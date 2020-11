Darmstadt

39-Jähriger von Unbekanntem geschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein 39-Jähriger Mann aus Darmstadt ist am Sonntag 08.11.2020 auf seinem Weg in der Havelstraße von einem bislang noch unbekannten Täter geschlagen und leicht verletzt worden.

Gegen 10.30 Uhr war der Darmstädter dem Täter auf dem Gehweg begegnet. Dort schlug der Unbekannte unvermittelt mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den Hinterkopf des Fußgängers. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in Richtung der Schöfferstraße. Der Darmstädter wurde leicht am Kopf verletzt.

Täterbeschreibung:

Der Mann wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einem schwarzen Schal bekleidet.

Zeugen, die das Geschehen bemerkt und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Bargeld und Schmuck haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch erbeutet. In der Nacht zum Samstag (6.-7.11.) hatten es die Kriminellen auf das Reihenhaus in der Heinestraße abgesehen und sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Auf der Suche nach Beute wurden sie fündig und traten im Anschluss die Flucht an.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten. Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

36-Jähriger nach Polizeikontrolle in U-Haft

Darmstadt (ots) – Ein 36-jähriger Mann sitzt nach seiner Kontrolle am Freitagnachmittag 06.11.2020 in Untersuchungshaft und wird sich nun wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 15 Uhr waren Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt -Dieburg auf den Mann in der Ernst-Ludwig-Straße aufmerksam geworden. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten und sich als Polizisten zu erkennen gaben, trat der 36-Jährige sofort die Flucht an. Doch diese währte nicht lange und bereits wenige Meter weiter, in der Ludwigsgasse, klickten die Handschellen.

Dort war der Grund für sein Verhalten rasch gefunden.

Bei seiner Überprüfung stellten die Ordnungshüter 33 einzelverpackte Plomben, gefüllt mit insgesamt rund 14 Gramm Kokain sowie 112 Euro sicher. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Geld um Drogengeld handeln. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Wache gebrachte.

Dort stellte sich zudem heraus, dass der Wohnsitzlose kein Unbekannter und bereits in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 36-Jährige noch am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser schickte den Festgenommenen umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

17 und 18-Jähriger nach Sachbeschädigung an Kiosk festgenommen

Darmstadt (ots) – Beamte des 2.Polizeireviers haben am Sonntag (8.11.) zwei 17 und 18 Jahre alte Jungen vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mit Sprühfarbe ein Kioskgebäude in der Fünfkirchner Straße beschmiert zu haben.

Kurz vor 1 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei verdächtige Personen und das Geräusch von sprühenden Farbdosen an dem Objekt wahrgenommen hatten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten noch vor Ort den 17-jährigen Tatverdächtigen aus Crumstadt fest.

Sein 18-jähriger Komplize aus Riedstadt wurde nach kurzer Verfolgung in einem angrenzenden Waldstück gestoppt. Bei der Absuche des Bereiches stellten die Beamten zudem einen Jutesack, gefüllt mit Spraydosen sicher sowie frische Farbspuren an dem Kiosk fest.

Das Duo wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise nach Hause entlassen. Beide werden sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten müssen.

Ungebetener Besucher bei Einbruchsversuch in Kellerräume überrascht

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Dolivostraße einzubrechen, ist ein ungebetener Besucher am Sonntagnachmittag (8.11.) von Zeugen überrascht und in die Flucht geschlagen worden.

Gegen 14.30 Uhr hatte sich der Täter gewaltsam an einer Kellertür zu schaffen gemacht. Als er dabei von hinzukommenden Zeugen beobachtet und angesprochen wurde, trat er sofort und glücklicherweise ohne Beute die Flucht an.

Täterbeschreibung:

Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat war der Flüchtende mit einer grauen Winterjacke und einer Jeanshose bekleidet.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zwei Laptops aus Auto gestohlen – Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück

Darmstadt (ots) – Auf zwei Laptops, zurückgelassen in einem schwarzen Mercedes, hatten es noch unebkannte Täter am Freitag (6.11.) abgesehen. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug in der Gräfenhäuser Straße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit auf 15 Uhr eingegrenzt. Beide Laptops waren in einem Rucksack verstaut, den sich die Täter schnappten und damit flüchteten.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ermittelt und rät: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände in ihrem Auto zurück und achten Sie darauf, dass Sie das Auto verschließen!

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unter der Rufnummer 06151/969-3810 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Weißer Toyota Lexus entwendet

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde hatten es noch unbekannte Täter am Freitagabend (6.11.) auf einen weißen Toyota Lexus, der auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Gräfenhäuser Straße stand, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Kriminellen Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges und machten sich mit dem Wagen auf und davon.

Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Tattag und in Tatortnähe, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

57-jährige Frau vermisst – Polizei leitet umfangreiche Suchmaßnahmen ein – Hinweise erbeten

Griesheim (ots) – Seit dem Sonntagmorgen (08.11.2020) wird aus Griesheim eine 57-jährige Frau vermisst. Sie war letztmals im Bereich der Goethestraße in der Nähe ihres Wohnortes gesehen worden. Sie beabsichtigte, im Wald spazieren zu gehen. Als sie am Abend nicht zurück war, meldeten Angehörige die Frau als vermisst.

Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war. Rettungshundestaffeln des Arbeiter-Samariter-Bundes und Landkreises Bergstraße/Odenwald sind mit Personenspür- und Flächensuchhunden im Einsatz.

Beschreibung:

Die Vermisste ist ca. 165 bis 170 cm groß und hat dunkelblonde Haare. Sie trägt eine blaue Winterjacke, eine graue Mütze, einen grauen Schal und braune Stiefel.

Die Polizei in Griesheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 oder die Notrufnummer 110. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-3030.

Vandalen beschädigen Fenster von Schule – Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Vandalen haben in der Zeit zwischen Freitag (6.11.) und Montag (9.11.) auf einem Schulgelände “Auf der Leer” ihr Unwesen getrieben und mittels Stein ein Bürofenster eingeworfen. Der Schaden wird auf mindesten 250 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen

Dachstuhlbrand

Klein-Umstadt (ots) – Nachtrag – Durch den Brand ist das Vorderhaus nicht mehr bewohnbar. Inwieweit das Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss nach dem Wochenende ein Gutachter feststellen. Der Bewohner des Vorderhauses, ein 78-jähriger Mann, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht einer Rauchgasintoxikation.

Durch den aus bisher unbekannter Ursache ausgelösten Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro.

Neben der Polizei und dem DRK waren insgesamt 120 Rettungskräfte der Feuerwehren Groß-Umstadt, Klein-Umstadt, Kleestadt, Wiebelsbach und Dieburg über vier Stunden am Brandherd im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zu der Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg in Darmstadt.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eppertshausen (ots) – Am Sonntag 08.11.2020 kam es gegen 16.00 Uhr in der Hauptstraße in Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 38-jähriger Mann aus Bingen befuhr mit seinem Renault die Hauptstraße in Richtung Rödermark und musste an einem parkenden BMW anhalten um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein hinter dem Renault fahrender 56-jähriger Audifahrer aus Groß-Umstadt übersah dies und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen den geparkten BMW gedrückt.

Der Fahrer des Renault musste leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahme war die Hauptstraße für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt. Vor Ort befanden sich weiterhin die freiwillige Feuerwehr Eppertshausen und zwei Rettungswagen.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Modautal (ots) – Am Samstag 07.11.2020 gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf der K134 ein Verkehrsunfall. Ein 72-Jähriger Mann aus Bad König befuhr mit seinem PKW die K134 von Rodau kommend in Richtung Asbach. Kurz vor dem Ortseingang Asbach wurde er von einem Motorradfahrer überholt. Bei dem Überholvorgang streifte der Motorradfahrer den Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den Schadens zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen die einen Hinweis auf dieses Motorrad geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Telefon 06154/ 6330-0.

Gelegenheit macht Diebe – Schwarzer Tiguan im Visier Krimineller

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am frühen Freitagmorgen (6.11.) geriet ein schwarzer Tiguan in der Straße “Im Hausstück” in das Visier Krimineller. Gegen 5.30 Uhr hatte der Alarm des Fahrzeuges ausgelöst, nachdem sich die Täter auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Auto verschafft hatten. Der akustische Alarm dürfte die Diebe von ihrem weiteren Vorgehen abgehalten und sie schlussendlich in die Flucht geschlagen haben. Zuvor hatten sie jedoch noch den Innenraum nach Beute durchsucht und versucht eine Digitalkamera mitgehen zu lassen.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Geschehen geben die Beamten zu bedenken und raten erneut dringend: Nur kurz das Auto verlassen, um schnell mal Freunde zu besuchen oder etwas einzukaufen, schon ist die Scheibe eingeschlagen und die Handtasche oder das Portemonnaie weg. Zum Ärger über den Diebstahl kommen auch noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu.

Deshalb denken Sie stets daran, dass ihr Auto kein Tresor ist und beherzigen Sie:

– Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Tablet, Kamera) oder Bargeld im Fahrzeug liegen!

– Zündschlüssel immer abziehen- auch bei kurzer Abwesenheit!

– Entfernen Sie beim Verlassen des Wagens das mobile Navigationsgerät sowie die Halterung!

– Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel immer verschließen!

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor. Weitere wichtige Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Groß-Gerau

Renitenter Ladendieb verletzt zwei Marktmitarbeiter

Rüsselsheim (ots) – Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Adam-Opel-Straße, beobachtete am Samstagvormittag (07.11.) einen 32-jährigen Mann, der mit einer Flasche Likör und einem Pfund Kaffee unter der Jacke versteckt, ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Der Marktmitarbeiter sprach ihn daraufhin an.

