenmarktes in der Straße “Am Wäldchen” ein und verursachten 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnmobil aufgebrochen

Bad Hersfeld – In der Nacht auf Samstag (07.11.), gegen 2:30 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße “Am Weinberg” in ein Wohnmobil ein. Sie durchsuchten das Fahrzeug und stahlen diverse persönliche Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

