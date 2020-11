Wissenbach – Jagdsitze beschädigt

(ots) – Durch die mutwillige Beschädigung von insgesamt fünf Jagdsitzen entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Polizei in Dillenburg ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02771 9070. Die betroffenen jagdlichen Einrichtungen stehen parallel zur Bundesstraße 253 zwischen Wissenbach und Eibelshausen. Die Gemarkungen bzw. Flurstücke heißen Breite Wiese und Windhain. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 21.10. und Mittwoch 28.10.2020.

Auf der “Breite Wiese” bearbeiteten der oder die Täter zwei der 4 Trägerpfosten mit einer Axt oder einem Beil. Der anschließende Versuch den Hochsitz mit Kanzel umzustoßen, scheiterte an der Bauweise und führte letztlich “nur” zu einem Schiefstand des Hochsitzes. Auf der Kanzeltür hinterließen der oder die Täter mit gelber Farbe noch einen beleidigenden Schriftzug. Quasi gegenüber standen die 4 ebenfalls beschädigten, sogenannten Drückjagdböcke.

Zwei wurden umgeworfen, an den anderen beiden die Sitzbretter herausgetreten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg.

Fellerdilln – Unfallflucht “An der Hasel”

(ots) – Aufgrund bisher vorliegender Erkenntnisse fuhr der Unfallverursacher vermutlich von der Zäunstraße durch die Straße An der Hasel zum Ortsausgang. Das verursachende Auto kam dabei von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten VW Golf, drückte dabei das Heck ein, sodass auch die Heckscheibe brach. Der Schaden am Golf beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag 07.11.2020 zwischen 21 und 08 Uhr.

Bislang ergaben sich keine Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen. Allerdings geht die Polizei aufgrund des Schadens am Golf auch von einem Schaden an dem gesuchten Fahrzeug aus.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die typischen Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug beobachtet? Wo steht seit Samstagmorgen ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771 9070.

Beschädigte Autos

Wetzlar (ots) – Die Tatzeit der Sachbeschädigung an dem silbernen Ford Focus lässt sich ziemlich genau einschränken auf zwischen 17 und 17.3 Uhr am Mittwoch 04.11.2020. Der Pkw parkte vor dem Anwesen Lampertsgraben 14. An dem Auto wurde ein Scheibenwischer abgebrochen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem vorangegangenen Streit vor dem Haus. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet?

Aßlar (ots) – An der Fahrerseite des weißen Seat Arona zieht sich über beide Türen ein durchgehender Kratzer. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Seat parkte zur Tatzeit zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag und 10.15 Uhr am Freitag 06.11.2020 vor dem Anwesen Sovranostraße 3d

Braunfels (ots) – Durch mutwilliges Verkratzen von Heck und hinterem rechten Kotflügel entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 1000 Euro. Der betroffene rote Dacia Duster parkte zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 08 Uhr am folgenden Samstag 07.11.2020 auf einem offenen Garagenhof zwischen dem Spechtweg und dem Uhuweg.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Sachbeschädigungen an den Autos bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Dillenburg – Feuer im Birkenweg

(ots) – Aus noch unbekannten Gründen brannten in der Nacht zum Montag, 09. November um kurz nach Mitternacht im Birkenweg drei Mülltonnen. Durch den Brand entstanden zusätzliche Schäden an der Außenwand einer Garage, einem darüber liegenden Balkongeländer, der Kunststoffdachrinne und der Hangbefestigung. Nach bisherigem Wissen gab es keine Verletzten.

Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro.

Wer hat in der Nacht im Birkenweg in Dillenburg verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat Personen gesehen? Wem ist etwas aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02772 9070.

Aßlar – Münzautomaten aufgebrochen

(ots) – Am zurückliegenden Wochenende zwischen 23 Uhr am Samstag 07.11.2020 und 07.30 Uhr am Montag 09.11.2020 kam es in Aßlar in der Berliner Straße und im Walbergraben zu Aufbrüchen der Münzbehälter der dortigen Waschanlagen. Es besteht Grund zur Annahme, dass beide Taten in der Nacht zum Montag passierten. In der Berliner Straße wurde ein, im Wallberggraben 4 Automaten aufgebrochen. Die Höhe des entwendeten Münzgeldes steht nicht fest.

Zumindest für die Tat im Wallberggraben stehen zwei Personen unter Verdacht. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos.

Eine war wohl weiblich, eher klein und sehr dünn. Die Bekleidung dieser Person bestand aus einer hellen Hose und einer dunklen Jacke. Sie hatte einen Rucksack dabei.

Die zweite Person war vermutlich männlich und von normaler, unauffälliger Statur. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine rote Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und dunkle Sportschuhe.

Wer hat dieses Duo in der Nacht in Aßlar noch beobachtet? War es zu Fuß oder mit einem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Brandoberndorf – Einbruch im Diebacher Weg

(ots) – Nach Zeugenaussagen brachen zwei zwischen 1,75 und 1,80 Meter große, schlanke, schwarz gekleidete Männer mit kurzen Bärten und nicht typisch westeuropäischem Aussehen durch eine aufgebrochene Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Diebacher Weg ein.

Die Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld, das sie bei der Durchsuchung von Schränken und Behältnissen fanden. Beim Aufbruch der Terrassentür entstand zudem ein Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Mudersbach – Tischfeuer führt zu Sachschaden

(ots) – Nach dem Anzünden, von den Spuren nach, drei kleinen Feuern auf dem Holztisch einer Sitzgruppe am Aartalsee entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Sitzgruppe im Naturschutzgebiet Vorsperre Aartalsee steht in der Gemarkung Auf dem Hochfeld.

Diese Sachbeschädigung war von Mittwoch auf Donnerstag, 28. Oktober.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Ehringshausen, Tel. 06443 830325.

Burg – Einbruch in Handwerksbetrieb

(ots) – In dem Betrieb in der Burger Hauptstraße standen die unverschlossenen Schränke, Spinde und Schubladen alle auf. Letztendlich haben der oder die Täter aber nur ein paar Minisalamis mitgenommen. Wertvolle Gegenstände fehlen nicht. Trotzdem handelt es sich um einen Einbruch und die Kripo Dillenburg ermittelt.

Die Tatzeit war in der Nacht zum Montag, 09. November, gegen 04.30 Uhr. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgehebeltes Fenster, wobei ein Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Kripo Dillenburg, Tel. 02771 9070.

Dillenburg – Pflastersteine flogen durchs Fenster

(ots9 – Am zurückliegenden Wochenende zwischen 15 Uhr am Freitag und 05.30 Uhr am Montag 09.11.2020 flogen in der Wilhelmstraße zwei Pflastersteine durch zwei Fenster der ehemaligen Turnhalle des Lehrerseminars (Hofgartengebäude hinter dem Finanzamt).

Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter dieser Sachbeschädigung vor.

Hinweise bitte unter Tel. 02771 9070.