In der Folge versuchte der 32-Jährige zu flüchten und wehrte sich hierzu mit Fußtritten. Insgesamt mussten vier Mitarbeiter einschreiten, um den aggressiven Mann zu bändigen. Zwei der Angestellten wurden durch Fußtritte und Schürfwunden verletzt.

Auch die eingesetzte Polizeistreife versuchte der 32-Jährige zu treten und anzuspucken. Die Ordnungshüter konnten ihn aber anschließend ohne Blessuren davonzutragen, festnehmen. Weil der Tatverdächtige unter Alkohol- und vermutlich auch unter dem Einfluss weiterer Drogen stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Büttelborn (ots) – Ein Wohnhaus in der Schubertstraße geriet am Freitag (06.11.), in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend mehrere Räüme auf der Suche nach Wertgegenständen.

Ihnen fielen hierbei rund 150 Euro aus einer Geldbörse in die Hände.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots) – Zwischen dem 4.11.2020, 19.00 Uhr und dem 5.11.2020, 08.30 Uhr kam es bei einem Anwohnerparkplatz der Liebigstraße 27 in Rüsselsheim zu einer Unfallflucht. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ausparken auf dem dortigen Parkplatz einen geparkten Mitsubishi Outlander in schwarz, wodurch hinten links ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Rüsselsheim.

Verkehrsunfallflucht in der Stettiner Straße

(ots) – Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am 5.11.2020 zwischen 06.50 Uhr und 09.00 Uhr. Hier parkte der Verursacher anscheinend unachtsam aus und beschädigte das am Straßenrand vor ihm stehende Fahrzeug, einen braunen Hyundai Tucson, hinten links. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf ca. 1.200 EUR. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen sich zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Raunheim (ots) – Am Freitag 06.11.2020, 10:44 Uhr kam es im Bereich Mainzer Straße/Bahnhofstraße in Raunheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der beschuldigte Fahrzeugführer überholte im Kreuzungsbereich waghalsig einen LKW, überfuhr dabei noch die rote Ampel und zwang den Gegenverkehr durch sein Verhalten zu starkem Abbremsen. Er setzte seine Fahrt weiter in Richtung Bonner Straße fort und konnte noch beobachtet werden, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisel beim EKZ Mainspitze einfuhr.

Erste Ermittlungen zum Verkehrsrowdy führten zu einem 24jährigen Rüsselsheimer.

Die Polizei Rüsselsheim ruft Zeugen und eventuell weitere Geschädigte auf, sich zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Raunheim (ots) – Der Geschädigte hatte seinen PKW zwischen dem 6.11.20, 22.00 Uhr und 7.11.20, 07.30 Uhr auf Höhe der Frankfurter Straße 14 in Raunheim entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkam musste er feststellen, dass jemand gegen sein Auto gefahren war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Schaden an dem nun auf der Fahrerseite komplett verkratzten PKW beläuft sich auf ca. 2.500 EUR. Bei dem Verursacher handelt es sich vermutlich um einen gelben PKW/LKW.

Hinweise nimmt die Polizei Rüsselsheim entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte an der Einmündung Hundertmorgenring/Taubenweg in Walldorf aus nicht bekannter Ursache einen Grundstückszaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, der Unfall ereignete sich entweder am 08. oder 09.11. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Einbrecher von “Paul” vertrieben

Lampertheim (ots) – Vor einem Hund namens “Paul” hat ein Einbrecher am Samstagmorgen 07.11.2020 kapitulieren müssen. Das Familienmitglied auf vier Pfoten bemerkte gegen 6.40 Uhr den Ganoven, der bereits Schränke im Erdgeschoss eines Hauses in der Otto-Hahn-Straße, Bereich Behringstraße durchwühlt hatte. Über den Garten nahm der Täter Reißaus.

Der Hausherr hat den Täter, der einen weißen Pullover trug, nur noch über den Garten weglaufen sehen, nachdem “Paul” angeschlagen hatte. Durch die Wachsamkeit des Tieres, der Rasse Grand Anglo-Francais, kam der Täter nicht zum Zug. Aus dem Haus fehlt nichts.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim will jetzt weiter die Spur zu dem flüchtenden Täter verfolgen und sucht Zeugen. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 7060 bei den Beamten.

Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich Berliner Straße/L3261 – Zeugen gesucht

Biblis (ots) – Am Montag (09.11.) verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall im Bereich der Baustelle Berliner Straße/L3261 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher, der mit einem weißen Geländewagen/SUV unterwegs war, missachtete im Baustellenbereich die vorgeschriebene Fahrtrichtung.

Als er seinen Irrtum bemerkte, fuhr er durch die Absperrbaken wieder in den fließenden Verkehr ein. Dabei achtete er nicht auf die fahrenden Fahrzeuge und beschädigte einen grauen Mercedes im rechten hinteren Heckbereich.

Den Fahrzeughalter dieses Fahrzeugs wird die Reparatur mindestens 1.000 Euro kosten. Zum Unfallzeitpunkt befuhren mehrere Fahrzeuge den Baustellenbereich.

Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 9440-0 zu melden.

