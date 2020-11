…und übrigens

gab es dann noch einen Mann, der nach eigenen Angaben seine Kraftübungen an die frische Luft verlegte, da das Fitneßstudio wegen Corona geschlossen hat. So weit so gut, allerdings waren sowohl der gewählte Ort als auch das benutzte “Gewicht” in Zeiten von Abseilaktionen eher etwas unüberlegt und verursachte einen Polizeieinsatz. Der komplett schwarz gekleidete Mann trainierte mit seinem Baumstamm mitten auf der Konrad-Adenauer-Brücke, die ja bekanntlich über die Eisenbahnschienen und die Stadtautobahn führt.

Richtigerweise meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer ihre Beobachtungen am Sonntag 08.11.2020 gegen 13 Uhr. Die Polizei konnte dann aber schnell sowohl für den Verkehr auf der B 3 als auch für den Bahnverkehr Entwarnung geben.

Der Mann hatte die Brücke bereits verlassen und war mit seinem Baumstamm weitergezogen.

Die Polizei überprüfte den knapp über 50 Jahre alten Sportler in der Schwanallee.

Stadtallendorf – Roller brannte – Tatverdächtiger festgenommen – Zeugen gesucht

(ots) – In Stadtallendorf fuhren die Feuerwehr und Polizei am Sonntag, 08. November, um 01.45 Uhr, in den Aussiger Weg. Dort brannte ein Motorroller. Die Feuerwehr löschte den Brand, der den Roller restlos zerstörte. Die Polizei überprüfte am Brandort einen 19-Jährigen und nahm in letztlich vorübergehend fest. Der junge, augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann erklärte weder seine Anwesenheit noch die auf seinem Handy zu sehenden Filmsequenzen, welche die Entstehung des Brandes zeigen, plausibel.

Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete eine Blutprobe und die Sicherstellung des Handys an. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Rollerbrand nicht durch einen technischen Defekt, sondern durch Brandstiftung entstand. Ob der 19-Jährige tatsächlich den Roller anzündete steht derzeit nicht fest. Die Polizei entließ den jungen Mann nach den notwendigen Maßnahmen.

Wer war zur Tatzeit im Aussiger Weg rund um die Kita Elzerain? Wer hat den jungen Mann und sein Verhalten beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Brandstiftung – Roter VW Golf ausgebrannt – Kripo sucht Zeugen

(ots) – Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und Spurensicherung ermittelt die Kriminalpolizei Marburg nach dem Brand eines Autos wegen Brandstiftung. Das Feuer führte zu einem Totalschaden an dem betroffenen roten VW Golf (Wert: ca. 8.000 Euro). Der Pkw parkte mit der Front zur Natursteinmauer auf einem der Parkplätze auf Höhe des Anwesens Gisonenweg 7 und stand in der Nacht zum Donnerstag 05.11.2020 um ca. 00.50 Uhr im Vollbrand.

Der Fahrer hatte sein Auto am Mittwochnachmittag dort abgestellt. Das Feuer selbst zog keine weiteren Fahrzeuge in Mitleidenschaft. Wer hat in der Nacht vor der Brandentstehung im Gisonenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einschlag zwischen Türgriff und Fensterscheibe

(ots) – Am Sonntag 01.11.2020 um 11.45 Uhr, schlug etwas deutlich hörbar an der Fahrerseite eines schwarzen Renault Clio ein. Der Clio war gerade im Gerichtsweg und fuhr Richtung Hölderlinstraße.

Der Einschlag war in Höhe des kleinen Waldstücks und des Gebäudes Kaffweg 26. Der Fahrer hielt an, schaute nach und bemerkte an der Fahrertür rechts oberhalb des Türgriffs eine kreisrunde, mehrere Millimeter große Delle. Personen hat der Fahrer zu dieser Zeit nicht gesehen.

Was letztlich den Schaden im Blech des Clios verursachte, steht nicht fest. Möglich sind sowohl ein Geschoss aus einer Luftdruckwaffe als auch eines aus einer Zwille. Ein Steinwurf oder etwa ein durch ein anderes Fahrzeug verursachter Steinschlag scheiden als Ursache eher aus. Der Schaden am Renault beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein – Metalldiebstahl vereitelt – Tatverdächtige vorübergehend festgenommen

(ots) – Dank der guten Reaktion nach entsprechender Beobachtung nahm die Polizei in der Nacht zum Samstag, 07. November, gegen Mitternacht drei Männer vorläufig fest. Sie stehen unter dem Verdacht des versuchten Diebstahls von Metall bei einer Firma in der Ludwig-Grebe-Straße. Die Videoüberwachung des Firmengeländes hatte Bewegung gemeldet, was wiederum eine sofortige Meldung an die Polizei nach sich zog.

Die Polizei Biedenkopf nahm die 3 Männer im Alter von 33,34 und 41 Jahren auf frischer Tat fest. Der Älteste lebt in Darmstadt, seine Landsmänner haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Offenbar planten sie einen größeren Metalldiebstahl, denn sie waren mit einem Pkw samt Anhänger angereist.

Gegen 2 der Männer besteht zudem der Verdacht der Beteiligung an weiteren gleichen Taten zum Nachteil der betroffenen Firma in den letzten drei Monaten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft entließ die Polizei alle drei Männer nach Abschluss der Maßnahmen.

Ostkreis – Aufgefallen

(ots) – Am Freitag 06.11.2020 um 11.26 Uhr legte ein angehaltener Autofahrer einen total gefälschten niederländischen Führerschein vor. Da der 43-Jährige tatsächlich gar nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, musste er seinen Daimler der E-Klasse in Stadtallendorf sehen lassen. Der im Ostkreis lebende Mann muss sich demnächst zumindest wegen der Urkundenfälschung und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Nach einem auf gleich mehrere Stoffe reagierenden Drogentest musste ein 43 Jahre alter Mann sein Auto stehen lassen und mit zur Blutprobe. Die Kontrolle in Kirchhain war am Samstag 07.11.2020 um 15.30 Uhr.

Für einen 50-jährigen Fahrer eines Transporters endete die Fahrt am Samstag 07.11.2020 um kurz vor 23 Uhr. Der Alkotest des Mannes aus dem Kreis Siegen zeigte 1,2 Promille an. Die Kontrolle war auf der Bundesstraße 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf.

Wetter – Stadthalle beschmiert

Noch unbekannte Täter beschmierten eine Seitenwand der Stadthalle in der Schulstraße mit unleserlichen Tags in den Farben Pink und Weiß. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Die Sachbeschädigung war zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 15 Uhr am folgenden

Sonntag, 08. November 2020.

Wer hat in dieser Zeit rund um die Stadthalle verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem sind Personen mit pinken oder weißen Farbresten an Haut oder Kleidung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbruch im Eichenhain

Im Eichenhain drangen Einbrecher von einem unverschlossenen Lagerraum aus in einen verschlossenen ein, indem sie ein Loch in die Wand schlugen. Der oder die Täter stahlen Gartengeräte wie Axt, Schaufel, Spaten und Besen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Freitag und 09 Uhr am folgenden Montag, 09. November im Eichenhain verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autos durchwühlt

Mindestens drei der in einem Innenhof im Marbacher Weg geparkten Fahrzeuge wurden auf unbekannte Weise geöffnet und durchsucht. Teilweise fand sich die Beute bei der Absuche der Umgebung wieder. Was letztendlich fehlt steht noch nicht fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit in der Nacht zum Montag, 09. November, zwischen 19 und 08.30 Uhr. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Griff in den Rucksack – Diebstahl beim Spielplatz

Am Montag, 09. November, gegen 13.20 Uhr hielt sich eine 39 Jahre alte Mutter mit ihrem Sohn auf dem Spielplatz am Bürgerpark in Neustadt auf. Während sie mit dem Kind spielte, stand der Rucksack in Sicht- und Griffweite auf einer Bank. Als der Sohn in einem Gebüsch verschwand, folgte die Mutter kurz. In diesem knappen Zeitraum war der Rucksack unbeaufsichtigt. Das reichte einem Dieb aber aus. Er griff hinein und zog die Geldbörse und stahl daraus des Schein- und Münzgeld. Hinweise auf Verdächtige konnte die Mutter nicht geben.

Wer war zur fraglichen Zeit noch am Spielplatz? Wer hat den Griff in den Rucksack gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Verkehrsunfallfluchten – Polizei sucht Zeugen, Verursacher und Opfer

Cappel – Verursacherin kehrte zurück – Angefahrener Pkw war weg

(ots) – Welcher silberne oder graue Geländewagen parkte am Freitag, 06. November, zwischen 14.20 und 14.30 Uhr auf der Parkfläche Am Köppel in Höhe des FSV Cappel? Der Pkw könnte seitdem vermutlich hinten links einen Unfallschaden haben. Eine junge Frau aus Cappel hatte mit ihrem roten Auto den gesuchten Pkw bei einem Parkmanöver touchierte. Zumindest an dem roten Auto entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Als die Frau nach kurzer Zeit an den Unfallort zurückkehrt, war der angefahrene Pkw, mutmaßlich ein Geländewagen leider nicht mehr da. Der Fahrer wird gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Vom Transporter verlorenes Brett verursacht Schaden

(ots) – Auf dem Weg über die B3 von Marburg nach Gießen löste sich von der Ladefläche eines weißen Transporters ein weißes Holzbrett und beschädigte einen nachfolgenden roten VW Tiguan an der Stoßstange vorne rechts. Der Schaden am Tiguan beträgt mindestens 800 Euro. Nähere Angaben zu dem Transporter liegen nicht vor.

Der Unfall passierte am Samstag 02.11.2020 um 08.25 Uhr kurz vor der Anschlussstelle zum Marburger Hauptbahnhof. Der Tiguan fuhr auf dem linken, der Transporter, “ähnlich einem VW Bus mit Ladefläche” benutzte den rechten Fahrstreifen.

Wer hat den Ladungsverlust noch bemerkt? Wer kann Angaben zu dem offensichtlichen Pritschenwagen machen? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach – Geparkten schwarzen Mini beschädigt

Der Mini Cooper parkte seit Donnerstag, 05. November, gegen 18.30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Ewiges Tal 35. Am Sonntag, 08. November, um 11 Uhr bemerkte die Besitzerin hinten links einen Unfallschaden. Das linke Rücklicht war beschädigt, die hintere linke Seite verkratzt und eingedellt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise auf einen Verursacher oder zumindest ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich nicht.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die Kollision bzw. ungewöhnliche Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise nehmen auch hier wieder die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

