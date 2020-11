Im Schulgebäude randaliert, Schwalbach am Taunus, Ober der Röth, Samstag, 07.11.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020, 11:15 Uhr

(jn)Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonntag illegal in einer Schwalbacher Schule aufgehalten und einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Die Täter betraten das Gebäude in der Straße „Ober der Röth“, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten und beschmierten dann im Innenraum mehrere Wände. Derzeit ist noch unklar, ob die Unbekannten auch Gegenstände vom Tatort entwendet haben.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei.

Brennender Unrat löst Einsatz aus, Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Sonntag, 08.11.2020, 16:39 Uhr

(jn)In Schwalbach kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz, da mehrere Unbekannte im Bereich des Arboretums Müll angezündet hatten. Um 16:40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert und stellte dann am Tatort auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz an der Straße „Am Weißen Stein“ abgebrannte Pyrotechnik sowie bereits von der Feuerwehr abgelöschte alte Reifen und Dämmwolle fest. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Verursachern um drei Jungs im Alter von 10 bis 15 Jahre handeln, die etwa 1,65 Meter groß gewesen sein sollen. Zwar entstand durch das Feuer kein Sachschaden, jedoch ermittelt die Polizei nun wegen Hausfriedensbruch und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Polizei warnt immer wieder vor dem Abrennen solcher Feuerwerkskörper. Zum einen können hierdurch Tatbestände einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat erfüllt werden, zum anderen birgt der meist unsachgemäße Gebrauch und die fehlende Ausbildung in diesem Bereich ein hohes Gefährdungs- und Verletzungspotenzial für den Benutzer sowie für Unbeteiligte.

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Konsequenzen nach Drogenkonsum, Hofheim am Taunus, Bundesstraße 519, Montag, 09.11.2020, 02:15 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben Hofheimer Polizisten einen 38-jährigen Autofahrer kontrolliert, was gleich mehrere Konsequenzen für den Mann zur Folge hatte. Gegen 02:15 Uhr war der 38-Jährige im Bereich der B 519 bei Hofheim aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen und in der Folge von den Beamten überprüft worden. Diese stellten zunächst fest, dass der mitgeführte Führerschein des Mannes zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Zudem ergab sich auch aufgrund „süßlichen“ Geruches in dem Pkw der Verdacht, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Da auch ein Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte, musste er zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache gebracht werden. Mangels festen Wohnsitzes wurde der Delinquent erst nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Meldungen vom Wochenende

Betäubunsmittelverstoß, Flörsheim, Kleine Schloßstraße Sonntag, 08.11.2020, 01:30 Uhr (fm) Nachdem heute Nacht ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit einer Streife auffiel, konnte es in Flörsheim-Weilbach angetroffen werden, einer der Insassen führte Betäubungsmittel mit sich. Gegen 01:15 Uhr bemerkte eine Streife der Hofheimer Polizei einen BMW in Hattersheim, welcher mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Flörsheim fuhr. Die beiden Insassen stellten den Wagen in der Haydnstraße ab und versuchten zu Fuß zu flüchten. Einer der Männer konnte schließlich in der „Kleinen Schloßstraße“ festgenommen werden. Er führte eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten umgehend nach dem zweiten Flüchtigen, dieser konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde wegen des Geruchs nach Betäubungsmitteln mit einem Diensthund durchsucht und anschließend abgeschleppt, die weiteren Ermittlungen werden durch die Hofheimer Kriminalpolizei geführt.

Wohnungseinbruch, Hofheim am Taunus – Wildsachsen, An der Münchhecke, Sonntag, 08.11.20202, 03:15 Uhr (fm) Eine geringe Menge Bargeld wurden bei einem Einbruch in eine Wohnung in der vergangenen Nacht in Wildsachsen gestohlen. Durch die Terrassentür verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu der Wohnung. Diese war zwar ge- aber nicht verschlossen. Die Geschädigte wurde durch die Geräusche beim Durchwühlen ihrer Wohnung geweckt und machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin sie einen Täter fliehen sehen konnte. Aus ihrem Geldbeutel wurde bei der Tat ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Täter kann nur beschrieben werden als „männlich“ und bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Hofheim (TEL: 06192 – 2079 0).

