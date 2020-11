Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss kontrolliert

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 08.11.2020 gegen 04:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 32-jährigen Autofahrer in der Berliner Straße. Der 32-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ein auf der Polizeidienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Der 32-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Bushaltestelle beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 08.11.2020 wurde eine Glasscheibe eines Bushaltestellenunterstandes am Bahnhof Rheingönheim beschädigt (Seite Wöllnerstraße). Der Schaden wurde gegen 20 Uhr durch eine Polizeistreife bemerkt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 08.11.2020 kam es an der Kreuzung Kaiserwörthdamm / Adlerdamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte nach links abbiegen und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 35-Jährigen zusammen.

Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 21.000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 08.11.2020 gegen 18:30 Uhr wurde ein weinroter VW Golf in der Dammstraße durch einen Unfall beschädigt. Ein grauer Opel soll beim Ausparken gegen dessen Heckstoßstange gefahren sein. Der graue Opel fuhr nach dem Unfall jedoch weiter. Zeugen konnten den Unfall beobachten, jedoch kein Kennzeichen ablesen. Durch den Unfall entstand an dem VW Golf ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat am Sonntagabend den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen grauen Opel geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen zwischen dem 07.11.2020, 6 Uhr und dem 08.11.2020, 16 Uhr, in ein kastenwagenähnliches Auto, das zum Verkauf von Kioskartikeln genutzt wird, ein. Sie stahlen diverse Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz in der Carl-Bosch-Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Spatenstraße/Sedanstraße kam es am Sonntag 08.11.2020 gegen 19:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Mofafahrer und sein 15-jähriger Sozius wurden hierbei leicht verletzt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass der Jugendliche die Vorfahrt eines 65-jährigen Autofahrers missachtet haben dürfte und es hierdurch zur Kollision kam. Am Mofa entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Montag 09.11.2020 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Saarlandstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 23-jähriger Autofahrer soll beim Wenden die neben ihm fahrende Straßenbahn übersehen haben und stieß mit dieser zusammen.

Nach dem Zusammenstoß rollte das Auto gegen einen Verteilerkasten. Der 23-jährige Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Insassen der Straßenbahn blieben alle unverletzt. Darüber hinaus entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.