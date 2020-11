Zahlreiche Schilder beschädigt und 200 Schilder gestohlen – Zeugen gesucht

Lingenfeld (ots) – In der Nacht von Samstag 07.11.2020 auf Sonntag 08.11.2020 zogen bislang unbekannte Täter durch die Schwegenheimer und Germersheimer Straße in Lingenfeld. Dabei beschädigten sie zahlreiche Tempo 30 Schilder und Figuren. Diese wurden im Rahmen der Bürgerinitiative Lingenfeld beschafft und aufgestellt. Bei weiteren Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass insgesamt 200 Schilder im Gesamtwert von über 200 EUR gestohlen wurden.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 und 9 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Wirklich nur ein Bier?

Germersheim (ots) – Am Sonntagabend 08.11.2020 wurde ein 53-jähriger Autofahrer in der Richthofenstraße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Er gab an, lediglich ein Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von 0,87 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Verfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.