Sportlenkrad ausgebaut, Kelkheim am Taunus, Altkönigstraße, Freitag, 06.11.2020 – Samstag, 07.11.2020 (fm) Aus einem in Kelkheim geparkten Wagen stahlen bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag das Sportlenkrad. Der BMW stand auf einem Parkplatz in der Altkönigstraße. Der oder die Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein, öffneten das Fahrzeug und bauten das Sportlenkrad samt Airbag aus (Wert ca. 4000EUR). Es entstand ein Sachschaden von 2000EUR. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Hofheim geführt. Hinweise bitte an TEL: 06192 – 2079 0

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem, Flörsheim, Frankfurter Straße Ecke Raunheimer Str., Sonntag, 08.11.2020 um 02:38 Uhr (fm) Eine verletzte Person, zwei beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 30.000EUR Sachschaden sind das Ergebnis einer vermeintlichen Vorfahrtsmissachtung heute Nacht in Flörsheim-Weilbach. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, übersah ein 24-Jähriger die Vorfahrt eines 32-Jährigen, als er beabsichtigte mit seinem BMW von der Raunheimer Straße in die Hofheimer Straße zu fahren. Hierzu muss die Frankfurter Straße überquert werden. Zur gleichen Zeit fuhr hier der vorfahrtsberechtigte Golf in Richtung Wicker. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Versuchter Einbruchdiebstahl, Liederbach am Taunus, An der Pech, 05.11.2020 18:00 Uhr – 06.11.2020 10:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, den 05.11.2020 ab 18:00 Uhr auf Freitag, den 06.11.2020 bis 10:00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus der Straße An der Pech in Liederbach am Taunus. Der oder die Täter versuchten gewaltsam in das Haus des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dies misslang jedoch und der oder die Täter flüchteten. Es entstand geringer Sachschaden. Es wurde nichts entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Katalysator, Hofheim am Taunus, Brandenburger Weg, 05.11.2020 23:00 Uhr – 06.11.2020 07:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, den 05.11.2020 ab 23:00 Uhr auf Freitag, den 06.11.2020 bis 07:30 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl an einem Fahrzeug im Brandenburger Weg in Hofheim am Taunus. Der oder die Täter entwendeten den befestigten Katalysator eines Fahrzeuges auf unbekannte Art und Weise und flüchteten anschließend. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten,sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Betrügerischer Microsoft Anruf, Hofheim am Taunus, Im Langgewann, 06.11.2020, 13:00 Uhr

Am Freitagmittag, den 06.11.2020 gegen 13:00 Uhr kontaktierte ein angeblicher Microsoftmitarbeiter den Geschädigten über das Telefon. Der angebliche Microsoftmitarbeiter beabsichtigte einen Virus auf dem Computer des Geschädigten zu entfernen. Dafür benötige der Microsoftmitarbeiter Zugriff auf den Computer. Der Geschädigte gewährte ihm den Zugriff über das Internet. Weiterhin gab der Geschädigte Kontoinformationen heraus, sodass der angeblich Microsoftmitarbeiter 5000 Euro vom Konto abbuchen konnte. Nach der angeblichen Entfernung des Virus auf dem Computer wurde das Gespräch beendet. Erst im Nachgang wurde der Geschädigte misstrauisch und kontaktierte die Polizei. Daher rät die Polizei:

unaufgefordert bei ihren Kunden an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekannt wird, gibt es nicht! Legen Sie umgehend auf.

unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner durch Installation einer Fernwartungssoftware. Geben Sie am Telefon niemals private Daten preis. Sollten Sie

herunter. In jedem Fall sollte das Fernwartungsprogramm vom Rechner gelöscht werden. Lassen Sie den Rechner ggf. durch ein seriöses Unternehmen überprüfen. Sollten die Täter im Besitz Ihrer Zugangsdaten gelangt sein,

nehmen Sie Kontakt zu den Unternehmen oder Ihrer Bank auf. Erstatten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei.

Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden:

https://www.microsoft.com/de-DE/reportascam/

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Fahrgast und Busfahrer, Bad Soden, Schwalbacher Straße, 06.11.2020, 22:40 Uhr

Am späten Freitagabend, den 06.11.2020 gegen 22:40 Uhr mündete ein zunächst verbaler Streit in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast in der Schwalbacher Straße in Bad Soden am Taunus. Zwei Fahrgäste beabsichtigten zur Tatzeit in einen Bus einzusteigen. Der Busfahrer wollte die Fahrkarten der beiden Fahrgäste überprüfen. Daraufhin kam es zu einem Streitgespräch in Folge dessen einer der Fahrgäste anfing den geschädigten Busfahrer zu schlagen. Anschließend flüchteten beide Fahrgäste in Richtung Hauptstraße. Die beiden Fahrgäste werden wie folgt beschrieben:

männlich

nordafrikanisches Erscheinungsbild

schwarze kurze lockige Haare

z.T. dunkel gekleidet

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 in Verbindung zu setzen.