Bei Umzug nach Deutschland auch das Auto ummelden

Kaiserslautern (ots) – Im Nachtdienst von Sonntag auf Montag haben Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrten im Stadtgebiet zahlreiche Fahrzeuge überprüft.

Das Augenmerk der Polizisten lag dabei verstärkt auf der Zulassung von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen. Bei den Überprüfungen kamen die Beamten sechs Fahrzeughaltern auf die Schliche, die schon seit längerem ihren festen Wohnsitz in Kaiserslautern, beziehungsweise einem anderen Ort in Rheinland-Pfalz gemeldet haben, deren Auto aber nach wie vor im Ausland zugelassen ist, vermutlich um die deutsche Kraftfahrzeugsteuer zu umgehen. Gegen alle sechs wird deshalb nun wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. |elz

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Sonntagmittag ist ein Autofahrer aufgefallen. Als Polizeibeamte den 33-Jährigen kurz nach 12 Uhr in der Spittelstraße stoppten und überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Er räumte ein am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit zur nächsten Dienststelle.

Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen eine Blutprobe. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |elz

Moped gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Samstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Wie der Besitzer der Polizei meldete, verschwand die Maschine des Herstellers Skyteam, Model “Monkey” zwischen 02:15 Uhr und 13:15. Das schwarze Moped war an einem Zaun in Höhe der Hausnummer 68 mit einer Stahlkette gesichert abgestellt worden.

Die Maschine hat einen Wert von über 1.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz