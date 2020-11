Friedberg: Die Polizei-News

PKW überschlägt sich

Ober-Mörlen (ots) – Eine dramatische Unfallmeldung ging am Freitag 06.11.2020 gegen 23.35 Uhr bei der Leitstelle ein. In der Usinger Straße habe sich ein PKW überschlagen, eine Person sei eingeklemmt, das Fahrzeug würde brennen. Sofort machten sich die Rettungskräfte auf den Weg zur Unfallstelle. Vor Ort fanden sie den verunfallten Audi. Das Fahrzeug hatte sich offenbar überschlagen, nachdem es einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra gestreift hatte.

Die Angabe, das Fahrzeug würde brennen bestätigte sich nicht. Allerdings hielt sich der Fahrer zunächst nicht an der Unfallstelle auf. Er erschien erst wieder im Rahmen der Bergungsarbeiten und musste aufgrund leichter Verletzungen im Krankenhaus versorgt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Daher musste der 24-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Der entstandene Sachschaden an seinem Audi betrug ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Etwa 5000 Euro beträgt der Schaden am Opel Astra. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B275 voll gesperrt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Über die Garagen eingestiegen

Bad Vilbel (ots) – Im Laufe des Samstag 07.11.2020 suchten Einbrecher eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bonameser Straße auf. Über Garagen erreichten sie zwischen 9.30 Uhr und 20.30 Uhr das Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoss, hebelten es auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort wurden sie offenbar fündig und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 5.000 Euro. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

Einbrecher scheitern

Bad Nauheim (ots) – Hebelspuren an der Haustür eines Hinterhauses in der Forsthausstraße hinterließ ein Einbrecher am Donnerstag (5.11.). Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr scheiterte der Langfinger beim Versuch die Tür aufzuhebeln. Er gelangte nicht ins Haus und hinterließ einen Schaden von ca. 150 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Zusammenstoß mit Radlerin geflüchtet

Bad Nauheim (ots) – Eine leichtverletzte Radlerin und ein beschädigtes Fahrrad ist die Bilanz eines Unfalls von Sonntag 08.11.2020 in der Karlstraße. Ein Autofahrer übersah gegen 22 Uhr offenbar die

28-jährige Radlerin, die die Karlstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Rad. Dabei verletzte sich die Frau leicht.

An Pedale und Fahrradkette entstanden Beschädigungen von ca. 300 Euro.

Dennoch setzte der bislang unbekannte Fahrer des PKW seine Fahrt fort und flüchtete. Am Unfallort hinterließ er vermutlich unbeabsichtigt sein Nummernschild, dass beim Zusammenstoß zu Boden fiel und nun weitere Ermittlungen ermöglicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Gartenhütten aufgebrochen

Karben (ots) – Einbrecher suchten in der Nacht von Samstag (7.11.) auf Sonntag (8.11.) Gartengrundstücke in Rendel auf. Sie brachen vier Holztüren einer Hütte auf und gelangten so hinein. Einen Generator im Wert von ca. 250 Euro nahmen sie mit.

Auf dem Nachbargrundstück schauten sich die Ganoven offenbar um, brachen die Hütte ebenfalls auf, entwendeten jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Mit Gulli-Deckel Scheibe eingeworfen

Gedern (ots) – Mit brachialer Gewalt verschafften sich Einbrecher am Sonntag 08.11.2020 Zutritt zum Verkaufsraum der Postfiliale in der Lauterbacher Straße. Sie warfen gegen 05.20 Uhr einen gusseisernen Kanal-Deckel in die Scheibe der Eingangstür und weckten mit dem Lärm die Betreiberin der Filiale. Als sie dem Ursprung des Krachs nachging, traf sie 2 Männer auf frischer Tat an. Die beiden entwendeten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten, als sie ihre Entdeckung bemerkten.

Es handelt sich um zwei Männer um die 20 Jahre alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß.

Der an der Tür entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Scheiben eingeschlagen

Büdingen (ots) – Scheiben mehrerer Autos gingen Samstag gegen 21.30 Uhr in der Straße “Am Hain” zu Bruch. Offenbar schlug ein Täter bei drei BMW und einem VW Golf die Fahrerscheibe mutwillig ein.

Was ihn zu dieser Tat trieb ist bislang nicht bekannt.

Es entstand Sachschaden von insgesamt 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

